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21.05.2026 11:15:38
OTS: OETKER-GRUPPE / Oetker-Gruppe behauptet sich erfolgreich in einem ...
Oetker-Gruppe behauptet sich erfolgreich in einem anspruchsvollen
Marktumfeld (FOTO)
Bielefeld (ots) - Die Oetker-Gruppe hat ihre strategische Ausrichtung im
Geschäftsjahr 2025 konsequent weiterverfolgt und ihren Umsatz trotz anhaltend
herausfordernder geopolitischer Rahmenbedingungen auf mehr als 7,1 Mrd. Euro
gesteigert. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine
positive Umsatzentwicklung.
Die Oetker-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 trotz geopolitischer Spannungen,
der Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika und der damit verbundenen
Belastungen für die Weltwirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen
bewertet das Jahresergebnis als zufriedenstellend und unterstreicht damit die
Widerstandsfähigkeit seines breit aufgestellten Portfolios.
DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 IM ÜBERBLICK:
Umsätze der Oetker-Gruppe gestiegen
Die Oetker-Gruppe erzielte im Jahr 2025 Umsatzerlöse von über 7,1 Mrd. Euro. Das
organische Wachstum lag bei 1,4 Prozent. Die konsumgüterorientierten
Geschäftsbereiche Nahrungsmittel sowie Bier und alkoholfreie Getränke leisteten
erneut den größten Umsatzbeitrag der Oetker-Gruppe.
Dr. Oetker Nahrungsmittel und die Conditorei Coppenrath & Wiese steigerten ihre
Umsatzerlöse zusammen auf knapp 4,3 Mrd. Euro. Besonders dynamisch entwickelte
sich das Geschäft mit Tiefkühlbrötchen der Conditorei Coppenrath & Wiese.
Nachdem Dr. Oetker bereits im September 2024 sein Pizza-Sortiment in Deutschland
um die neue Premium-Tiefkühlpizza Suprema mit ihren drei Kernsorten initial
erweitern konnte, stand im Jahr 2025 die internationale Skalierung der Suprema
im Vordergrund. Im Geschäftsjahr 2025 erfolgte ein erfolgreicher Rollout in den
wichtigen weiteren DACH Märkten, UK und Kanada. Im Jahr 2026 steht nun neben dem
zusätzlichen geografischen Rollout auch eine attraktive Sortimentserweiterung
der Suprema im Fokus.
Die Radeberger Gruppe verzeichnete vor dem Hintergrund des strukturellen
Absatzrückgangs im Biermarkt einen leichten Umsatzrückgang auf knapp über 2 Mrd.
Euro. Innerhalb des Markenportfolios setzten insbesondere Radeberger Alkoholfrei
und Jever Fun mit deutlichen Absatzzuwächsen positive Akzente. Der
Geschäftsbereich Weitere Interessen setzte seinen Wachstumskurs im Jahr 2025
fort und steigerte den Umsatz auf 800 Mio. Euro. Der Lieferdienst flaschenpost
erhöhte seinen Umsatz erneut; auch die Entwicklungen des IT-Dienstleisters OEDIV
und der Hotelsparte verliefen positiv.
Der in Deutschland erzielte Umsatz der Oetker-Gruppe blieb in etwa stabil bei
rund 4 Mrd. Euro. Der Anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzes ist
mit 44,2 Prozent des Gesamtumsatzes leicht gestiegen (Vorjahr: 43,9 Prozent) und
liegt bei rund 3,1 Mrd. Euro.
Deutschland bleibt erneut Investitionsschwerpunkt
Die Oetker-Gruppe investierte im Jahr 2025 insgesamt mehr als 330 Mio. Euro.
Damit bewegt sich die Höhe der Investitionen erneut auf einem sehr hohen Niveau
und unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.
Deutschland bleibt der zentrale Investitionsschwerpunkt der Oetker-Gruppe. Im
Jahr 2025 flossen mehr als 250 Mio. Euro Investitionen in den Heimatmarkt. Die
Investitionen konzentrierten sich auf den Kapazitätsausbau, die Optimierung der
technischen Infrastruktur sowie von Produktions- und Logistikprozessen und auf
Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
Mit diesem hohen Investitionsvolumen hat die Oetker-Gruppe in den vergangenen
fünf Jahren mehr als 1 Mrd. Euro in Deutschland investiert. Die Gruppenleitung
versteht dies trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen als klares und
langfristiges Bekenntnis zum Heimatmarkt. Dies spiegelt auch die Investition in
die umfangreiche Sanierung des mehr als 150 Jahre alten Hauptgebäudes des
Brenners Park Hotels und seine erfolgreiche Wiedereröffnung im Herbst 2025
wider.
Beschäftigtenzahl bleibt auf hohem Niveau stabil
Für die Oetker-Gruppe waren im Jahr 2025 insgesamt 18.865 Mitarbeiter (Vorjahr:
18.905) in Deutschland und 9.873 Mitarbeiter (Vorjahr: 9.808) im Ausland tätig.
Damit ist die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten mit
weltweit 28.738 im Berichtsjahr auf hohem Niveau stabil geblieben.
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026
Aufbauend auf einem stabilen Fundament will die Oetker-Gruppe auch im Jahr 2026
weiter wachsen. Die Umsatzplanung basiert dabei insbesondere auf erfolgreichem
organischem Wachstum. Effizienzsteigernde Maßnahmen und ein umsichtiges
Kostenmanagement werden konsequent fortgeführt. Die Investitionsausgaben sollen
2026 auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Jahr 2025 liegen und sind Teil eines
mehrjährigen Programms zur Stärkung von Innovationskraft, Digitalkompetenz und
Nachhaltigkeitsaktivitäten.
Diese Presseinformation sowie den aktuellen Geschäftsbericht mit detaillierten
Informationen über die Geschäftsverläufe der einzelnen Geschäftsbereiche können
Sie im Pressebereich der Oetker-Gruppe abrufen: http://www.oetker-gruppe.de
Pressekontakt:
Dr. August Oetker KG
Group Communication
Dr. Jörg Schillinger
Tel.: +49 (0) 521/155-2619
E-Mail: mailto:joerg.schillinger@oetker.com
Dr. August Oetker KG
Corporate Communication
Thierry Krauser
Tel.: +49 (0) 521/155-2349
E-Mail: mailto:thierry.krauser@oetker.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/6279270
OTS: OETKER-GRUPPE
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