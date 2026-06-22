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22.06.2026 12:00:38
OTS: Nextpower / Nextpower gibt Übernahmevereinbarung mit der Zimmermann ...
Nextpower gibt Übernahmevereinbarung mit der Zimmermann PV-Steel Group
bekannt und stärkt damit sein Solarproduktportfolio sowie seine
Marktpräsenz (FOTO)
München (ots) -
- Erweiterung des erschließbaren Marktes durch vier neue Produktlinien,
Steigerung der Marktpräsenz um 15 zusätzliche Länder und Zugang zu einem
großen, bestehenden Kundenstamm
- Starke, etablierte Vertriebskanäle, die voraussichtlich zusätzliche Nachfrage
nach dem Nextpower-Produktportfolio - einschließlich Trackern, eBOS, PCS und
BESS - generieren werden
- Das Geschäft wird nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich einen Umsatz
von rund 300 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45 Millionen Euro
auf Jahresbasis beitragen und sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken
INTERSOLAR EUROPE 2026, Nextpower (https://nextpower.com/) (TM) (Nasdaq: NXT),
ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Solar- und Energietechnik, gab
heute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Übernahmevereinbarung der
Zimmermann PV-Steel Group unterzeichnet hat, einem in Deutschland ansässigen
Anbieter von Solartechnologie mit einer installierten Leistung von mehr als 20
Gigawatt (GW) und einer bedeutenden Marktpräsenz in Deutschland, einem der
größten Solarmärkte Europas.
Zimmermann wurde 1950 gegründet und expandierte 2009 in die Solarbranche, wo das
Unternehmen seitdem mehr als 2.500 Solarprojekte in 58 Ländern realisiert hat.
Durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Stärkung der regionalen
Präsenz wird diese Übernahme Nextpowers Fähigkeit stärken, Solarentwicklern und
EPC-Kunden in ganz Europa erstklassigen Support und umfassende Lösungen
bereitzustellen. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion setzt sich aus
Barmitteln und Aktien im Wert von bis zu 330 Millionen Euro zusammen, was auf
Basis der Wechselkurse vom 20. Juni 2026 etwa 378 Millionen US-Dollar
entspricht, und unterliegt den üblicherweise geltenden Abschlussbedingungen,
einschließlich der erforderlichen behördlichen Prüfung. Der Abschluss der
Transaktion wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 von Nextpower
erwartet (entspricht Q4/2026 bzw. Q1/2027).
"Diese Transaktion markiert das nächste Kapitel für Nextpower auf
internationaler Ebene", berichtet Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower.
"Mit Zimmermann werden wir unsere Produktplattform erheblich erweitern und
unsere Marktpräsenz sowie unsere Lieferkettenkapazitäten in Europa und darüber
hinaus ergänzen. Die Konstruktionslösungen von Zimmermann, darunter
Festneigungsanlagen, Carports, Tracker mit hoher Flächendichte, innovative
Agri-PV-Lösungen und schwimmende PV-Anlagen, werden unser europäisches Portfolio
erweitern, um ein breiteres Spektrum an Flächennutzungen,
Genehmigungsanforderungen und regionalen Anwendungsfällen abzudecken. Wir sehen
eine klare Chance, die starken Kompetenzen von Zimmermann in den Bereichen
Produktentwicklung und Projektumsetzung mit der Finanzierbarkeit und der
umfassenden Produktplattform von Nextpower zu kombinieren, um den Bedürfnissen
der Kunden in Europa besser gerecht zu werden und das internationale Wachstum
weiter voranzutreiben."
"Zimmermann hat sein Geschäft darauf aufgebaut, kundenorientiert zu arbeiten und
hochwertige technische Lösungen für spezifische Projektanforderungen zu
liefern", erklärt Robert Zimmermann, Inhaber und Geschäftsführer von Zimmermann.
"In Nextpower sehen wir einen Partner mit Technologien, einer geografischen
Präsenz und einer Kundenorientierung, die unsere Stärken ideal ergänzen. Das
Unternehmen bringt Skaleneffekte sowie ergänzende Lösungen und Kompetenzen mit,
die es uns ermöglichen werden, unsere Kunden noch umfassender zu bedienen und
gleichzeitig die lokalen Beziehungen und den Technologiefokus zu erhalten, die
unser Unternehmen auszeichnen. Wir betrachten dies als ein spannendes neues
Kapitel für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter sowie für unsere Kunden,
Lieferanten und Partner in ganz Europa."
Laut S&P Global entfallen heute rund 50 Prozent des europäischen
Utility-Scale-PV-Marktes auf Festneigungssysteme, insbesondere in Ländern wie
Deutschland, Frankreich und Polen. Diese Transaktion dürfte zusammen mit der
kürzlich erfolgten internationalen Markteinführung des "NX Gemini(TM)" - eines
"Two-in-Portrait"-Trackers (2P) (https://nextpower.com/post/press-release/nextpo
wer-expands-solar-tracker-portfolio-in-europe?locale=en-US) - die adressierbare
Marktchance von Nextpower in Europa, gemessen in Gigawatt, mehr als verdoppeln.
Nach Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen voraussichtlich unter dem
Namen "Zimmermann PV, ein Unternehmen von Nextpower" weitergeführt. Damit wird
die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und regionale Marktbeziehungen gewahrt,
während das Unternehmen gleichzeitig durch die globale Präsenz von Nextpower
weiter wachsen kann.
Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie in der
Investorenpräsentation (https://investors.nextpower.com/files/doc_presentations/
2026/Jun/Nextpower-Signs-Agreement-to-Acquire-Zimmermann-PV-Steel-Group.pdf) von
Nextpower oder am Stand 580 (Halle A5) auf den Messen "The Smarter E Europe" und
"Intersolar Europe", die vom 23. bis 25. Juni in München stattfinden.
Das bereinigte EBITDA schließt Zinsaufwendungen, Steueranpassungen,
Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, Nettoabschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte sowie akquisitionsbezogene Kosten aus. Eine quantitative
Überleitung des bereinigten EBITDA zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl,
dem Jahresüberschuss, ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich.
Über Nextpower
Nextpower(TM) (Nasdaq: NXT) entwickelt, plant und liefert eine hochmoderne
Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen
in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die
integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu
optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern
und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als
einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen
intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell
wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit
führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nextpower.com/
Über Zimmermann
Die Zimmermann PV-Steel Group ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für
Photovoltaik-Technologie mit Hauptsitz in Oberessendorf/Eberhardzell in
Süddeutschland. Das 1950 gegründete Unternehmen ist seit 2009 im Bereich der
PV-Unterkonstruktionen tätig und entwickelt, plant und liefert
präzisionsgefertigte Solarunterkonstruktionen für Projekte in ganz Europa und
anderen Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.pv-steel-group.com/. Peryton Advisory fungierte im Zusammenhang mit
dieser Transaktion als Finanzberater.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private
Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter unter anderem Aussagen
bezüglich der Übernahme der Zimmermann PV-Steel Group durch Nextpower, unserer
Fähigkeit, die Übernahme abzuschließen, sowie des Zeitpunkts des Abschlusses,
unserer Erwartungen hinsichtlich des Run-Rate-Umsatzes und des bereinigten
EBITDA, die die Zimmermann-Übernahme nach Abschluss beitragen würde, sowie aller
sonstigen potenziellen zukünftigen finanziellen Vorteile und Beiträge der
Zimmermann-Übernahme für Nextpower, den adressierbaren Markt und die
Expansionsmöglichkeiten der Übernahme, die Fähigkeit von Nextpower, infolge der
Transaktion zusätzliche Unterstützung und Lösungen in Europa anzubieten, sowie
die Vorteile der Transaktion und die zukünftigen Chancen für das gemeinsame
Unternehmen nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Vorteile, die die
Kunden von Nextpower infolge der Integration des Geschäfts von Zimmermann in
Nextpower erzielen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich
Prognosen, basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der
Geschäftsführung von Nextpower und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: unsere Strategien, unsere Mission,
unsere Pläne, unsere Ziele und Vorgaben; die Fähigkeit von Nextpower, die
Geschäftsbereiche, Produkte und Mitarbeiter von Zimmermann erfolgreich zu
integrieren, sowie unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergieeffekte zu erzielen;
unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die sich aus der Transaktion
ergeben; die rechtzeitige Erteilung oder das Ausbleiben behördlicher
Genehmigungen; mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in
Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der
Transaktion; die Marktnachfrage nach unseren Produkten, Lösungen und
Dienstleistungen sowie unsere Fähigkeit, diese an Kunden zu liefern; die Bindung
von Schlüsselmitarbeitern, Kunden oder Lieferanten; Prognosen hinsichtlich der
Nachfrage nach Strom und Solarenergie in den USA, Europa und weltweit; unsere
Wettbewerbsfähigkeit und unser globaler Marktanteil; makroökonomische Trends;
Wachstumschancen und Pläne für die zukünftige Geschäftstätigkeit; sowie
gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich
sich ändernder Geschäftsbedingungen in unserer Branche oder auf unseren Märkten
insgesamt sowie der allgemeinen Wirtschaftslage. Weitere Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen
abweichen, sind ebenfalls unter "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analysen
der Geschäftsführung zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen" im jüngsten
Quartalsbericht von Nextpower auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular
10-K sowie in anderen Dokumenten beschrieben, die Nextpower bei der Securities
and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Es können
zusätzliche Risiken bestehen, die Nextpower nicht bekannt sind oder die
Nextpower derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine
Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Pressekontakt:
Kontakt Investor Relations
Sarah Lee
mailto:Investor@nextpower.com
Pressekontakte
Jasmin Rast (im Auftrag von Nextpower)
mailto:Nextpower@hbi.de
+49 176 87511635
Brandy Lee (Global)/Beatriz Mateu (Europe)
mailto:Media@nextpower.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182869/6299253
OTS: Nextpower
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