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23.11.2026 11:00:38
OTS: NOWEDA eG / NOWEDA knackt 11-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO)
NOWEDA knackt 11-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO)
Essen (ots) - Im Rahmen der 88. Generalversammlung am 21. November in Essen
informierten Aufsichtsrat und Vorstand der NOWEDA Apothekergenossenschaft über
die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026. Trotz der nach wie vor
herausfordernden Rahmenbedingungen im pharmazeutischen Großhandel fiel die
Bilanz positiv aus: Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr leicht zu und
erreichten mit rund 615 Mio. Euro ein Wachstum, das etwa 0,12 Prozentpunkte über
dem Markt lag. Insgesamt belief sich der Umsatz auf 11,36 Mrd. Euro.
Dank des gestiegenen Umsatzes konnte die NOWEDA-Gruppe ihren Rohertrag im
Vergleich zum Vorjahr absolut um 8 Mio. Euro auf insgesamt 576 Mio. Euro
steigern. Gleichzeitig ging die Rohertragsmarge von 5,3 Prozent auf 5,1 Prozent
zurück. "Ein Faktor für diese Entwicklung sind hochpreisige Arzneimittel -
allein in den vergangenen drei Jahren verzeichnen wir hier einen Zuwachs von
rund 35 Prozent. Da aber die gesetzliche Großhandelsvergütung bei 38,53 Euro
gedeckelt ist, sinkt unsere prozentuale Vergütung immer weiter", so der
Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kuck.
Die Bilanzsumme der NOWEDA-Gruppe entwickelte sich derweil positiv: Sie nahm um
80 Mio. Euro auf 1,85 Mrd. Euro zu. Das Anlagevermögen reduzierte sich aufgrund
von Sonderabschreibungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen um 6,1 Mio.
Euro auf etwa 226 Mio. Euro. Das Eigenkapital wuchs um rund 53 Mio. Euro auf
714,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote betrug 38,6 Prozent nach 37,3 Prozent im
Vorjahr. Weitere Informationen und Kennzahlen stellt NOWEDA im digitalen
Geschäftsbericht unter https://geschaeftsbericht.noweda.de/ zur Verfügung.
Die NOWEDA eG beteiligt ihre Mitglieder mit einer Dividende von rund 24,1 Mio.
Euro am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Für besonders aktive
Mitglieder, die einen Jahresumsatz von mehr als 720.000 Euro je Apotheke
erzielen, liegt die Bruttorendite für das Mitgliedskapital bei 11,1 Prozent für
Pflichtanteile und 12,05 Prozent für freiwillige Anteile. Gegenüber dem Vorjahr
entspricht dies einer Erhöhung um 0,6 bzw. 0,3 Prozentpunkte. Die daraus
resultierende Bardividende beträgt 9,4 Prozent für Pflichtanteile und 10,2
Prozent für freiwillige Anteile.
Zum Jahresende 2026 wird Dr. Michael Kuck auf eigenen Wunsch in den Ruhestand
wechseln. Udo Harneit, der den Vertrieb Deutschlands größter
Apothekergenossenschaft auf Vorstandsebene verantwortet, wird den Vorsitz ab
Januar 2027 übernehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Matthias Lempka
würdigte Dr. Kucks langjährige Verdienste sowie seinen herausragenden Beitrag
zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Der zukünftige NOWEDA-Chef Udo
Harneit schloss sich dem Dank an. "Die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kuck war
immer offen, lösungsorientiert und von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen
getragen. Nicht zuletzt seiner Führung ist es zu verdanken, dass die NOWEDA auf
einem starken, soliden Fundament steht, auf dem wir aufbauen können."
Dr. Kuck erhielt im Zuge der Generalversammlung die höchste Ehrung der NOWEDA
Apothekergenossenschaft - die Günther-Büsch-Ehrengabe - und wurde darüber hinaus
zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands ernannt.
Pressekontakt:
NOWEDA Apothekergenossenschaft eG
Unternehmenskommunikation
Tel.: 0201 802-2660
mailto:presse@noweda.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65940/6395853
OTS: NOWEDA eG
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