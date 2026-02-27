|
27.02.2026 01:00:38
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Leere Speicher: BSW kritisiert Gaslieferungen ...
Leere Speicher: BSW kritisiert Gaslieferungen an die Ukraine /
Reserven bald unter 20 Prozent? - Wagenknecht: "Wirtschaftsministerin
sollte zurücktreten"
Osnabrück (ots) - Osnabrück. Angesichts der sich einem Allzeittief nähernden
Gasreserven hält das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soeben angelaufene
Gaslieferungen in die Ukraine für unverantwortlich. "Dass Deutschland Gas in die
Ukraine liefert, während sich bei uns die Gasspeicher leeren, ist unglaublich.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche ist heillos überfordert und sollte
zurücktreten", sagte BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht der "Neuen Osnabrücker
Zeitung" (noz). Noch nie seien die Gasspeicher um diese Zeit so leer gewesen,
das sei extrem besorgniserregend.
Zuletzt waren die Gasspeicher nur noch zu 20,52 Prozent gefüllt, ein für Ende
Februar beispiellos niedriges Niveau. Den niedrigsten Füllstand seit Beginn der
Datenerfassung 2011 gab es 2018, er lag bei 14,1 Prozent - aber erst im April.
In den vergangenen Wochen hatten stetig sinkende Füllstände eine Debatte darüber
ausgelöst, ob die Reserven in den Gaspeichern bis zum Ende des Winters
ausreichen.
Seit wenigen Tagen liefert Deutschland nun erstmals über das LNG-Terminal auf
Rügen aus den USA stammendes Flüssiggas nach der Regasifizierung über Polen an
die Ukraine. Das teilte der staatliche ukrainische Energiekonzern Naftogas mit.
Die Energieinfrastruktur ist nach wie vor eines der Hauptziele der russischen
Armee im Krieg gegen die Ukraine. Laut Bundesregierung liefert Deutschland kein
Gas aus eigenen Beständen an die Ukraine; es werde lediglich Gas weitergeleitet.
Angesichts der jüngsten Entwicklung sagte BSW-Gründerin Wagenknecht noz mit
Blick auf Deutschland: "Dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, eine
verlässliche - geschweige denn preiswerte - Energieversorgung der noch
drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu garantieren, zeigt wieder einmal: Wir
werden von Dilettanten regiert."
