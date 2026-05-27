OTS: MUTTI SpA / Mutti Deutschland wächst 2025 auf 81 Millionen Euro Umsatz ...

Mutti Deutschland wächst 2025 auf 81 Millionen Euro Umsatz und wird

zweitstärkster Markt nach Italien

Hamburg (ots) - Mutti, Italiens führende Tomatenmarke und europäischer

Marktführer im Bereich Tomatenprodukte, setzte ihr starkes Wachstum in

Deutschland auch im Jahr 2025 fort. Der Umsatz erreichte 81 Millionen Euro und

lag damit 10 Prozent über dem Vorjahr. Deutschland wird damit nach Italien zum

zweitgrößten Markt der Gruppe und macht rund 10,4 Prozent des Gesamtumsatzes

aus.

In einem stark umkämpften Markt baute Mutti seine Position weiter aus, erreichte

einen wertmäßigen Marktanteil von 14,2 Prozent und verzeichnete ein Wachstum von

10,9 Prozent im Wert sowie 4,8 Prozent im Volumen¹. Damit bestätigt Deutschland

seine Rolle als einer der dynamischsten und strategisch wichtigsten Märkte der

Gruppe.

" Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Mutti und einer unserer stärksten

Wachstumstreiber in Europa. Der deutliche Anstieg unseres Marktanteils in den

vergangenen Jahren zeigt die Stärke unserer Qualitätspositionierung und das

Vertrauen, das deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher in unsere Marke setzen

", sagt Francesco Mutti, CEO von Mutti. " Mit unserer Tochtergesellschaft Mutti

Deutschland GmbH sind wir nun noch besser aufgestellt, um unsere Entwicklung zu

beschleunigen und langfristig in den Markt zu investieren."

Seit 2017 hat Mutti seine Präsenz in Deutschland deutlich ausgebaut und den

wertmäßigen Marktanteil von 1,7 Prozent auf 14,2 Prozent gesteigert. Im selben

Zeitraum trug das Unternehmen auch zum Wachstum der gesamten Kategorie bei:

Zwischen 2017 und 2025 wuchs der deutsche Tomatenmarkt im Absatz um 14 Prozent,

wobei Mutti 61 Prozent dieses Wachstums verantwortete. Um diese Entwicklung

weiter zu unterstützen, gründete Mutti Anfang 2024 die Mutti Deutschland GmbH

mit Sitz in Hamburg. Dadurch kann das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten

direkt steuern, die Nähe zu Kund:innen und Verbraucher:innen weiter stärken und

gezielt in den lokalen Markt investieren.

Diese Entwicklung spiegelt die insgesamt starke Performance der Mutti-Gruppe

wider, die das Jahr 2025 mit einem Umsatz von 777 Millionen Euro abschloss - ein

Plus von 10,6 Prozent gegenüber 2024, getragen von einem Mengenwachstum von 9

Prozent. Europa bleibt die Kernregion der Gruppe und steht für 77 Prozent des

Gesamtumsatzes, während der Export 60 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Auch

die finanzielle Position der Gruppe wurde weiter gestärkt: Die

Nettofinanzposition sank auf 36 Millionen Euro.

Im Jahr 2025 verarbeitete Mutti mehr als 725.000 Tonnen Tomaten - die höchste

Menge in der Unternehmensgeschichte. Unterstützt wurde dies durch industrielle

Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro. Mit Blick auf die Zukunft wird die

Gruppe weiter in Wachstum investieren: Für 2026 ist ein Investitionsplan in Höhe

von 42 Millionen Euro vorgesehen, als Teil eines umfassenderen

Fünfjahresprogramms über 100 Millionen Euro.

(1) Quelle: NielsenIQ, Retail-Sales-Daten (FMCG), LEH-Markt Deutschland, MAT

28.12.2025. Vollständige Referenz auf Anfrage erhältlich.

Über MUTTI

MUTTI SPA - Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Parma ist europäischer

Marktführer im Bereich Tomatenprodukte. Alles begann im Jahr 1899, als

Marcellino und Callisto Mutti die erste Kampagne zur Tomatenverarbeitung

starteten. Seitdem widmet sich die Familie Mutti - geleitet von den zentralen

Werten Qualität, italienische Tradition sowie Respekt für die Lieferkette und

die Region - ausschließlich 100 % italienischen Tomaten. Daraus entstehen

Tomatenmark, Passata und Tomatenstücke - Produkte, die heute auf der ganzen Welt

geschätzt werden. Der Innovationsdrang, der seit der Gründung Teil der

Unternehmens-DNA ist, hat zu einer stetigen Erweiterung des Sortiments geführt.

Dieses umfasst heute auch eine breite Auswahl an Saucen, Fertigwürzungen und

Suppen. Heute ist die Mutti-Gruppe mit über 125 Jahren Geschichte in mehr als

100 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 2024 erzielte sie einen Nettoumsatz von

703 Millionen Euro und verarbeitete in der Tomatensaison 2025 insgesamt 728.000

Tonnen Tomaten. Beim Absatz übertraf das Exportvolumen im Jahr 2024 erneut den

Inlandsabsatz in Italien - nach einem anhaltend zweistelligen Wachstum Jahr für

Jahr. Montechiarugolo bei Parma ist der historische und kommerzielle Hauptsitz

der Gruppe, der schrittweise erweitert wurde, um den sich wandelnden Vorlieben

der Verbraucher:innen gerecht zu werden. Das Werk in Oliveto Citra bei Salerno

ist auf die Verarbeitung typisch süditalienischer Tomatensorten wie Langtomaten

und Kirschtomaten spezialisiert. Im November 2017 übernahm Mutti das

CO.PAD.OR-Werk in Collecchio und gründete das neue Unternehmen Pomodoro 43044

Srl, das zum 1. Januar 2021 in die Mutti S.p.A. integriert wurde.

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