OTS: Nordzucker AG / Nordzucker beabsichtigt, die Zuckerproduktion in Nakskov ...

Nordzucker beabsichtigt, die Zuckerproduktion in Nakskov einzustellen

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Braunschweig (ots) - Vor dem Hintergrund anhaltender struktureller

Überkapazitäten in der europäischen Zuckerindustrie ist die geplante Einstellung

der Zuckerproduktion am Standort Nakskov eine proaktive Maßnahme, um die

zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern und ein insgesamt

effizienteres Produktionsnetzwerk zu schaffen.

Anfang dieses Jahres hat Nordzucker bekannt gegeben, dass die Zuckerproduktion

am Standort in Trencianská Teplá, Slowakei, sowie die Raffination von Rohzucker

am Standort Porkkala, Finnland, eingestellt werden. Dadurch wurden die

Produktionskapazitäten im Konzern bereits optimiert.

Zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs Rübe

sind weitere Maßnahmen erforderlich. Eine umfassende Bewertung hat ergeben, dass

die Einstellung der Zuckerproduktion in Nakskov am stärksten zur Erreichung der

Ziele beitragen kann. Ein entscheidendes Argument für die Entscheidung war, dass

es am Standort Nakskov im Vergleich zu anderen Standorten der Nordzucker Gruppe

deutlich höhere Investitionen erfordern würde, um die langfristige Effizienz und

Rentabilität aufrechtzuerhalten.

"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit

als Unternehmen zu stärken und so sicherzustellen, dass wir in einem

herausfordernden Marktumfeld weiterhin erfolgreich sind", sagt Lars Gorissen,

CEO Nordzucker. "Wir haben in diesem Jahr unsere Maßnahmen intensiviert und wir

sind zu der schwierigen Entscheidung gelangt, dass wir keine Zukunft mehr für

unsere Zuckerproduktion in Nakskov sehen. Entscheidungen, die Menschen und

Gemeinden betreffen, treffen wir niemals leichtfertig. Wir sind aber der

Überzeugung, dass dieser Schritt notwendig ist, um Nordzucker für die kommenden

Jahre stark, effizient und zukunftsfähig aufzustellen. Wir bleiben weiterhin ein

verlässlicher Partner für unsere Kunden und werden den Markt auch künftig im

gleichen Umfang wie heute beliefern."

Vorbehaltlich der laufenden Verhandlungen wird die geplante Einstellung der

Zuckerproduktion in Nakskov nach der Kampagne 2026/27 im Januar 2027

Auswirkungen auf bis zu 150 Arbeitsplätze haben.

Jannik Olejas, Geschäftsführer von Nordic Sugar Denmark, erklärt: "Unser Fokus

liegt nun darauf, unseren betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

Nakskov dabei zu helfen, sich auf die bevorstehende Kampagne vorzubereiten, und

sie gleichzeitig zu unterstützen, wenn es im Anschluss an der Zeit ist, an

anderer Stelle eine neue Tätigkeit aufzunehmen. In den kommenden Tagen und

Wochen werden wir einen konstruktiven Dialog mit der örtlichen Gemeinde und den

Arbeitnehmervertretern führen, um für möglichst viele unserer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter die bestmöglichen Lösungen zu finden."

Die geplante Einstellung der Zuckerproduktion in Nakskov ändert nichts am

Engagement von Nordzucker in Dänemark. Künftig wird die Zuckerproduktion des

Unternehmens in Dänemark am Standort Nykøbing konzentriert, wodurch dieser

Standort vollständig ausgelastet wird.

"Einer der wichtigsten Bausteine unserer langfristigen Strategie, Fields for

Growth, ist die Steigerung der Effizienz und die Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Lars Gorissen. "Dazu gehört das Ziel, die

verfügbaren Produktionskapazitäten an die sich ändernden Marktanforderungen

anzupassen. Im Jahr 2025 startete Nordzucker ein zusätzliches Sofortprogramm zur

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz durch die Optimierung der

Netzwerkstruktur und die Verbesserung der Kosteneffizienz."

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Nordzucker

Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus

Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen

Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und

flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,

Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2025/26

erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.

Mit seiner Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte: die

Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts sowie die gezielte

Diversifizierung und Wachstum.

Nordzucker fokussiert sich im Rahmen der Strategie zudem auf das Ziel, bis

spätestens 2050 die Produktion in den Werken CO2-neutral zu betreiben. Dies wird

um Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Rübenanbau ergänzt.

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und

kontinuierliche Verbesserungen sind die treibende Kraft hinter einem engagierten

und internationalen Team von rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19

europäischen und australischen Produktionsstandorten.

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Pressekontakt:

Nicole Dinter

Head of Communication & Public Affairs

Nordzucker Group

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