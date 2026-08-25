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25.08.2026 10:31:38
OTS: Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank zum Halbjahr mit ...
Münchener Hypothekenbank zum Halbjahr mit Neugeschäftswachstum
München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat sich im ersten Halbjahr 2026
positiv entwickelt. In einem von geopolitischen Spannungen, gestiegenen
Energiepreisen und konjunktureller Unsicherheit geprägten Umfeld hat die Bank
ihre Ertragskraft behauptet und ihr Neugeschäft gesteigert.
"In einem herausfordernden Umfeld halten wir Kurs. Die Bank steht auf einem
robusten Fundament mit starker Ertragskraft", sagte Dr. Holger Horn,
Vorstandsvorsitzender der Münchener Hypothekenbank.
Neugeschäft gewachsen
Das Darlehensvolumen im Neugeschäft stieg im ersten Halbjahr 2026 um 15 Prozent
auf 1,75 Mrd. Euro (30.06.2025: 1,5 Mrd. Euro). In der privaten
Wohnimmobilienfinanzierung entwickelte sich das Zusagevolumen mit 0,9 Mrd. Euro
trotz der schwachen Neubautätigkeit stabil. Das Neugeschäft in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung stieg auf 0,85 Mrd. Euro (30.06.2025: 0,6 Mrd. Euro),
wobei der überwiegende Anteil aus Anschluss- und Umfinanzierungen gespeist
wurde, da Investoren weiterhin zurückhaltend agieren.
Rekordspreads bei Pfandbriefen
Das Refinanzierungsvolumen am Geld- und Kapitalmarkt belief sich auf rund 2,5
Mrd. Euro. Darunter fanden zwei Benchmark-Emissionen von Hypothekenpfandbriefen
über jeweils 500 Mio. Euro eine sehr starke Investorennachfrage und konnten zu
historisch niedrigen Emissionsspreads platziert werden.
Stabile Ertragslage und gute Kapitalausstattung
Der Zinsüberschuss betrug 247,9 Mio. Euro (30.06.2025: 260,4 Mio. Euro). Die
Provisionsaufwendungen im ersten Halbjahr beliefen sich auf 26,0 Mio. Euro
(30.06.2025: 29,1 Mio. Euro). Zusammen mit dem Zinsergebnis führte dies zu einem
Zins- und Provisionsüberschuss von 221,8 Mio. Euro (30.06.2025: 231,3 Mio.
Euro).
Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf 91,7 Mio. Euro (30.06.2025: 86,7
Mio. Euro). Die Gesamtrisikovorsorge im Kreditgeschäft lag im ersten Halbjahr
mit 37,6 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (30.06.2025: 50,6 Mio. Euro).
Für das Gesamtjahr plant die Bank mit einer Risikovorsorge auf Höhe des
Vorjahresniveaus.
Das Betriebsergebnis nach Risikovorsorge verbesserte sich auf 93,5 Mio. Euro
(30.06.2025: 92,0 Mio. Euro). Nach Abzug der Steueraufwendungen in Höhe von 35,8
Mio. Euro belief sich der zeitanteilige Jahresüberschuss auf 57,8 Mio. Euro
(30.06.2025: 56,6 Mio. Euro).
Die harte Kernkapitalquote betrug zum 30. Juni 2026 20,7 Prozent (31.12.2025:
21,0 Prozent), die Gesamtkapitalquote 27,8 Prozent (31.12.2025: 28,0 Prozent).
Jahresziele im Blick - trotz anhaltender Unsicherheiten
Die Münchener Hypothekenbank geht davon aus, ihre Ertrags- und Neugeschäftsziele
zu erreichen. Angesichts der konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten
und ihrer möglichen Auswirkungen auf die Immobilien- und
Immobilienfinanzierungsmärkte lassen sich die weiteren Perspektiven jedoch nur
schwer einschätzen.
Die Münchener Hypothekenbank veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht
2026 unter http://www.mhb.de.
Pressekontakt:
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Abteilungsdirektor Kommunikation und Marketing
Stab
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387-2020
mailto:Benno-Eide.Siebs@mhb.de
Konstantin Louisoder
Stellvertretender Pressesprecher
Kommunikation und Marketing
Stab
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. + 49 89 5387-2022
mailto:Konstantin.Louisoder@mhb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65861/6339406
OTS: Münchener Hypothekenbank eG
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