01.03.2026 01:00:38

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther kritisiert Merz' Abrücken von ...

Ökonom Hüther kritisiert Merz' Abrücken von CO2-Bepreisung /

IW-Direktor: "Das ist nicht klug" - Warnung vor "klimapolitischem

Desaster"

Osnabrück (ots) - Osnabrück. Ökonom Michael Hüther hat das Infragestellen der

CO2-Bepreisung durch Bundeskanzler Friedrich Merz scharf kritisiert. "CO2-Preise

über den Zertifikatehandel zu etablieren, ist ordnungspolitisch das

interessanteste Konzept im Klimaschutz, weil es mengentreu ist und die

notwendigen Signale an Unternehmen sendet", sagte der Direktor des Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz,

Montagsausgabe). "Die aktuellen Abrückbewegungen finde ich schwierig. Es ist

nicht klar, wo die Reise hingeht. Die Unsicherheit ist problematisch, denn wenn

die Unternehmen eines brauchen, sind das stabile Erwartungen."

Kanzler und CDU-Chef Merz hatte vor einigen Tagen auf einem EU-Wirtschaftsgipfel

eine Verschiebung des CO2-Handels ins Spiel gebracht. Sollte sich das Instrument

als falsch erweisen, "sollten wir sehr offen für eine Überarbeitung oder

zumindest für eine Verschiebung sein", sagte der Kanzler in Antwerpen. Die

Aussage sorgte für Irritationen auf dem Emissionsmarkt.

Hüther zeigte sich über Merz' Äußerungen besorgt: "Da entstehen ja auch

Fragezeichen erweiterter Art, das ist nicht klug, das würde ich nicht tun",

sagte er noz. "Man sollte den Emissionshandel weiterentwickeln und auf das

EU-Ziel ausrichten, bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend treibhausgasneutral zu

sein. Aber wenn wir von dem Instrument abrücken, dann werden wir ein

klimapolitisches Desaster erleben."

Klimaschutzminister Karsten Schneider (SPD) plädierte kürzlich dafür, die Phase,

in der Unternehmen Verschmutzungsscheine gratis erhalten, zu verlängern. Das

hält IW-Direktor Hüther für erwägenswert. "Eine längere Zuteilung kostenloser

Zertifikate an Unternehmen, die Treibhausgas ausstoßen, stellt den

Emissionshandel nicht grundsätzlich in Frage und kann Sinn machen", sagte er

noz.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6226011

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:57 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.02.26 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen