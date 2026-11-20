|
20.11.2026 12:14:38
OTS: Opel Automobile GmbH / Wichtiger Meilenstein: Opel und Leapmotor ...
Wichtiger Meilenstein: Opel und Leapmotor unterzeichnen offizielle
Kooperationsvereinbarung (FOTO)
Rüsselsheim (ots) -
- Vertragsunterschrift: Opel CEO Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu
Jiangming besiegeln Kooperation offiziell
- FaSTLane 2030-Umsetzung: Neues Fahrzeug als Pionier für eine effiziente
globale Zusammenarbeit
- Neues Opel-SUV im C-Segment: Wird im spanischen Corsa-Werk Saragossa vom Band
laufen
Nächster großer Schritt in der Kooperation von Opel und Leapmotor: Opel CEO
Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu Jiangming haben die offizielle
Kooperationsvereinbarung zur Produktion eines neuen Fahrzeugs im C-Segment
unterschrieben. Damit verleihen sie der bereits laufenden Entwicklung des
Newcomers in den gemeinsamen Projekt-Hubs in Rüsselsheim und im chinesischen
Hangzhou weiteren Schwung. Die Entwicklung des neuen Opel-C-SUVs ist Teil der
Partnerschaft von Stellantis und Leapmotor und stellt einen Bestandteil des
strategischen Wachstumsplans FaSTLAne 2030 (https://www.media.stellantis.com/de-
de/corporate/press/stellantis-praesentiert-auf-investor-day-2026-finanzkonzept-u
nd-ziele-im-rahmen-von-fastlane-2030) dar.
"Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und
Elektrifizierungsstrategie von Opel dar", sagt Opel CEO Florian Huettl.
"Innovation erfordert den Mut, neue Wege zu beschreiten. Indem wir die
ingenieurtechnischen Kompetenzen in Rüsselsheim und Hangzhou bündeln, schlagen
wir eine Brücke zwischen zwei starken Technologie-Ökosystemen und vereinen das
Beste aus beiden Welten. Dieser zukunftsorientierte Ansatz der gemeinsamen
Entwicklung vereint Schnelligkeit, technologische Stärke und
ingenieurtechnisches Know-how, um ein höchst attraktives neues Opel C-SUV für
unsere Kunden zu erschaffen."
"Dieses Projekt zeigt uns, wie zwei Unternehmen aus verschiedenen Teilen der
Welt auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision ihre jeweiligen Stärken nutzen
und sich gegenseitig ergänzen können: Wir machen fortschrittliche
Elektromobilität für mehr Menschen zugänglich und gestalten gemeinsam die
Zukunft in Europa", sagt Zhu Jiangming, Gründer und CEO von Leapmotor.
Das neue Opel-C-SUV wird dem deutschen Hersteller ermöglichen, in kürzester Zeit
einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und Skalierung
zu machen. Der Verkaufsstart des Newcomers wird ab 2028 erwartet. Das neue
Modell wird das aktuelle SUV-Portfolio um Opel Mokka
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-2024), Frontera
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) und Grandland
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024) ergänzen und
zentrale Komponenten von Leapmotor nutzen. Hinzu kommen das charakteristische
Opel-Design, die Innenraum-Ergonomie, die Fahrwerksentwicklung sowie die Licht-
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/segmentspitze-das-adaptive-in
telli-lux-hd-licht-im-neuen-opel-astra) und Sitztechnologie (https://www.media.s
tellantis.com/de-de/opel/press/kompakt-klasse-die-serienmaessigen-intelli-sitze-
im-neuen-opel-astra) von Opel. Zugleich wird der Newcomer vom effizient
aufgestellten Stellantis-Produktionsnetzwerk in Europa profitieren und künftig
im spanischen Werk Saragossa neben dem Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) sowie dem
preisgekrönten neuen Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/pres
s/hot-hatch-der-begeistert-neuer-opel-corsa-gse-holt-goldenes-lenkrad-2026)
gebaut werden.
Pressekontakt:
Sascha Wolfinger
Mobile: +49 (0) 173-3200402
mailto:sascha.wolfinger@stellantis.com
Franziska Queling
Mobile: +49 (0) 170-2269306
mailto:franziska.queling@opel-vauxhall.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/6394744
OTS: Opel Automobile GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.