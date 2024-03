OTS: Negotiation Advisory Group / Negotiation Advisory Group stellt Weichen ...

Negotiation Advisory Group stellt Weichen auf Expansion (FOTO)

Mannheim / München (ots) -

- Liberta Partners übernimmt 50,1% der Anteile an NAG, Management und

Mitarbeitende bleiben signifikant beteiligt

- Neue Aufgabenverteilung im Führungsteam: Partnerin Katharina Weber übernimmt

Geschäftsführung

- Großes Potenzial für Beratung zum Thema Verhandlungen in Europa, NAG baut

Geschäft mit innovativen Produkten aus

Die Negotiation Advisory Group ("NAG"), die führende Verhandlungsberatung

Europas, stellt sich für weiteres Wachstum auf. Dafür holt das 2018 gegründete

Unternehmen mit Liberta Partners einen neuen Mehrheitsgesellschafter an Bord und

verteilt die Aufgaben im bestehenden Führungsteam neu. Liberta übernimmt 50,1%

der Anteile an der NAG, die übrigen Anteile werden weiterhin vom Management und

Mitarbeitenden von NAG gehalten.

NAG wurde 2018 gegründet und hat sich seitdem als führende Verhandlungsberatung

Europas etabliert. Seit Gründung hat das Unternehmen mehr als 2.900

Verhandlungen mit einem jährlichen Volumen von zuletzt mehr als 25 Mrd. EUR

erfolgreich begleitet und ist in kürzester Zeit auf über 50 internationale

Experten gewachsen.

Der Beratungsansatz von NAG nutzt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse

aus Spieltheorie, Verhaltensökonomik, Psychologie und Data Science und übersetzt

diese in die Praxis. Unternehmen können sich so insbesondere in komplexen und

richtungsweisenden Verhandlungssituationen einen Vorteil verschaffen.

Liberta Partners, eine Multi-Family Holding mit Sitz in München, hat bereits

anderen mittelständischen Unternehmen erfolgreich beim Wachstum geholfen. Das

Liberta Partners Team wird NAG bei der Expansion und dem Auf- und Ausbau

tragfähiger Strukturen und Prozesse in allen Unternehmensbereichen unterstützen.

Die Gründer René Schumann und Stefan Oswald, die die NAG erfolgreich aufgebaut

und etabliert haben, übertragen die Geschäftsführung an Katharina Weber und

treiben künftig das Beratungsgeschäft und die Produktentwicklung der NAG weiter

voran. Partnerin Yurda Burghardt wird den Bereich Kunden- und Partner-Management

weiter ausbauen.

Katharina Weber, zuletzt Partnerin und Chief Operating Officer bei NAG,

verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Die

studierte Volkswirtin ist bereits seit Gründung 2018 im Unternehmen und hat in

ihrer Rolle als COO einen starken Fokus auf skalierbare Strukturen bei NAG

gelegt.

Geschäftsführerin Katharina Weber sagt: "Verhandlungen sind erfolgskritisch und

sie werden wichtiger, anspruchsvoller und komplexer - trotzdem werden sie immer

noch mit lange überholten Methoden geführt. Mit innovativen Ansätzen verschaffen

wir unseren Kunden Vorteile in solchen entscheidenden Verhandlungen. Das wollen

wir künftig noch stärker mit dem Einsatz von Technologie verbinden und auf neue

Beratungsfelder ausweiten."

Nils von Wietzlow, Partner von Liberta, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit dem NAG-Team. Wir sehen in Europa ein großes Potenzial für

Verhandlungsberatung. Das ausgezeichnete Standing von NAG und das

Innovationspotential bilden die Grundlage für weiteres Wachstum. Sowohl in den

bestehenden Geschäftsfeldern, als auch durch die Erschließung neuer

Beratungsfelder, Produkte oder Regionen. Auch strategische Unternehmenszukäufe

sind denkbar."

Zum Unternehmen:

Die Negotiation Advisory Group (NAG), ist Europas führende Verhandlungsberatung.

Gegründet 2018 hat die NAG Erkenntnisse der Spieltheorie und der

Verhaltensökonomie, von Psychologie und Data Science sowie den Erfahrungen aus

der eigenen Praxis zu einem innovativen "System of Negotiation" verdichtet, das

optimale Verhandlungsergebnisse ermöglicht. NAG hat mit inzwischen 50

internationalen Expertinnen und Experten mehr als 2.900 Verhandlungsprojekte

durchgeführt und verhandelt jährlich ein es Volumen von mehr als 25 Mrd. Euro.

Zu den Kunden zählen internationale Konzerne sowie große mittelständische

Unternehmen. Geschäftsführerin ist Katharina Weber, die seit der Gründung

maßgeblich die NAG entwickelt hat, zuletzt als Teil des erfahrenen Management

Teams in der Funktion der COO.

Über Liberta Partners

Liberta Partners wurde 2016 gegründet und ist eine Multi-Family Holding mit Sitz

in München. Liberta Partners investiert in Unternehmen im deutschsprachigen Raum

mit einem operativen und strategischen Entwicklungspotential, insbesondere in

Nachfolgesituationen und Konzernausgliederungen. Diese werden im Rahmen des

langfristigen "100% Core & Care"-Konzeptes aktiv entwickelt und profitieren vom

innovativen unternehmerischen Verständnis von Liberta Partners. Das Team von

Liberta Partners besteht aktuell aus 20 Mitarbeitern, die in den Bereichen M&A,

Corporate Development und Legal & Administration tätig sind, sowie einem aktiven

Industriebeirat.

Pressekontakt:

Bestfall GmbH I Kommunikation

Andreas Valentin

+49 171 3032104

mailto:andreas.valentin@bestfall.de

Liberta Partners

Ricarda Campe

+49 89 620 978 269

mailto:rc@liberta-partners.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164393/5732132

OTS: Negotiation Advisory Group