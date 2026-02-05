OTS: Nordzucker AG / Strategische Transformation: Nordzucker beendet ...

|
Braunschweig (ots) - Nordzucker stellt die Zuckerproduktion im slowakischen
Trencianská Teplá nach der Kampagne 2025/26 ein und richtet den Standort als
Vertriebs- und Logistikzentrum neu aus. Mit dieser strategischen Entscheidung
stärkt das Unternehmen die Versorgungssicherheit in Südosteuropa und passt seine
Produktionsstruktur an ein herausforderndes Marktumfeld an.
Nordzucker stellt die Zuckerproduktion im slowakischen Trencianská Teplá nach
der Kampagne 2025/26 ein und führt den Betrieb als Vertriebs- und
Logistikzentrum weiter. Mit dieser Entscheidung reagiert das Unternehmen auf ein
herausforderndes Marktumfeld sowie die seit längerer Zeit rückläufige
Profitabilität der Rübenzuckerproduktion am slowakischen Standort Trencianská
Teplá. Die Versorgung des Marktes in Südosteuropa bleibt durch das Vertriebs-
und Logistikzentrum weiterhin sichergestellt. Die Schließung der
Zuckerproduktion macht einen Personalabbau unvermeidlich - dieser betrifft etwa
die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort.
Herausfordernde Bedingungen am Standort Trencianská Teplá
Die Analyse der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für die Zuckerherstellung am Standort Trencianská Teplá
zunehmend verschlechtert haben. Klimatische Herausforderungen,
Schädlingsaufkommen und Pflanzenkrankheiten, höhere Produktionskosten sowie ein
Rückgang sowohl der verfügbaren Rübenmengen als auch der Rübenqualität führten
zu einer fortlaufend sinkenden Profitabilität. Wachsende Anforderungen zur
Dekarbonisierung der Zuckerproduktion sowie begrenzte Möglichkeiten der
Effizienzsteigerung verschärften diese Entwicklung.
Konsequente Umsetzung der Strategie Fields for Growth - Intensivierung
bestehender Exzellenzprogramme
Im Rahmen der strategischen Ausrichtung Fields for Growth verfolgt Nordzucker
das Ziel, den Konzern in einem volatilen Marktumfeld langfristig profitabel
aufzustellen, die Kostenstrukturen weiter zu optimieren und die
Wirtschaftlichkeit aller Standorte in Europa zu bewerten. "Wir treffen diese
Entscheidung mit Blick nach vorn und aus Verantwortung für die langfristige
Stabilität und Profitabilität unseres Unternehmens", betont Lars Gorissen, Chief
Executive Officer der Nordzucker AG. Angesichts der Lage am Zuckermarkt mit
Überkapazitäten und geringen Margen hat Nordzucker bereits 2025 ein umfassendes
Maßnahmenpaket gestartet und dieses 2026 noch ergänzt. So will das Unternehmen
aus eigener Kraft die Profitabilität langfristig sichern.
"Mit Blick auf den Markt gilt es, unsere Werkstruktur fortlaufend zu optimieren.
So haben wir die Zuckerproduktion in Schweden auf das Werk Örtofta konzentriert
und die Flüssigzuckerproduktion in Deutschland am Standort Nordstemmen gebündelt
mit dem Ziel, uns an Marktherausforderungen anzupassen und unsere Effizienz zu
steigern. Die Transformation unseres Standorts TrenÄianská Teplá ist ein
weiterer Schritt, um unsere europäische Produktions- und Logistikstruktur
zukunftsfähig auszurichten", erklärt Alexander Godow, Chief Operating Officer
der Nordzucker AG.
Nordzucker
Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus
Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen
Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und
flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,
Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2024/25
erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Mit der
überarbeiteten Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte:
Zum einen ist dies die Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts
mit Investitionen in Nachhaltigkeit und einer Optimierung der Kostenstruktur.
Zum anderen strebt Nordzucker weitere Diversifizierung im Rahmen des geplanten
Wachstums außerhalb des EU-Zuckermarkts an. Nordzucker setzt sich für
Nachhaltigkeit ein, vom Landwirt bis zum Verbraucher, und macht Nachhaltigkeit
zu einem integralen Bestandteil des Unternehmens. Nordzucker legt in der
Verarbeitung und in der Wertschöpfungskette Wert auf regionalen Anbau, mit
kurzen Transportwegen, unter höchsten Qualitäts- und Sozialstandards und mit
vollständiger Verwertung der Ackerfrüchte. Ziel ist es, bis spätestens 2050 die
gesamte Produktion in den Werken CO2-neutral zu gestalten. Hochwertige Produkte
und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und kontinuierliche Verbesserungen
sind die treibende Kraft hinter einem engagierten und internationalen Team von
rund 4.100 Mitarbeitern an 19 europäischen und australischen Standorten.
