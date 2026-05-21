OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit ...

Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit Steuererhöhungen: "Nur eine Frage

der Zeit" / Wirtschaftsweiser warnt vor unfairen Belastungen - Truger:

Haushaltslücke wächst durch Verteidigungsausgaben

Osnabrück (ots) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger rechnet mit unumgänglichen

Steuererhöhungen zur Finanzierung der gestiegenen Staatsausgaben. Erste

Anzeichen dafür habe es bereits gegeben.

"Im Grunde sollte jeder wissen, dass Steuererhöhungen nur eine Frage der Zeit

sind. Daran wird mittelfristig kein Weg vorbeiführen", sagte Truger im Gespräch

mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Die Regierung hat mit der Debatte um

die Mehrwertsteuererhöhung schon einen Versuchsballon gestartet. Der kam gar

nicht gut an und wäre vor allem für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen

ungerecht gewesen", so der Ökonom.

Insbesondere die Ausgaben für Zinsen, Verteidigung und Infrastruktur seien

gestiegen. Gleichzeitig verzichtet die Bundesregierung auf weitere Schulden.

Ohne "ein Wirtschaftswunder" werde die Haushaltslücke so groß, dass sie nur noch

über höhere Steuern gestopft werden könne.

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