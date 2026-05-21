OTS: OETKER-GRUPPE / Oetker-Gruppe behauptet sich erfolgreich in einem ...

Oetker-Gruppe behauptet sich erfolgreich in einem anspruchsvollen

Marktumfeld (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe hat ihre strategische Ausrichtung im

Geschäftsjahr 2025 konsequent weiterverfolgt und ihren Umsatz trotz anhaltend

herausfordernder geopolitischer Rahmenbedingungen auf mehr als 7,1 Mrd. Euro

gesteigert. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine

positive Umsatzentwicklung.

Die Oetker-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 trotz geopolitischer Spannungen,

der Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika und der damit verbundenen

Belastungen für die Weltwirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen

bewertet das Jahresergebnis als zufriedenstellend und unterstreicht damit die

Widerstandsfähigkeit seines breit aufgestellten Portfolios.

DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 IM ÜBERBLICK:

Umsätze der Oetker-Gruppe gestiegen

Die Oetker-Gruppe erzielte im Jahr 2025 Umsatzerlöse von über 7,1 Mrd. Euro. Das

organische Wachstum lag bei 1,4 Prozent. Die konsumgüterorientierten

Geschäftsbereiche Nahrungsmittel sowie Bier und alkoholfreie Getränke leisteten

erneut den größten Umsatzbeitrag der Oetker-Gruppe.

Dr. Oetker Nahrungsmittel und die Conditorei Coppenrath & Wiese steigerten ihre

Umsatzerlöse zusammen auf knapp 4,3 Mrd. Euro. Besonders dynamisch entwickelte

sich das Geschäft mit Tiefkühlbrötchen der Conditorei Coppenrath & Wiese.

Nachdem Dr. Oetker bereits im September 2024 sein Pizza-Sortiment in Deutschland

um die neue Premium-Tiefkühlpizza Suprema mit ihren drei Kernsorten initial

erweitern konnte, stand im Jahr 2025 die internationale Skalierung der Suprema

im Vordergrund. Im Geschäftsjahr 2025 erfolgte ein erfolgreicher Rollout in den

wichtigen weiteren DACH Märkten, UK und Kanada. Im Jahr 2026 steht nun neben dem

zusätzlichen geografischen Rollout auch eine attraktive Sortimentserweiterung

der Suprema im Fokus.

Die Radeberger Gruppe verzeichnete vor dem Hintergrund des strukturellen

Absatzrückgangs im Biermarkt einen leichten Umsatzrückgang auf knapp über 2 Mrd.

Euro. Innerhalb des Markenportfolios setzten insbesondere Radeberger Alkoholfrei

und Jever Fun mit deutlichen Absatzzuwächsen positive Akzente. Der

Geschäftsbereich Weitere Interessen setzte seinen Wachstumskurs im Jahr 2025

fort und steigerte den Umsatz auf 800 Mio. Euro. Der Lieferdienst flaschenpost

erhöhte seinen Umsatz erneut; auch die Entwicklungen des IT-Dienstleisters OEDIV

und der Hotelsparte verliefen positiv.

Der in Deutschland erzielte Umsatz der Oetker-Gruppe blieb in etwa stabil bei

rund 4 Mrd. Euro. Der Anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzes ist

mit 44,2 Prozent des Gesamtumsatzes leicht gestiegen (Vorjahr: 43,9 Prozent) und

liegt bei rund 3,1 Mrd. Euro.

Deutschland bleibt erneut Investitionsschwerpunkt

Die Oetker-Gruppe investierte im Jahr 2025 insgesamt mehr als 330 Mio. Euro.

Damit bewegt sich die Höhe der Investitionen erneut auf einem sehr hohen Niveau

und unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.

Deutschland bleibt der zentrale Investitionsschwerpunkt der Oetker-Gruppe. Im

Jahr 2025 flossen mehr als 250 Mio. Euro Investitionen in den Heimatmarkt. Die

Investitionen konzentrierten sich auf den Kapazitätsausbau, die Optimierung der

technischen Infrastruktur sowie von Produktions- und Logistikprozessen und auf

Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung .

Mit diesem hohen Investitionsvolumen hat die Oetker-Gruppe in den vergangenen

fünf Jahren mehr als 1 Mrd. Euro in Deutschland investiert. Die Gruppenleitung

versteht dies trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen als klares und

langfristiges Bekenntnis zum Heimatmarkt. Dies spiegelt auch die Investition in

die umfangreiche Sanierung des mehr als 150 Jahre alten Hauptgebäudes des

Brenners Park Hotels und seine erfolgreiche Wiedereröffnung im Herbst 2025

wider.

Beschäftigtenzahl bleibt auf hohem Niveau stabil

Für die Oetker-Gruppe waren im Jahr 2025 insgesamt 18.865 Mitarbeiter (Vorjahr:

18.905) in Deutschland und 9.873 Mitarbeiter (Vorjahr: 9.808) im Ausland tätig.

Damit ist die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten mit

weltweit 28.738 im Berichtsjahr auf hohem Niveau stabil geblieben.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Aufbauend auf einem stabilen Fundament will die Oetker-Gruppe auch im Jahr 2026

weiter wachsen. Die Umsatzplanung basiert dabei insbesondere auf erfolgreichem

organischem Wachstum. Effizienzsteigernde Maßnahmen und ein umsichtiges

Kostenmanagement werden konsequent fortgeführt. Die Investitionsausgaben sollen

2026 auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Jahr 2025 liegen und sind Teil eines

mehrjährigen Programms zur Stärkung von Innovationskraft, Digitalkompetenz und

Nachhaltigkeitsaktivitäten.

Diese Presseinformation sowie den aktuellen Geschäftsbericht mit detaillierten

Informationen über die Geschäftsverläufe der einzelnen Geschäftsbereiche können

Sie im Pressebereich der Oetker-Gruppe abrufen: http://www.oetker-gruppe.de

Pressekontakt:

Dr. August Oetker KG

Group Communication

Dr. Jörg Schillinger

Tel.: +49 (0) 521/155-2619

E-Mail: mailto:joerg.schillinger@oetker.com

Dr. August Oetker KG

Corporate Communication

Thierry Krauser

Tel.: +49 (0) 521/155-2349

E-Mail: mailto:thierry.krauser@oetker.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/6279270

OTS: OETKER-GRUPPE