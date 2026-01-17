OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Verbraucherschutzministerin lobt ...

Verbraucherschutzministerin lobt SPD-Vorschlag für "Deutschland-Korb"

mit preiswerten Lebensmitteln / Hubig: Unsere Handelsketten könnten

sich Griechenland zum Vorbild nehmen -"Es geht nicht um Luxus"

Osnabrück (ots) - Osnabrück. Bundesverbraucherschutzministerin Stefanie Hubig

hat sich hinter den SPD-Vorschlag nach einem verbilligten "Deutschland-Korb" mit

Grundnahrungsmitteln gestellt. "Ich halte es für einen guten und klugen Vorstoß,

Lebensmittelketten zu einer gemeinsamen Preissenkung für Grundnahrungsmittel

zusammenzubringen", sagte Hubig im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ, Samstagsausgabe). "In Griechenland haben sich verschiedene Handelskonzerne

bereit erklärt, einen Warenkorb mit Produkten preiswerter anzubieten. Das

könnten sich unsere Handelsketten zum Vorbild nehmen", so die SPD-Ministerin.

"Sehr viele Leute haben echte Schwierigkeiten, sich die alltäglichen Dinge des

Lebens zu leisten. Die Lebensmittelpreise sind seit 2020 um mehr als 35 Prozent

gestiegen!"

Zur Frage, ob Freiwilligkeit tatsächlich etwas bewirken könne, sagt sie: "Ich

höre, dass in Griechenland so ein Korb mit Grundnahrungsmitteln viel bewirkt

hat. Warum sollte das Modell nicht auch in Deutschland funktionieren? Beim

"Deutschlandkorb" geht es nicht um Luxus, sondern um den alltäglichen Bedarf.

Ich finde es gut, wenn die Fraktionen konstruktive Ideen entwickeln, die das

Leben bezahlbarer machen."

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6198171

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung