OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / BDI drängt Regierung zur Umsetzung von ...

BDI drängt Regierung zur Umsetzung von Reformen / Gönner: "Bedingung

für stabiles Wachstum" - "Beunruhigende Zahl von Betriebsschließungen"

Osnabrück (ots) - Die Industrie hat Union und SPD zum Festhalten an den Reformen

bei Rente, Gesundheit und Pflege aufgerufen. "Die Reformen sind Bedingung dafür,

dass Deutschland wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommt. Deswegen

würde es ein bitteres Ende nehmen, wenn die Reformen gestoppt oder verwässert

werden sollten", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband

der Deutschen Industrie (BDI), im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(noz).

Mit Blick auf den wachsenden Unmut in der Bevölkerung sagte Gönner: "Der

Einzelne nimmt die eigene Belastung wahr und sieht nicht, dass durch die

Änderungen erhebliche künftige Belastungen für alle verhindert werden. Bei

Gesundheit und Pflege musste wirklich schnell gehandelt werden, um

Beitragssprünge abzuwenden." Halte die Regierung nicht den Kurs, dann drohe ein

Teufelskreis: "Steigende Kosten für Rente, Pflege und Gesundheit schwächen die

Wettbewerbsfähigkeit. Gibt es mehr Arbeitslose, wird der Sozialstaat noch

teurer. Darum ist Wachstumspolitik nicht nur für Unternehmer wichtig, sondern

für alle."

Die deutlich nach oben korrigierten Wachstumsprognosen sind für den BDI noch

kein Grund zum Aufatmen. "Wir sehen nicht, dass die Talsohle erreicht wäre. Es

gibt sogar eine andere Entwicklung: Eine Vielzahl von mittelständischen

Unternehmen schließt einfach den Betrieb zu", sagte Gönner zu noz. "Da wird

keine Insolvenz angemeldet. Da geht es direkt in die Liquidation. Das kannten

wir bislang nicht. Und das ist wirklich beunruhigend, denn da geht industrielle

Substanz verloren, für immer."

+++tob

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6363386

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung