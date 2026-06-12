13.06.2026 00:59:38

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Meyer-Werft-Chef: Nach Rekordminus "auf dem ...

Meyer-Werft-Chef: Nach Rekordminus "auf dem Weg zum stabilen Tanker" /

Bernd Eikens zieht vor Wechsel in Ruhestand durchwachsene

Sanierungsbilanz

Osnabrück (ots) - Die Sanierung der finanziell angeschlagenen Papenburger Meyer

Werft macht nach Angaben des scheidenden Geschäftsführers Bernd Eikens gute

Fortschritte, wird das Unternehmen aber noch jahrelang fordern.

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte der

61-jährige Manager mit Blick auf die finanzielle Stabilisierung des

Schiffbauers: "Die Sanierung ist damit nicht abgeschlossen, der Pfad läuft noch

bis Ende 2028."

Zwar sei die Werft dank voller Orderbücher auf dem Weg zum "stabilen Tanker",

schwarze Zahlen seien wegen langer Projektvorläufe aber erst Ende 2027 oder

Anfang 2028 zu erwarten. Das jüngste Rekordminus von 569 Millionen Euro im Jahr

2024 verteidigte Eikens als notwendige "bilanzielle Vergangenheitsbewältigung"

und Beleg für die Unausweichlichkeit des Staats-Einstiegs. Neben externen Krisen

machten der Werft vor allem hausgemachte Probleme zu schaffen: Die

Kostenkontrolle und das Management von Subunternehmern seien unzureichend

verzahnt gewesen.

Die überlebenswichtige Modernisierung der IT-Systeme (SAP) wird laut Eikens in

Papenburg erst 2027 abgeschlossen sein - eine Mammutaufgabe, die Eikens ab Juli

seinem Nachfolger, dem ehemaligen Airbus-Manager André Walter, überlässt.

Eikens trat im Dezember 2023 in die Meyer Gruppe ein. Im September 2024 retteten

der Bund und das Land Niedersachsen die finanziell angeschlagene Meyer Werft vor

dem Kollaps: Beide erwarben jeweils 40 Prozent der Anteile. Dafür flossen

insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem gewährleisteten sie einen Kreditrahmen von

insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Geplant ist, dass sich der Kreuzfahrtschiffbauer

bis zum Jahr 2028 stabilisiert. Die Familie Meyer hat ein Rückkaufsrecht

erhalten, sodass sich der Staat bis voraussichtlich Ende 2027 oder Anfang 2028

wieder aus dem Unternehmen zurückziehen kann, sobald sich die Werft

wirtschaftlich erholt hat.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6293546

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen