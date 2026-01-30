|
30.01.2026 12:35:38
OTS: OBI Group Holding / OBI investiert weiter in sein Ökosystem: OBI ...
OBI investiert weiter in sein Ökosystem: OBI übernimmt
Mehrheitsbeteiligung an Clean-Tech-Pionier 42watt (FOTO)
Wermelskirchen (ots) - Die OBI Group Holding vertieft ihre erfolgreiche
Partnerschaft mit dem Münchener Clean-Tech-Unternehmen 42watt: Deutschlands
bekannteste Baumarktmarke* hat zum 27. Januar die Mehrheit der Anteile an der
Eigentümerin von 42watt, der Enovato GmbH, übernommen. Mit diesem Schritt
unterstreicht OBI erneut seine strategische Weiterentwicklung zum ganzheitlichen
Lösungsanbieter für seine Kund:innen bei allen Fragen und Projekten rund um das
eigene Zuhause.
Sebastian Gundel, CEO OBI Group Holding: "Wir haben 42watt seit November 2023
begleitet und gesehen, mit welcher Leidenschaft das Team an Lösungen für die
Energiewende arbeitet. 42watt passt strategisch optimal zu OBI. Gemeinsam
definieren wir neu, was Home Improvement im 21. Jahrhundert bedeutet: OBI
verkauft mehr als Produkte, wir ermöglichen ein nachhaltiges Zuhause. Die
Integration von 42watt ist ein klares Signal für unsere Transformation von OBI
zum Lösungsanbieter."
Marcus Dietmann, Gründer und Geschäftsführer von 42watt: "Mit OBI im Rücken
können wir unsere Technologie noch breiter zu den Menschen bringen. Für uns ist
das die Chance, genau den Hebel für den Klimaschutz im Gebäudesektor anzusetzen,
den wir schon immer im Blick hatten: einfach, digital und für jede:n machbar.
Wir freuen uns riesig darauf, mit OBI in die nächste Phase unserer Mission zu
gehen."
Der Vorteil für OBI Kund:innen ist bei energetischen Sanierungsprojekten der
universelle "One-Stop-Shop"-Ansatz von 42watt: Anders als bekannte Hyper-Scaler
ist das Münchener Clean-Tech-Unternehmen nicht auf fixe Komponenten-Anbieter
festgelegt, arbeitet zudem mit einem eigenen Netzwerk an lokalen
Fachwerkbetrieben zusammen und betreut jedes Vorhaben von der ersten
Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Neben der Beratung zu
Fördermöglichkeiten und der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans
(iSFP) macht dieser Rundum-Ansatz von 42watt jedes Projektvorhaben so
komfortabel und individuell wie möglich, insbesondere durch die nicht auf eine
definierte Auswahl beschränkte Produktrange von Wärmepumpe & Co. Besonders
wertvoll ist, dass 42watt nicht nur bei Null startende Sanierungsprojekte
realisiert, sondern bereits umgesetzte Maßnahmen integriert und weiter ausgebaut
werden können.
"Mit der starken Marke OBI im Rücken und unserer flächendeckenden Präsenz in
Deutschland schaffen wir für 42watt die optimale Plattform, um den
branchenführenden Ansatz zum Erreichen der Energiewende in Deutschland weiter
voranzutreiben. Nach dem Frühphasen-Invest 2023 ist unsere Mehrheitsbeteiligung
nun der nächste logische Schritt. Sie zeigt, wie wir über unser Corporate
Venture Capital Team gezielt Lösungen identifizieren, fördern und entwickeln,
die perfekt auf die strategischen Wachstumsfelder von OBI einzahlen, und wie
sich Potenziale in einem führenden Ökosystem entfalten lassen," sagt Felix
Weber, Head of Innovation bei OBI.
Ab sofort kann online über https://www.obi.de/ bzw. die heyOBI-App und zukünftig
auch vor Ort in einem der deutschlandweit mehr als 350 OBI Märkte ein
energetisches Sanierungsprojekt gestartet werden - kompetent begleitet von
42watt und Deutschlands bekanntester Baumarktmarke*.
* Quelle: Brand Performance Studie 2024 i. A. von OBI
Über OBI
#allesmachbar - Eine der führenden Adressen für DIY in Deutschland und Europa
Mit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst
Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Die
Befähigung, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und
DIY-Kenntnissen umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle. Neben dem
stationären Handel setzt OBI auf digitale Kunden- und Beratungskommunikation
über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 650 Märkten
aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in acht weiteren
europäischen Ländern vertreten: Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien,
Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der
Tengelmann Gruppe.
Weitere Informationen im OBI Newsroom (https://www.obi.de/corporate/presse)
sowie auf https://www.obi.de/.
OBI in Zahlen
- 40.000 Mitarbeitende
- 661 Standorte in 9 Ländern
- 356 Märkte in Deutschland
- Mehr als 9 Millionen registrierte heyOBI Nutzer:innen
- 8,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024
Über 42watt
42watt begleitet Hausbesitzer bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden.
Der Fokus liegt auf klaren Entscheidungen und technisch sauberen Lösungen. Die
Leistungen reichen von unabhängiger Beratung über individuelle
Sanierungsfahrpläne und Förderbegleitung bis zur Planung und Umsetzung. Auch
nach der Sanierung unterstützt 42watt bei der Optimierung des Gebäudebetriebs.
Der Ansatz strukturiert komplexe Vorhaben in klaren Schritten. So werden
energetische Sanierungen planbar, wirtschaftlich und verlässlich. Ziel sind
Lösungen, die zum Gebäude passen und Investitionen langfristig tragfähig machen.
Pressekontakt:
OBI Group Holding SE & Co. KGaA
Albert-Einstein-Str. 7-9
42929 Wermelskirchen
Tel: 02196/ 76 2656
E-Mail: mailto:presse@obi.de
FAKTOR 3 AG
Team OBI
Kattunbleiche 35
22041 Hamburg
Tel: +49 40 679446-0
E-Mail: mailto:obi@faktor3.de
OTS: OBI Group Holding
