03.12.2025 14:01:38
OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur ...
NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von SPRO und stärkt
damit seine SAP-Kompetenzen in der brasilianischen Agrarindustrie
Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions, ein weltweit führender IT Service
Provider mit Fokus auf SAP, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur
Übernahme von SPRO IT Solutions, einem führenden SAP-Anbieter in der
brasilianischen Agrarindustrie, bekannt. Die Verträge wurden finalisiert und
werden nach Genehmigung durch den Administrative Council for Economic Defense
(CADE) abgeschlossen.
SPRO wurde 2008 gegründet und ist ein national führender IT-Dienstleister in der
Agrarindustrie. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in wichtigen
Produktionsketten, unter anderem in den Bereichen Getreidebeschaffung,
tierisches Protein, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Saatgut, Einzelhandel
und Biokraftstoffe. SPRO unterstützt Genossenschaften, Agrarindustrien,
Saatgutunternehmen und Handelsfirmen in ganz Brasilien und fördert die
intelligente Integration entlang der gesamten Agrarkette - vom Feld bis zum
Endverbraucher. Als ein SAP Gold Partner arbeitet SPRO mit großen globalen
Technologieanbietern wie SAP, AWS, Microsoft und Google zusammen. So
beschleunigt das Unternehmen die strategische Digitalisierung seiner Kunden und
festigt zugleich seine Position als ein führender Innovator im brasilianischen
Agrargeschäft.
"Brasilien gehört zu den zehn bedeutendsten Märkten für IT-Dienstleistungen
weltweit, zudem spielt die Agrarindustrie in vielen Regionen des Landes eine
führende Rolle. Mit der Übernahme von SPRO erweitern wir unsere SAP-Kompetenzen
in einer wichtigen Branche und investieren gleichzeitig in unser regionales
Engagement für Innovation und Wachstum. Die bewährte Expertise und die starken
Kundenbeziehungen von SPRO werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden einen
größeren Mehrwert zu bieten und unsere globale Strategie weiter voranzutreiben",
so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.
SPRO widmet sich der digitalen Transformation von Agrarunternehmen und bietet
seinen Kunden eine Softwareplattform sowie Dienstleistungen, die operative
Effizienz, Governance und produktive Nachhaltigkeit unterstützen. Mit Sitzen in
den Regionen Brasiliens, in denen die wichtigsten Akteure des Sektors ansässig
sind (Süden, Südosten, Mittlerer Westen und Norden), hat sich das Unternehmen zu
einem Technologieführer im Agrarsektor entwickelt. SPRO bietet eigene Lösungen
im SAP-Store an und wurde mehrfach zertifiziert und ausgezeichnet, unter anderem
mit dem "SAP Delivery Excellence Award". Diese Anerkennungen bestätigen die
starke Marktposition des Unternehmens sowie dessen Glaubwürdigkeit und
Innovationskraft.
"Die Übernahme von SPRO eröffnet neue Möglichkeiten für Cross-Selling und
Upselling, indem sie die Stärken beider Unternehmen nutzt. Um den
Wissensaustausch zu fördern und die Produktivität zu steigern wird SPRO Teil
unseres Global Centers of Excellence. Die Agrarindustrie ist eine tragende Säule
der brasilianischen Wirtschaft, sie macht etwa 29,4 % des nationalen BIP und
einen bedeutenden Anteil der Exporte des Landes aus. Dank des Know-hows von SPRO
im Bereich SAP für wichtige Produktionsketten in der Agrarwirtschaft sowie der
globalen Zusammenarbeit mit anderen Einheiten von NTT DATA können wir unser
Angebot an innovativen Lösungen erweitern und unsere internationale Expansion
weiter vorantreiben", sagt Ricardo Fachin, Managing Director von NTT DATA
Business Solutions Brazil.
Almir Miguel Meinerz, CEO von SPRO, ergänzt: "Mit über 350 Mitarbeitenden ist es
unsere Mission, technologische Innovation im Agrargeschäft voranzutreiben, Daten
intelligent zu nutzen und unseren Kunden greifbare Ergebnisse zu liefern. Der
Beitritt zu NTT DATA Business Solutions ist ein wichtiger Meilenstein für SPRO,
unser Team und das gesamte Ökosystem aus Kunden und Partnern, das wir in den
letzten 17 Jahren aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, bald gemeinsam
Lösungen für unsere SAP-Kunden zu entwickeln, unser Angebot zu erweitern und
unser Wachstum sowohl in Brasilien als auch darüber hinaus zu beschleunigen."
Durch die Übernahme von SPRO erweitert NTT DATA Business Solutions sein
Portfolio um rund 70 Kunden. Das Unternehmen wird eine Tochtergesellschaft von
NTT DATA Business Solutions - Serviços de Tecnologia Ltda. in Brasilien und wird
nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "SPRO,
an NTT DATA Company" agieren.
Weitere Informationen finden Sie unter https://nttdata-solutions.com/de/.
Über NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit
führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken
Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen
weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir
End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der
strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und
darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen
voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und
branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten
Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.
NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA
(https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale KI-,
Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen
Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der
Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden
und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist
Teil der NTT Group.
