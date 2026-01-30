OTS: OBI Group Holding / OBI investiert weiter in sein Ökosystem: OBI ...

OBI investiert weiter in sein Ökosystem: OBI übernimmt

Mehrheitsbeteiligung an Clean-Tech-Pionier 42watt (FOTO)

Wermelskirchen (ots) - Die OBI Group Holding vertieft ihre erfolgreiche

Partnerschaft mit dem Münchener Clean-Tech-Unternehmen 42watt: Deutschlands

bekannteste Baumarktmarke* hat zum 27. Januar die Mehrheit der Anteile an der

Eigentümerin von 42watt, der Enovato GmbH, übernommen. Mit diesem Schritt

unterstreicht OBI erneut seine strategische Weiterentwicklung zum ganzheitlichen

Lösungsanbieter für seine Kund:innen bei allen Fragen und Projekten rund um das

eigene Zuhause.

Sebastian Gundel, CEO OBI Group Holding: "Wir haben 42watt seit November 2023

begleitet und gesehen, mit welcher Leidenschaft das Team an Lösungen für die

Energiewende arbeitet. 42watt passt strategisch optimal zu OBI. Gemeinsam

definieren wir neu, was Home Improvement im 21. Jahrhundert bedeutet: OBI

verkauft mehr als Produkte, wir ermöglichen ein nachhaltiges Zuhause. Die

Integration von 42watt ist ein klares Signal für unsere Transformation von OBI

zum Lösungsanbieter."

Marcus Dietmann, Gründer und Geschäftsführer von 42watt: "Mit OBI im Rücken

können wir unsere Technologie noch breiter zu den Menschen bringen. Für uns ist

das die Chance, genau den Hebel für den Klimaschutz im Gebäudesektor anzusetzen,

den wir schon immer im Blick hatten: einfach, digital und für jede:n machbar.

Wir freuen uns riesig darauf, mit OBI in die nächste Phase unserer Mission zu

gehen."

Der Vorteil für OBI Kund:innen ist bei energetischen Sanierungsprojekten der

universelle "One-Stop-Shop"-Ansatz von 42watt: Anders als bekannte Hyper-Scaler

ist das Münchener Clean-Tech-Unternehmen nicht auf fixe Komponenten-Anbieter

festgelegt, arbeitet zudem mit einem eigenen Netzwerk an lokalen

Fachwerkbetrieben zusammen und betreut jedes Vorhaben von der ersten

Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Neben der Beratung zu

Fördermöglichkeiten und der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans

(iSFP) macht dieser Rundum-Ansatz von 42watt jedes Projektvorhaben so

komfortabel und individuell wie möglich, insbesondere durch die nicht auf eine

definierte Auswahl beschränkte Produktrange von Wärmepumpe & Co. Besonders

wertvoll ist, dass 42watt nicht nur bei Null startende Sanierungsprojekte

realisiert, sondern bereits umgesetzte Maßnahmen integriert und weiter ausgebaut

werden können.

"Mit der starken Marke OBI im Rücken und unserer flächendeckenden Präsenz in

Deutschland schaffen wir für 42watt die optimale Plattform, um den

branchenführenden Ansatz zum Erreichen der Energiewende in Deutschland weiter

voranzutreiben. Nach dem Frühphasen-Invest 2023 ist unsere Mehrheitsbeteiligung

nun der nächste logische Schritt. Sie zeigt, wie wir über unser Corporate

Venture Capital Team gezielt Lösungen identifizieren, fördern und entwickeln,

die perfekt auf die strategischen Wachstumsfelder von OBI einzahlen, und wie

sich Potenziale in einem führenden Ökosystem entfalten lassen," sagt Felix

Weber, Head of Innovation bei OBI.

Ab sofort kann online über https://www.obi.de/ bzw. die heyOBI-App und zukünftig

auch vor Ort in einem der deutschlandweit mehr als 350 OBI Märkte ein

energetisches Sanierungsprojekt gestartet werden - kompetent begleitet von

42watt und Deutschlands bekanntester Baumarktmarke*.

* Quelle: Brand Performance Studie 2024 i. A. von OBI

Über OBI

#allesmachbar - Eine der führenden Adressen für DIY in Deutschland und Europa

Mit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst

Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Die

Befähigung, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und

DIY-Kenntnissen umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle. Neben dem

stationären Handel setzt OBI auf digitale Kunden- und Beratungskommunikation

über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 650 Märkten

aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in acht weiteren

europäischen Ländern vertreten: Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien,

Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der

Tengelmann Gruppe.

Weitere Informationen im OBI Newsroom (https://www.obi.de/corporate/presse)

sowie auf https://www.obi.de/.

OBI in Zahlen

- 40.000 Mitarbeitende

- 661 Standorte in 9 Ländern

- 356 Märkte in Deutschland

- Mehr als 9 Millionen registrierte heyOBI Nutzer:innen

- 8,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024

Über 42watt

42watt begleitet Hausbesitzer bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden.

Der Fokus liegt auf klaren Entscheidungen und technisch sauberen Lösungen. Die

Leistungen reichen von unabhängiger Beratung über individuelle

Sanierungsfahrpläne und Förderbegleitung bis zur Planung und Umsetzung. Auch

nach der Sanierung unterstützt 42watt bei der Optimierung des Gebäudebetriebs.

Der Ansatz strukturiert komplexe Vorhaben in klaren Schritten. So werden

energetische Sanierungen planbar, wirtschaftlich und verlässlich. Ziel sind

Lösungen, die zum Gebäude passen und Investitionen langfristig tragfähig machen.

Pressekontakt:

OBI Group Holding SE & Co. KGaA

Albert-Einstein-Str. 7-9

42929 Wermelskirchen

Tel: 02196/ 76 2656

E-Mail: mailto:presse@obi.de

FAKTOR 3 AG

Team OBI

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

Tel: +49 40 679446-0

E-Mail: mailto:obi@faktor3.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163911/6207398

OTS: OBI Group Holding