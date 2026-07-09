OTS: Nordzucker AG / Nordzucker: Hauptversammlung bestätigt konsequenten Kurs ...

Nordzucker : Hauptversammlung bestätigt konsequenten Kurs und klare

strategische Ausrichtung (FOTO)

Braunschweig (ots) - Vor dem Hintergrund eines außergewöhnlich herausfordernden

Marktumfelds bestätigt die Hauptversammlung den eingeschlagenen Kurs des

Unternehmens, der sich mit einem konsequenten Maßnahmenpaket auf die

Stabilisierung und Stärkung der Profitabilität fokussiert. Die Aktionärinnen und

Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit.

Auf der heutigen Hauptversammlung der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding

AG in der Volkswagenhalle in Braunschweig haben die Aktionärinnen und Aktionäre

den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat

wurden mit sehr großer Mehrheit entlastet.

Ergebnisentwicklung durch außergewöhnliche Marktdynamik geprägt

Der Nordzucker Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 in einem außergewöhnlich

herausfordernden Marktumfeld abgeschlossen. Zwei sehr ertragreiche Rübenernten

in Folge, hohe Bestände im EU-Zuckermarkt und stark gefallene Absatzpreise

belasteten die Ertragslage und führten zu einem historisch niedrigen Ergebnis.

Der Umsatz ging von 2,77 Milliarden Euro auf rund 2,34 Milliarden Euro zurück.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei minus 226 Millionen Euro nach plus 100,5

Millionen Euro im Vorjahr. Die australische Tochtergesellschaft Mackay Sugar

Ltd. trug 0,3 Millionen Euro zum Ergebnis bei.

Konsequente Maßnahmen stärken Kostenstruktur und Resilienz

Angesichts der extremen Marktvolatilität hat Nordzucker bestehende

Exzellenzinitiativen weiter intensiviert und ein zusätzliches Sofortprogramm

aufgelegt. Im Fokus stehen insbesondere die Reduzierung von Verwaltungs-,

Personal- und Sachkosten sowie Anpassungen der Netzwerkstruktur.

"Gerade in einem von hoher Volatilität geprägten Marktumfeld ist eine engere

Synchronisierung zwischen Ergebnisentwicklung und Rohstoffkosten entscheidend",

betont Lars Gorissen, CEO der Nordzucker AG. "Zur Stärkung unseres Kerngeschäfts

Rübe optimieren wir die internen Kostenstrukturen und haben gemeinsam mit

unseren Anbauerinnen und Anbauern in Deutschland ein angepasstes

Rübenpreismodell eingeführt, das agiler und flexibler auf die Ergebnislage des

Unternehmens reagieren kann. Das neue Modell ist eine wichtige Grundlage für die

zukünftige Zusammenarbeit und stärkt die Voraussetzungen für einen

wettbewerbsfähigen und zukunftsfähigen Rübenanbau in Europa."

Strategie Fields for Growth gibt klare Richtung vor

Mit der Strategie Fields for Growth verfolgt Nordzucker weiterhin einen klaren

Kurs. Ziel ist es, bis 2033 Nordzucker zu einem gewachsenen, diversifizierteren

und profitableren Unternehmen zu entwickeln. Dabei geht es darum, die

Abhängigkeit vom europäischen Zuckermarkt zu verringern und gleichzeitig die

Marktposition in Europa auszubauen. Wachstumspotenziale sieht Nordzucker

insbesondere im Ausbau des Rohrzuckergeschäfts sowie im Bereich alternativer

Proteine und funktionaler Zutaten für Lebensmittel (Smart Ingredients).

Ausblick auf Ergebnisentwicklung

Nordzucker erwartet vor dem Hintergrund der eingeleiteten Maßnahmen eine

schrittweise Entlastung der Kostenstruktur. Für das Geschäftsjahr 2026/27

rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem negativen EBIT im mittleren

zweistelligen Millionenbereich. Das Ziel, im Geschäftsjahr 2027/28 wieder ein

positives operatives Ergebnis zu erreichen, soll durch Exzellenzinitiativen, das

Sofortprogramm sowie angepasste Preis- und Kostenstrukturen erreicht werden.

Aufsichtsrat unterstützt strategische Ausrichtung und Fokus auf Rückkehr zur

Profitabilität

"Gerade in einem von hoher Volatilität geprägten Marktumfeld ist es

entscheidend, konsequent gegenzusteuern und die richtigen strukturellen

Maßnahmen umzusetzen. Der Aufsichtsrat unterstützt ausdrücklich insbesondere die

weitere Stärkung des Kerngeschäfts sowie die konsequente Umsetzung der Strategie

Fields for Growth, die auf Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und gezielte

Diversifizierung ausgerichtet ist", unterstreicht Jochen Johannes Juister,

Aufsichtsratsvorsitzender der Nordzucker AG.

Die Hauptversammlung hat jeweils Vorstand und Aufsichtsrat der Nordzucker AG und

Nordzucker Holding AG mit sehr großer Mehrheit entlastet.

Abstimmungsergebnisse der Nordzucker Holding AG im Detail

Die Nordzucker Holding AG ist der Mutterkonzern der Nordzucker AG und hält 83,8

Prozent der Anteile des operativ tätigen Unternehmens.

- Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu,

diesjährig keine Dividende (Vorjahr: 0,40 Euro) für Aktionäre der Nordzucker

Holding AG zu zahlen.

- Christina Heidkamp-Heineke, Eckhard Hinrichs, Dr. Axel Naumann, Ralf

Tegtmeyer, und Dr. Ulf Wegener wurden erneut in den Aufsichtsrat der

Nordzucker Holding AG gewählt.

- Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG wurden Hannes Germer, Niels

Kynast und Carsten Prüße gewählt.

- Aus dem Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG sind Alexander Heidebroek,

Kasper Haller und Hans-Heinrich Schnehage ausgeschieden.

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Nordzucker AG im Detail

- Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats

zu, diesjährig keine Dividende (Vorjahr: 0,40 Euro) für Aktionäre der

Nordzucker AG zu zahlen.

- Dr. Carin-Martina Tröltzsch und Christoph Klöpper wurden erneut in den

Aufsichtsrat der Nordzucker AG gewählt.

- Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker AG wurde Ulrich Langenhoff gewählt.

- Alexander Heidebroek hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 9. Juli

vorzeitig niedergelegt.

Details zu den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Website

(https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/hauptversammlungen/).

Für die Nordzucker Holding AG wurde in der anschließenden konstituierenden

Aufsichtsratssitzung Ulrich Langenhoff als Vorsitzender des Aufsichtsrats

wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurde Eckhard Hinrichs als erster

stellvertretender Vorsitzender und Friedrich Christoph Heins als zweiter

Stellvertreter neu gewählt.

Für die Nordzucker AG bleibt Jochen Johannes Juister Aufsichtsratsvorsitzender.

Sigrun Krussmann bleibt Stellvertreterin von der Arbeitnehmerseite sowie Bernd

Schliephacke stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzenden für die

Anteilseignervertreter.

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Nordzucker

Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus

Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen

Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und

flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,

Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2025/26

erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.

Mit seiner Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte: die

Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts sowie die gezielte

Diversifizierung und Wachstum.

Nordzucker fokussiert sich im Rahmen der Strategie zudem auf das Ziel, bis

spätestens 2050 die Produktion in den Werken CO2-neutral zu betreiben. Dies wird

um Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Rübenanbau ergänzt.

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und

kontinuierliche Verbesserungen sind die treibende Kraft hinter einem engagierten

und internationalen Team von rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19

europäischen und australischen Produktionsstandorten.

http://www.nordzucker.com

Pressekontakt:

Nicole Dinter

Head of Communication & Public Affairs

Nordzucker Group

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Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 158

mailto:nicole.dinter@nordzucker.com

https://www.nordzucker.com

Aufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes Juister

Vorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)

Alexander Bott | Alexander Godow

Sitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120645/6311661

OTS: Nordzucker AG