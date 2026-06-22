OTS: Nextpower / Nextpower gibt Übernahmevereinbarung mit der Zimmermann ...

Nextpower gibt Übernahmevereinbarung mit der Zimmermann PV-Steel Group

bekannt und stärkt damit sein Solarproduktportfolio sowie seine

Marktpräsenz (FOTO)

München (ots) -

- Erweiterung des erschließbaren Marktes durch vier neue Produktlinien,

Steigerung der Marktpräsenz um 15 zusätzliche Länder und Zugang zu einem

großen, bestehenden Kundenstamm

- Starke, etablierte Vertriebskanäle, die voraussichtlich zusätzliche Nachfrage

nach dem Nextpower-Produktportfolio - einschließlich Trackern, eBOS, PCS und

BESS - generieren werden

- Das Geschäft wird nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich einen Umsatz

von rund 300 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45 Millionen Euro

auf Jahresbasis beitragen und sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken

INTERSOLAR EUROPE 2026, Nextpower (https://nextpower.com/) (TM) (Nasdaq: NXT),

ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Solar- und Energietechnik, gab

heute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Übernahmevereinbarung der

Zimmermann PV-Steel Group unterzeichnet hat, einem in Deutschland ansässigen

Anbieter von Solartechnologie mit einer installierten Leistung von mehr als 20

Gigawatt (GW) und einer bedeutenden Marktpräsenz in Deutschland, einem der

größten Solarmärkte Europas.

Zimmermann wurde 1950 gegründet und expandierte 2009 in die Solarbranche, wo das

Unternehmen seitdem mehr als 2.500 Solarprojekte in 58 Ländern realisiert hat.

Durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Stärkung der regionalen

Präsenz wird diese Übernahme Nextpowers Fähigkeit stärken, Solarentwicklern und

EPC-Kunden in ganz Europa erstklassigen Support und umfassende Lösungen

bereitzustellen. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktion setzt sich aus

Barmitteln und Aktien im Wert von bis zu 330 Millionen Euro zusammen, was auf

Basis der Wechselkurse vom 20. Juni 2026 etwa 378 Millionen US-Dollar

entspricht, und unterliegt den üblicherweise geltenden Abschlussbedingungen,

einschließlich der erforderlichen behördlichen Prüfung. Der Abschluss der

Transaktion wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 von Nextpower

erwartet (entspricht Q4/2026 bzw. Q1/2027).

"Diese Transaktion markiert das nächste Kapitel für Nextpower auf

internationaler Ebene", berichtet Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower.

"Mit Zimmermann werden wir unsere Produktplattform erheblich erweitern und

unsere Marktpräsenz sowie unsere Lieferkettenkapazitäten in Europa und darüber

hinaus ergänzen. Die Konstruktionslösungen von Zimmermann, darunter

Festneigungsanlagen, Carports, Tracker mit hoher Flächendichte, innovative

Agri-PV-Lösungen und schwimmende PV-Anlagen, werden unser europäisches Portfolio

erweitern, um ein breiteres Spektrum an Flächennutzungen,

Genehmigungsanforderungen und regionalen Anwendungsfällen abzudecken. Wir sehen

eine klare Chance, die starken Kompetenzen von Zimmermann in den Bereichen

Produktentwicklung und Projektumsetzung mit der Finanzierbarkeit und der

umfassenden Produktplattform von Nextpower zu kombinieren, um den Bedürfnissen

der Kunden in Europa besser gerecht zu werden und das internationale Wachstum

weiter voranzutreiben."

"Zimmermann hat sein Geschäft darauf aufgebaut, kundenorientiert zu arbeiten und

hochwertige technische Lösungen für spezifische Projektanforderungen zu

liefern", erklärt Robert Zimmermann, Inhaber und Geschäftsführer von Zimmermann.

"In Nextpower sehen wir einen Partner mit Technologien, einer geografischen

Präsenz und einer Kundenorientierung, die unsere Stärken ideal ergänzen. Das

Unternehmen bringt Skaleneffekte sowie ergänzende Lösungen und Kompetenzen mit,

die es uns ermöglichen werden, unsere Kunden noch umfassender zu bedienen und

gleichzeitig die lokalen Beziehungen und den Technologiefokus zu erhalten, die

unser Unternehmen auszeichnen. Wir betrachten dies als ein spannendes neues

Kapitel für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter sowie für unsere Kunden,

Lieferanten und Partner in ganz Europa."

Laut S&P Global entfallen heute rund 50 Prozent des europäischen

Utility-Scale-PV-Marktes auf Festneigungssysteme, insbesondere in Ländern wie

Deutschland, Frankreich und Polen. Diese Transaktion dürfte zusammen mit der

kürzlich erfolgten internationalen Markteinführung des "NX Gemini(TM)" - eines

"Two-in-Portrait"-Trackers (2P) (https://nextpower.com/post/press-release/nextpo

wer-expands-solar-tracker-portfolio-in-europe?locale=en-US) - die adressierbare

Marktchance von Nextpower in Europa, gemessen in Gigawatt, mehr als verdoppeln.

Nach Abschluss der Übernahme wird das Unternehmen voraussichtlich unter dem

Namen "Zimmermann PV, ein Unternehmen von Nextpower" weitergeführt. Damit wird

die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und regionale Marktbeziehungen gewahrt,

während das Unternehmen gleichzeitig durch die globale Präsenz von Nextpower

weiter wachsen kann.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie in der

Investorenpräsentation (https://investors.nextpower.com/files/doc_presentations/

2026/Jun/Nextpower-Signs-Agreement-to-Acquire-Zimmermann-PV-Steel-Group.pdf) von

Nextpower oder am Stand 580 (Halle A5) auf den Messen "The Smarter E Europe" und

"Intersolar Europe", die vom 23. bis 25. Juni in München stattfinden.

Das bereinigte EBITDA schließt Zinsaufwendungen, Steueranpassungen,

Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, Nettoabschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte sowie akquisitionsbezogene Kosten aus. Eine quantitative

Überleitung des bereinigten EBITDA zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl,

dem Jahresüberschuss, ist ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich.

Über Nextpower

Nextpower(TM) (Nasdaq: NXT) entwickelt, plant und liefert eine hochmoderne

Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen

in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung . Die

integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu

optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern

und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als

einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen

intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell

wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit

führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nextpower.com/

Über Zimmermann

Die Zimmermann PV-Steel Group ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für

Photovoltaik-Technologie mit Hauptsitz in Oberessendorf/Eberhardzell in

Süddeutschland. Das 1950 gegründete Unternehmen ist seit 2009 im Bereich der

PV-Unterkonstruktionen tätig und entwickelt, plant und liefert

präzisionsgefertigte Solarunterkonstruktionen für Projekte in ganz Europa und

anderen Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.pv-steel-group.com/. Peryton Advisory fungierte im Zusammenhang mit

dieser Transaktion als Finanzberater.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private

Securities Litigation Reform Act" von 1995, darunter unter anderem Aussagen

bezüglich der Übernahme der Zimmermann PV-Steel Group durch Nextpower, unserer

Fähigkeit, die Übernahme abzuschließen, sowie des Zeitpunkts des Abschlusses,

unserer Erwartungen hinsichtlich des Run-Rate-Umsatzes und des bereinigten

EBITDA, die die Zimmermann-Übernahme nach Abschluss beitragen würde, sowie aller

sonstigen potenziellen zukünftigen finanziellen Vorteile und Beiträge der

Zimmermann-Übernahme für Nextpower, den adressierbaren Markt und die

Expansionsmöglichkeiten der Übernahme, die Fähigkeit von Nextpower, infolge der

Transaktion zusätzliche Unterstützung und Lösungen in Europa anzubieten, sowie

die Vorteile der Transaktion und die zukünftigen Chancen für das gemeinsame

Unternehmen nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Vorteile, die die

Kunden von Nextpower infolge der Integration des Geschäfts von Zimmermann in

Nextpower erzielen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich

Prognosen, basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der

Geschäftsführung von Nextpower und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: unsere Strategien, unsere Mission,

unsere Pläne, unsere Ziele und Vorgaben; die Fähigkeit von Nextpower, die

Geschäftsbereiche, Produkte und Mitarbeiter von Zimmermann erfolgreich zu

integrieren, sowie unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergieeffekte zu erzielen;

unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die sich aus der Transaktion

ergeben; die rechtzeitige Erteilung oder das Ausbleiben behördlicher

Genehmigungen; mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in

Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der

Transaktion; die Marktnachfrage nach unseren Produkten, Lösungen und

Dienstleistungen sowie unsere Fähigkeit, diese an Kunden zu liefern; die Bindung

von Schlüsselmitarbeitern, Kunden oder Lieferanten; Prognosen hinsichtlich der

Nachfrage nach Strom und Solarenergie in den USA, Europa und weltweit; unsere

Wettbewerbsfähigkeit und unser globaler Marktanteil; makroökonomische Trends;

Wachstumschancen und Pläne für die zukünftige Geschäftstätigkeit; sowie

gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich

sich ändernder Geschäftsbedingungen in unserer Branche oder auf unseren Märkten

insgesamt sowie der allgemeinen Wirtschaftslage. Weitere Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen

abweichen, sind ebenfalls unter "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analysen

der Geschäftsführung zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen" im jüngsten

Quartalsbericht von Nextpower auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular

10-K sowie in anderen Dokumenten beschrieben, die Nextpower bei der Securities

and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Es können

zusätzliche Risiken bestehen, die Nextpower nicht bekannt sind oder die

Nextpower derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Kontakt Investor Relations

Sarah Lee

mailto:Investor@nextpower.com

Pressekontakte

Jasmin Rast (im Auftrag von Nextpower)

mailto:Nextpower@hbi.de

+49 176 87511635

Brandy Lee (Global)/Beatriz Mateu (Europe)

mailto:Media@nextpower.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182869/6299253

OTS: Nextpower