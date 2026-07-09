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09.07.2026 17:22:38
OTS: Nordzucker AG / Nordzucker: Hauptversammlung bestätigt konsequenten Kurs ...
Nordzucker: Hauptversammlung bestätigt konsequenten Kurs und klare
strategische Ausrichtung (FOTO)
Braunschweig (ots) - Vor dem Hintergrund eines außergewöhnlich herausfordernden
Marktumfelds bestätigt die Hauptversammlung den eingeschlagenen Kurs des
Unternehmens, der sich mit einem konsequenten Maßnahmenpaket auf die
Stabilisierung und Stärkung der Profitabilität fokussiert. Die Aktionärinnen und
Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit.
Auf der heutigen Hauptversammlung der Nordzucker AG und der Nordzucker Holding
AG in der Volkswagenhalle in Braunschweig haben die Aktionärinnen und Aktionäre
den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat
wurden mit sehr großer Mehrheit entlastet.
Ergebnisentwicklung durch außergewöhnliche Marktdynamik geprägt
Der Nordzucker Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 in einem außergewöhnlich
herausfordernden Marktumfeld abgeschlossen. Zwei sehr ertragreiche Rübenernten
in Folge, hohe Bestände im EU-Zuckermarkt und stark gefallene Absatzpreise
belasteten die Ertragslage und führten zu einem historisch niedrigen Ergebnis.
Der Umsatz ging von 2,77 Milliarden Euro auf rund 2,34 Milliarden Euro zurück.
Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei minus 226 Millionen Euro nach plus 100,5
Millionen Euro im Vorjahr. Die australische Tochtergesellschaft Mackay Sugar
Ltd. trug 0,3 Millionen Euro zum Ergebnis bei.
Konsequente Maßnahmen stärken Kostenstruktur und Resilienz
Angesichts der extremen Marktvolatilität hat Nordzucker bestehende
Exzellenzinitiativen weiter intensiviert und ein zusätzliches Sofortprogramm
aufgelegt. Im Fokus stehen insbesondere die Reduzierung von Verwaltungs-,
Personal- und Sachkosten sowie Anpassungen der Netzwerkstruktur.
"Gerade in einem von hoher Volatilität geprägten Marktumfeld ist eine engere
Synchronisierung zwischen Ergebnisentwicklung und Rohstoffkosten entscheidend",
betont Lars Gorissen, CEO der Nordzucker AG. "Zur Stärkung unseres Kerngeschäfts
Rübe optimieren wir die internen Kostenstrukturen und haben gemeinsam mit
unseren Anbauerinnen und Anbauern in Deutschland ein angepasstes
Rübenpreismodell eingeführt, das agiler und flexibler auf die Ergebnislage des
Unternehmens reagieren kann. Das neue Modell ist eine wichtige Grundlage für die
zukünftige Zusammenarbeit und stärkt die Voraussetzungen für einen
wettbewerbsfähigen und zukunftsfähigen Rübenanbau in Europa."
Strategie Fields for Growth gibt klare Richtung vor
Mit der Strategie Fields for Growth verfolgt Nordzucker weiterhin einen klaren
Kurs. Ziel ist es, bis 2033 Nordzucker zu einem gewachsenen, diversifizierteren
und profitableren Unternehmen zu entwickeln. Dabei geht es darum, die
Abhängigkeit vom europäischen Zuckermarkt zu verringern und gleichzeitig die
Marktposition in Europa auszubauen. Wachstumspotenziale sieht Nordzucker
insbesondere im Ausbau des Rohrzuckergeschäfts sowie im Bereich alternativer
Proteine und funktionaler Zutaten für Lebensmittel (Smart Ingredients).
Ausblick auf Ergebnisentwicklung
Nordzucker erwartet vor dem Hintergrund der eingeleiteten Maßnahmen eine
schrittweise Entlastung der Kostenstruktur. Für das Geschäftsjahr 2026/27
rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem negativen EBIT im mittleren
zweistelligen Millionenbereich. Das Ziel, im Geschäftsjahr 2027/28 wieder ein
positives operatives Ergebnis zu erreichen, soll durch Exzellenzinitiativen, das
Sofortprogramm sowie angepasste Preis- und Kostenstrukturen erreicht werden.
Aufsichtsrat unterstützt strategische Ausrichtung und Fokus auf Rückkehr zur
Profitabilität
"Gerade in einem von hoher Volatilität geprägten Marktumfeld ist es
entscheidend, konsequent gegenzusteuern und die richtigen strukturellen
Maßnahmen umzusetzen. Der Aufsichtsrat unterstützt ausdrücklich insbesondere die
weitere Stärkung des Kerngeschäfts sowie die konsequente Umsetzung der Strategie
Fields for Growth, die auf Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und gezielte
Diversifizierung ausgerichtet ist", unterstreicht Jochen Johannes Juister,
Aufsichtsratsvorsitzender der Nordzucker AG.
Die Hauptversammlung hat jeweils Vorstand und Aufsichtsrat der Nordzucker AG und
Nordzucker Holding AG mit sehr großer Mehrheit entlastet.
Abstimmungsergebnisse der Nordzucker Holding AG im Detail
Die Nordzucker Holding AG ist der Mutterkonzern der Nordzucker AG und hält 83,8
Prozent der Anteile des operativ tätigen Unternehmens.
- Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu,
diesjährig keine Dividende (Vorjahr: 0,40 Euro) für Aktionäre der Nordzucker
Holding AG zu zahlen.
- Christina Heidkamp-Heineke, Eckhard Hinrichs, Dr. Axel Naumann, Ralf
Tegtmeyer, und Dr. Ulf Wegener wurden erneut in den Aufsichtsrat der
Nordzucker Holding AG gewählt.
- Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG wurden Hannes Germer, Niels
Kynast und Carsten Prüße gewählt.
- Aus dem Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG sind Alexander Heidebroek,
Kasper Haller und Hans-Heinrich Schnehage ausgeschieden.
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Nordzucker AG im Detail
- Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats
zu, diesjährig keine Dividende (Vorjahr: 0,40 Euro) für Aktionäre der
Nordzucker AG zu zahlen.
- Dr. Carin-Martina Tröltzsch und Christoph Klöpper wurden erneut in den
Aufsichtsrat der Nordzucker AG gewählt.
- Neu in den Aufsichtsrat der Nordzucker AG wurde Ulrich Langenhoff gewählt.
- Alexander Heidebroek hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 9. Juli
vorzeitig niedergelegt.
Details zu den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Website
(https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/hauptversammlungen/).
Für die Nordzucker Holding AG wurde in der anschließenden konstituierenden
Aufsichtsratssitzung Ulrich Langenhoff als Vorsitzender des Aufsichtsrats
wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurde Eckhard Hinrichs als erster
stellvertretender Vorsitzender und Friedrich Christoph Heins als zweiter
Stellvertreter neu gewählt.
Für die Nordzucker AG bleibt Jochen Johannes Juister Aufsichtsratsvorsitzender.
Sigrun Krussmann bleibt Stellvertreterin von der Arbeitnehmerseite sowie Bernd
Schliephacke stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzenden für die
Anteilseignervertreter.
Presseinformation (https://www.nordzucker.com/de/download-kategorien/news/) als
Press Release (https://www.nordzucker.com/en/download-categories/news/) as PDF
Nordzucker
Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus
Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen
Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und
flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,
Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2025/26
erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.
Mit seiner Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte: die
Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts sowie die gezielte
Diversifizierung und Wachstum.
Nordzucker fokussiert sich im Rahmen der Strategie zudem auf das Ziel, bis
spätestens 2050 die Produktion in den Werken CO2-neutral zu betreiben. Dies wird
um Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Rübenanbau ergänzt.
Hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und
kontinuierliche Verbesserungen sind die treibende Kraft hinter einem engagierten
und internationalen Team von rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19
europäischen und australischen Produktionsstandorten.
http://www.nordzucker.com
Pressekontakt:
Nicole Dinter
Head of Communication & Public Affairs
Nordzucker Group
_____________________________________________________________________
Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 158
mailto:nicole.dinter@nordzucker.com
https://www.nordzucker.com
Aufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes Juister
Vorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)
Alexander Bott | Alexander Godow
Sitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120645/6311661
OTS: Nordzucker AG
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