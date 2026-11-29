|
29.11.2026 01:00:38
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Lies macht Druck auf VW-Führung: ...
Lies macht Druck auf VW-Führung: Gamechanger-Projekt "muss kommen" /
Niedersachsens Ministerpräsident kritisiert Umgang mit Belegschaft -
"Brauchen Investitionen statt ausschließlich Einschnitte"
Osnabrück (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat den
Umgang der VW-Konzernführung mit der Belegschaft scharf kritisiert und verlangt
die Fortführung des gestoppten Modernisierungsprogramms "Gamechanger". "Alle
Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des
Umgangs", sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz,
Montagsausgabe). "Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen
Form des Miteinanders zurück zu finden." Lies vertritt das Land Niedersachsen im
VW-Aufsichtsrat.
Der Ministerpräsident forderte Investitionen statt einseitiger Einschnitte. "Wir
müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich
Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte Lies und stellte sich mit
Nachdruck hinter das auf Eis liegende "Gamechanger"-Projekt in Wolfsburg. "Damit
können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren
und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen!", so der SPD-Politiker zu
noz. Mit der neuen Produktionslinie, die VW aus Kostengründen gestoppt hat, soll
in den 30er-Jahren der elektrische Golf gebaut werden. "Der ID Golf muss ein
Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!", sagte Lies.
Die Lage in Teilen der Autoindustrie sei "nicht schwierig, sie ist dramatisch",
sagte Lies mit Verweis auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China, ergänzte
aber: "Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche
eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt." Dafür müsse man auch
einhalten, was man zugesagt habe.
Die geplante Lockerung des EU-Verbrennerverbots, die im Dezember in Brüssel
beschlossen werden soll, verteidigt er. "Wenn wir sehen, dass wir bis 2035 nicht
alle Fahrzeuge auf Batterieantrieb umstellen können und es danach noch einen
Markt für Verbrenner gibt, brauchen wir eine Antwort." Es müssten 90 bis 95
Prozent erreicht werden, der Rest lasse sich etwa über grünen Stahl
kompensieren. "Das ist klüger als Schwarz oder Weiß", sagte der VW-Aufsichtsrat.
Ob nach 2035 noch fünf oder zehn Prozent Verbrenner verkauft werden dürften,
sage nichts darüber aus, wie konsequent VW heute auf Elektromobilität setze,
betonte Lies. Es werde auch danach Fahrzeuge geben, die als Plug-in-Hybride oder
mit Range Extender interessant blieben.
Pressekontakt:
Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion
Telefon: +49(0)541/310 207
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6399767
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.