OTS: norisbank GmbH / Stark gestiegene Preise drücken noch auf die Stimmung / ...

Stark gestiegene Preise drücken noch auf die Stimmung / norisbank

Umfrage zeigt bedeutende Tendenz: Die Konsumstimmung der Deutschen

nimmt leicht zu (FOTO)

Bonn (ots) -

- Kauflaune der Deutschen zeigt erfreuliche Erholungstendenz

- Konsumplanung für 2024 deutlich über Vorjahr

- Lust auf große Anschaffungen und Reisen wächst stark

Die Belastungen durch weiterhin hohe Lebenshaltungskosten und die unsichere

Weltlage drücken auch 2024 auf die Stimmung der Konsumenten. So halten die

Deutschen - einer repräsentativen Umfrage der norisbank zufolge - ihre Kaufpläne

für 2024 auf Sparflamme, noch! Das Gute: Es gibt Anzeichen, dass die Stimmung

wieder besser wird und die Konsumfreude zurückkehrt.

Obwohl das Leben teurer geworden und es für viele Menschen fast unmöglich ist,

überhaupt ein Finanzpolster für die Zukunft aufzubauen, bleibt der Wunsch zu

sparen groß. Laut einer repräsentativen Umfrage der norisbank plant immerhin

fast jeder Dritte der Deutschen, im Jahr 2024 mehr zu sparen als im Vorjahr

(29,9 Prozent; 2023: 39,9 Prozent), und immerhin fast jeder Fünfte (18,3

Prozent; 2023: 22,9 Prozent) will das Sparziel für das neue Jahr beibehalten.

Gleichzeitig zeigt sich auch bei nicht wenigen eine positive Kaufbereitschaft:

Fast ein Drittel der Deutschen (29,8 Prozent; 2023: 23,8 Prozent) plant für 2024

eine große Reise oder größere Anschaffungen wie zum Beispiel Haus oder Wohnung,

Auto, Küche oder Computer. Zudem ist fast jeder Zehnte bereit, beim Kauf von

Produkten zukünftig mehr Geld für Qualität und Nachhaltigkeit auszugeben (10,7

Prozent).

Konsumklima im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, aber immer noch nicht

wirklich gut

Dass die Konsumlaune für das Jahr 2024 immer noch gedämpft ist, zeigtsich

eindrucksvoll im Vergleich zu früheren Umfragewerten. Obwohl der Anteil der

Kauffreudigen, die für das neue Jahr eine große Anschaffung planen, im Vergleich

zum letzten Jahr auf rund das Doppelte angestiegen ist (14,8 Prozent; 2023: 7,5

Prozent), erreicht der Anteil dieser konsumorientierten Gruppe noch lange nicht

das Niveau der Konsumplanung in 2022 (24,3 Prozent). Auch das Fernweh steigt

2024 wieder an: So planen wieder mehr Deutsche eine große Reise, was einen

Zuwachs von immerhin 3,4 Prozentpunkten im Vergleich zum letzten Jahr bedeutet

(12,6 Prozent; 2023: 9,2 Prozent). Doch auch hier liegt das hohe Niveau von 2022

noch in weiter Ferne (31,6 Prozent).

Zudem scheint sich im neuen Jahr ein Fokus leicht zu verschieben: von der

individuellen Belohnung hin zur Unterstützung für andere. So verliert die

Selbstverwöhnung, also das "Sich-zwischendurch-etwas-Gönnen", an Bedeutung (5,5

Prozent; 2023: 5,9 Prozent), während die Spendenbereitschaft einen merklichen

Aufschwung erlebt (5,5 Prozent; 2023: 3,2 Prozent) - wenngleich sie nicht

annähernd das frühere Level erreicht, das mehr als doppelt so hoch war (2022:

13,3 Prozent).

Kreditnachfrage sinkt weiter

Auch im Kreditgeschäft zeigt die repräsentative Umfrage im Auftrag der norisbank

eine interessante Entwicklung. Während für 2022 noch 62,2 Prozent der Befragten,

die eine größere Anschaffung planten, dafür einen Kredit in Erwägung zogen, sind

es für 2024 gerade mal 36,1 Prozent und damit noch weniger als im Vorjahr (2023:

43,2 Prozent) - ein erneuter Rückgang um 7,1 Prozentpunkte. Etwa jeder zweite

Deutsche will 2024 für große Anschaffungen lieber auf Ersparnisse zurückgreifen

(48,1 Prozent). Auch wenn es noch attraktive Kreditoptionen gibt - die

gestiegenen Zinsen dämpfen auch aktuell weiterhin die Kredit- und die

Konsumlaune der Deutschen.

Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter http://www.norisbank.de.

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG

bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht 1.061 Personen ab 18 Jahren

befragt. Die Online-Befragung wurde im Oktober 2023 durchgeführt.

Über die norisbank

Die norisbank - ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe - ist eine moderne

Direktbank, die ihren Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24

Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr - wo immer der Kunde

ist - sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten

versteht sich die norisbank als die smarte "Immer-und-überall-dabei"-Bank. Sie

bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets

attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten - dem leistungsstarken

"Top-Girokonto" ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven

Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen "Top-Kredit" - bietet die norisbank

ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten

Konditionen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen.

Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in

den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank

Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2023 von Euro Platz 1. Zudem

beurteilte der TÜV Saarland das Preis-Leistungs-Verhältnis des norisbank

Angebots und die Kundenzufriedenheit Ende 2022 jeweils mit der Note "sehr gut".

2023 verlieh Focus Money auf Basis eines deutschlandweiten Tests der norisbank

zudem die Auszeichnung "Deutschlands beste Direktbank". Vielfache weitere

Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende

Preis-Leistungs-Verhältnis der norisbank. Weitere aktuelle Informationen hierzu:

https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

