OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Münchener Verein wächst 2025 mit ...

Münchener Verein wächst 2025 mit erneutem Rekordneugeschäft

München (ots) - Der Münchener Verein setzt seinen Wachstumskurs auch im Jahr

2025 erfolgreich fort. Die Versicherungsgruppe verzeichnete einen Anstieg der

Brutto-Beitragseinnahmen um 5,2 Prozent auf 922,9 Millionen Euro (Vorjahr: 877,1

Mio. EUR). Das Neugeschäftsergebnis übertraf den hervorragenden Wert des

Vorjahres um 11,5 Prozent und markiert damit erneut einen Vertriebsrekord.

"Das kontinuierliche Wachstum basiert auf der Kombination aus qualitativ

hochwertigen Produkten, digitalen, zukunftsorientierten Prozessen und

exzellentem Service", erklärt CEO Dr. Rainer Reitzler. "Ein besonderer Dank gilt

unserer engagierten Crew, die es gemeinsam geschafft hat, unseren Kunden und

Partnern in einem herausfordernden Marktumfeld Sicherheit zu gewährleisten."

Der Geschäftsbericht 2025 (https://www.muenchener-verein.de/downloadcenter/Allge

mein/Sonstige_Unterlagen/Muenchener_Verein_Geschaeftsbericht_2025.pdf?validdate=

20260603) zeigt: Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich

Krankenversicherung. Hier stiegen die Brutto-Beitragseinnahmen um 5,9 Prozent

auf 699,7 Millionen Euro. Im Bereich der Krankenzusatzversicherungen setzte das

Unternehmen neue Maßstäbe: Die Zahl der Versicherten wuchs in diesem Segment um

21,6 Prozent auf 590.619 Personen.Produkte wie die ZahnGesund-Tarife, die erneut

als Testsieger von Stiftung Warentest ausgezeichnet wurden, sowie die

betriebliche Krankenversicherung (bKV) "GemeinsamGesund" bleiben wesentliche

Wachstumstreiber.

In der Lebensversicherung konnte die Summe des Neugeschäfts um 13 Prozent

gesteigert werden. Die gebuchten Bruttobeiträge beliefen sich auf 159,8

Millionen Euro. Ein wesentlicher Treiber war hier das Geschäftsfeld der

Fondsprodukte, insbesondere die fondsgebundene Rentenversicherung "PrivatRente

Balance". Der Anteil der Fondsprodukte am Neugeschäft betrug im Geschäftsjahr

2025 beachtliche 84 Prozent. Auch die neu aufgelegte Deutsche Handwerker

Berufsunfähigkeitsversicherung (DHBU) trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Die Allgemeine Versicherun g verzeichnete ebenfalls ein deutliches Plus. Die

gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 7,2 Prozent auf 63,4 Millionen Euro.

Wachstumstreiber war hier insbesondere die Gewerbeversicherung "Deutscher

HandwerkerSchutz".

Der Kapitalanlagenbestand der Gruppe erhöhte sich auf 7,92 Milliarden Euro

(Vorjahr: 7,84 Mrd. EUR). Das Eigenkapital der Versicherungsgruppe stieg auf

382,5 Millionen Euro an. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen konnte deutlich

auf 195,3 Millionen Euro (2024: 141,1 Mio. EUR) gesteigert werden.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwartet der Münchener Verein eine weiterhin

erfolgreiche Entwicklung der Beitragseinnahmen.

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Maximilian Ziegler

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