OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Führungswechsel im Honorar-, ...

Führungswechsel im Honorar-, Banken- und Sondervertrieb beim Münchener

Verein: Andreas Gahn übernimmt Leitung der Vertriebsdirektion zum 1.

April 2026 (FOTO)

München (ots) - Der Münchener Verein stellt die Leitung seiner

Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu auf: Zum 1. April

2026 übernimmt Andreas Gahn die Führung der Vertriebsdirektion in Personalunion

mit seiner bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Produktmanagement und

-marketing.

Andreas Gahn folgt auf Michael W. Matz, der die Vertriebsdirektion als

ursprünglicher Initiator über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und sich

nun auf den wohlverdienten Ruhestand vorbereitet. Herr Matz bleibt dem Münchener

Verein im Rahmen der Übergangsphase vorerst unterstützend erhalten.

Mit der Personalentscheidung setzt der Münchener Verein auf Kontinuität und

fachliche Tiefe aus den eigenen Reihen:

Andreas Gahn überzeugt mit knapp 20 Jahren Erfahrung in der

Versicherungsbranche. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum

Kaufmann für Versicherungen bei der Victoria Versicherungs AG, gefolgt von

Tätigkeiten im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb der Volkswohl Bund

Versicherungen. Ergänzend absolvierte er zahlreiche Fort- und Weiterbildungen

sowie ein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaft und Management.

Durch diese langjährige Vertriebsorientierung und die zahlreichen

Weiterbildungen, gepaart mit seinen einschlägigen Erfahrungen, die er zunächst

als Senior Experte Produktmanagement LV und aktuell als Abteilungsleitung

Produktmanagement und - marketing beim Münchener Verein sammeln konnte, bringt

Gahn umfassende Expertise und tiefgehendes Wissen mit, um den Erfolg des

Honorar-, Banken- und Sondervertriebs des Münchener Verein in seiner neuen Rolle

weiter voranzubringen.

Als Abteilungsleitung Produktmanagement und -marketing in Personalunion

verantwortet Andreas Gahn auch weiterhin die konsequente Weiterentwicklung des

Produktportfolios, insbesondere durch die Einführung und Weiterentwicklung

zentraler Produkte. Diese künftige Doppelfunktion schafft die perfekte

Grundlage, das Produktmanagement/-marketing und den Vertrieb weiter miteinander

zu verzahnen, um Synergieeffekte zu schaffen.

Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein

Versicherungsgruppe, zur Neubesetzung:

"Ich freue mich sehr, diese wichtige Führungsposition mit einem hochkompetenten

Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen zu können und bin mir sicher, dass

Andreas Gahn den Honorar-, Banken- und Sondervertrieb mit seiner innovativen

Denkweise weiter stärken wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle

und bedanke mich bei Michael Matz für seine vorbildliche Aufbauarbeit als

ursprünglicher Initiator dieser Vertriebsdirektion."

Herr Matz blickt auf seine Zeit beim Münchener Verein zurück und wünscht seinem

Nachfolger alles Gute:

"Ich blicke dankbar auf viele erfolgreiche und vor allem schöne Jahre beim

Münchener Verein zurück. Ich bin überzeugt, dass Andreas Gahn den Honorar-,

Banken- und Sondervertrieb mit seiner Expertise und seinem Engagement

hervorragend führen wird und freue mich, weiterhin unterstützend mitwirken zu

dürfen."

Andreas Gahn selbst sieht seiner neuen Rolle motiviert und mit Vorfreude

entgegen:

"Gemeinsam mit dem Team möchte ich die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers

fortführen. Angesichts meiner Doppelfunktion ist mir dabei eine enge und

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den weiteren Vertriebsdirektionen

besonders wichtig, um Produktmanagement und Vertrieb noch stärker zu verzahnen,

gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und so nachhaltiges Wachstum der Key

Accounts zu sichern."

