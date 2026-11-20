Wichtiger Meilenstein: Opel und Leapmotor unterzeichnen offizielle

Kooperationsvereinbarung (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -

- Vertragsunterschrift: Opel CEO Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu

Jiangming besiegeln Kooperation offiziell

- FaSTLane 2030-Umsetzung: Neues Fahrzeug als Pionier für eine effiziente

globale Zusammenarbeit

- Neues Opel-SUV im C-Segment: Wird im spanischen Corsa-Werk Saragossa vom Band

laufen

Nächster großer Schritt in der Kooperation von Opel und Leapmotor: Opel CEO

Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu Jiangming haben die offizielle

Kooperationsvereinbarung zur Produktion eines neuen Fahrzeugs im C-Segment

unterschrieben. Damit verleihen sie der bereits laufenden Entwicklung des

Newcomers in den gemeinsamen Projekt-Hubs in Rüsselsheim und im chinesischen

Hangzhou weiteren Schwung. Die Entwicklung des neuen Opel-C-SUVs ist Teil der

Partnerschaft von Stellantis und Leapmotor und stellt einen Bestandteil des

strategischen Wachstumsplans FaSTLAne 2030 (https://www.media.stellantis.com/de-

de/corporate/press/stellantis-praesentiert-auf-investor-day-2026-finanzkonzept-u

nd-ziele-im-rahmen-von-fastlane-2030) dar.

"Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und

Elektrifizierungsstrategie von Opel dar", sagt Opel CEO Florian Huettl.

"Innovation erfordert den Mut, neue Wege zu beschreiten. Indem wir die

ingenieurtechnischen Kompetenzen in Rüsselsheim und Hangzhou bündeln, schlagen

wir eine Brücke zwischen zwei starken Technologie-Ökosystemen und vereinen das

Beste aus beiden Welten. Dieser zukunftsorientierte Ansatz der gemeinsamen

Entwicklung vereint Schnelligkeit, technologische Stärke und

ingenieurtechnisches Know-how, um ein höchst attraktives neues Opel C-SUV für

unsere Kunden zu erschaffen."

"Dieses Projekt zeigt uns, wie zwei Unternehmen aus verschiedenen Teilen der

Welt auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision ihre jeweiligen Stärken nutzen

und sich gegenseitig ergänzen können: Wir machen fortschrittliche

Elektromobilität für mehr Menschen zugänglich und gestalten gemeinsam die

Zukunft in Europa", sagt Zhu Jiangming, Gründer und CEO von Leapmotor.

Das neue Opel-C-SUV wird dem deutschen Hersteller ermöglichen, in kürzester Zeit

einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und Skalierung

zu machen. Der Verkaufsstart des Newcomers wird ab 2028 erwartet. Das neue

Modell wird das aktuelle SUV-Portfolio um Opel Mokka

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-2024), Frontera

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) und Grandland

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024) ergänzen und

zentrale Komponenten von Leapmotor nutzen. Hinzu kommen das charakteristische

Opel-Design, die Innenraum-Ergonomie, die Fahrwerksentwicklung sowie die Licht-

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/segmentspitze-das-adaptive-in

telli-lux-hd-licht-im-neuen-opel-astra) und Sitztechnologie (https://www.media.s

tellantis.com/de-de/opel/press/kompakt-klasse-die-serienmaessigen-intelli-sitze-

im-neuen-opel-astra) von Opel. Zugleich wird der Newcomer vom effizient

aufgestellten Stellantis-Produktionsnetzwerk in Europa profitieren und künftig

im spanischen Werk Saragossa neben dem Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) sowie dem

preisgekrönten neuen Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/pres

s/hot-hatch-der-begeistert-neuer-opel-corsa-gse-holt-goldenes-lenkrad-2026)

gebaut werden.

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