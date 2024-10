OTS: Neuraxpharm / Neuraxpharm expandiert in den Nahen Osten / Führende ...

Neuraxpharm expandiert in den Nahen Osten / Führende Arzneimittel zur

Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems, darunter

Briumvi® (Ublituximab), in neuen Märkten (FOTO)

Langenfeld (Rheinland)/Barcelona/Dubai (ots) - Die Neuraxpharm-Gruppe, ein

führendes europäisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf der Behandlung von

Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS), kündigt die Gründung von

Neuraxpharm Middle East an. Diese neue Niederlassung wird die sechs

Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) - Königreich Saudi-Arabien,

Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Bahrain, Kuwait, Oman und Katar - abdecken

und setzt damit die internationale Expansion des Unternehmens fort.

Der Schritt in den Nahen Osten folgt auf die Eröffnung von Niederlassungen in

Brasilien und Mexiko im Jahr 2023. Damit ist Neuraxpharm inzwischen in mehr als

20 europäischen Ländern vertreten und verfügt zusätzlich über ein globales

Vertriebsnetzwerk.

Neuraxpharm Middle East wird seinen Sitz in Dubai, VAE, haben und als Drehkreuz

für den Vertrieb und das Marketing mehrerer führender ZNS-Präparate dienen.

Hierzu gehört unter anderem das Arzneimittel Briumvi® mit dem Wirkstoff

Ublituximab, das für die Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten

mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) eingesetzt wird. Die Zulassungen für

Ublituximab wurden bereits im Königreich Saudi-Arabien und den VAE beantragt,

die Markteinführung ist für 2025 geplant.

Diese Expansion markiert den nächsten Schritt in der Strategie von Neuraxpharm,

Briumvi® und weitere Produkte in den kommenden Jahren für Patientinnen und

Patienten im Nahen Osten zugänglich zu machen.

Dr. Jörg-Thomas Dierks, Vorstandsvorsitzender von Neuraxpharm, kommentiert: "Ein

zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie ist es, eigene Niederlassungen in

Märkten mit hohem Wachstumspotenzial zu etablieren. Wir werden unsere Position

als ZNS-Spezialist weiter ausbauen und differenzierte Produkte für Patientinnen

und Patienten sowie medizinisches Fachpersonal vor Ort anbieten."

Über Neuraxpharm - der europäische ZNS-Spezialist

Neuraxpharm ist ein führendes europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf die

Behandlung des zentralen Nervensystems (ZNS), einschließlich psychiatrischer und

neurologischer Erkrankungen, spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein

einzigartiges Verständnis des ZNS-Marktes, das es in 35 Jahren aufgebaut hat.

Neuraxpharm ist ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen für

ungedeckte Patientenbedürfnisse und erweitert sein Portfolio durch seine

Pipeline, Partnerschaften und Übernahmen.

Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter und entwickelt und vertreibt

ZNS-Produkte über eine direkte Präsenz in mehr als 20 Ländern in Europa, zwei in

Lateinamerika, eine im Nahen Osten und weltweit über Partner in mehr als 50

Ländern. Neuraxpharm wird von Fonds unterstützt, die von Permira beraten werden.

Neuraxpharm stellt viele seiner pharmazeutischen Produkte bei Neuraxpharm

Pharmaceuticals (ehemals Laboratorios Lesvi) in Spanien her.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.neuraxpharm.com.

Für weitere Informationen zur neuraxpharm® Arzneimittel GmbH in Deutschland

besuchen Sie bitte https://www.neuraxpharm.de

