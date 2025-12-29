OTS: OIB - Turkish Automotive / Deutschland größter Abnehmer der türkischen ...

Deutschland größter Abnehmer der türkischen Automobilindustrie

Bursa, Türkiye (ots) - Deutschland war im Zeitraum Januar bis November 2025

erneut der wichtigste Absatzmarkt für die türkische Automobilindustrie. Die

Exporte von Fahrzeugen, Komponenten und Systemen aus Türkiye erreichten ein

Volumen von 6,14 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum

entspricht dies einem Anstieg um 39 Prozent. Kein anderes Land nahm mehr

Produkte aus türkischer Fertigung ab.

Rund 16 Prozent der gesamten türkischen Automobilexporte entfielen auf den

deutschen Markt. Deutschland bestätigt damit seine Position als größter

Einzelmarkt der Branche.

Insgesamt erzielte die türkische Automobilindustrie in den ersten elf Monaten

des Jahres 2025 Exporte in Höhe von 37,8 Milliarden US-Dollar. Damit lag der

Sektor erneut an der Spitze der türkischen Exportbranchen. Europa blieb dabei

der zentrale Absatzraum: 72,6 Prozent aller Automobilexporte gingen in

EU-Staaten.

Auch in weiteren europäischen Kernmärkten legten die Ausfuhren deutlich zu. Die

Exporte nach Spanien stiegen um 39 Prozent, nach Frankreich um 15 Prozent und

nach Belgien um 19 Prozent.

Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat die türkische

Zulieferindustrie. Ihre Exporte beliefen sich im Zeitraum Januar bis November

2025 auf 14,4 Milliarden US-Dollar und machten damit 38,3 Prozent der gesamten

Automobilexporte aus. Deutschland zählt seit Jahren zu den wichtigsten

Abnehmermärkten für türkische Zulieferprodukte.

Baran Çelik, Vorsitzender des Verbands der Automobilindustrie-Exporteure (OIB),

betont die strategische Dimension dieser Zusammenarbeit:

"Türkiye ist längst ein integraler Bestandteil der technologischen Wertschöpfung

Europas. Die enge Kooperation mit Deutschland reicht heute weit über den Handel

hinaus und umfasst Entwicklung, Forschung sowie stabile Lieferketten."

Ein sichtbares Zeichen dieser vertieften Zusammenarbeit war der erste

Deutsch-Türkische Automobilgipfel, der im November 2025 in Berlin stattfand.

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie und Forschung diskutierten

dort über die Transformation der Automobilindustrie, Elektromobilität ,

Digitalisierung und resiliente Lieferketten.

Die aktuellen Exportzahlen und der intensive Austausch auf Industrieebene

verdeutlichen die wachsende Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit für

die europäische Automobilwirtschaft.

Pressekontakt:

Dr. Bülent Güven

Telefonnummer: +49 173 2358459

E-Mail: mailto:guven@turkishautomotive.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136060/6187160

OTS: OIB - Turkish Automotive