08.01.2026 13:53:38
OTS: Opodo Deutschland / eDreams ODIGEO erwirkt Urteil gegen Ryanair: ...
eDreams ODIGEO erwirkt Urteil gegen Ryanair: Geldstrafe wegen
Missachtung einstweiliger Verfügung und Verpflichtung zur Unterlassung
missbräuchlicher Praktiken
Hamburg (ots) -
- Deutsches Gericht verurteilt Ryanair wegen deutlicher Missachtung einer
verbindlichen, im letzten Jahr von eDreams ODIGEO erwirkten einstweiligen
Verfügung.
- Richter bestätigt, dass Ryanair die Ressourcen zur sofortigen Einhaltung
hatte, sich jedoch dagegen entschied und die Anordnung bis heute missachtet.
- In einer separaten Entscheidung erklärt das Gericht Ryanairs "nicht
erstattungsfähige" Politik und missbräuchliche Gebühren für die Erstattung von
Steuern für illegal und ungültig.
- Das Urteil ergänzt eine wachsende Liste von Entscheidungen gegen Ryanairs
rechtswidriges Verhalten in ganz Europa, die zu historischen Geldstrafen in
Italien (EUR255 Mio.) und Spanien (EUR108 Mio.) geführt haben.
- eDreams ODIGEO fordert die EU-Behörden auf, die Rechtsstaatlichkeit gegen
Ryanairs systematische Verstöße und Nichtbefolgung durchzusetzen.
Ryanair (NASDAQ: RYAAY; Euronext Dublin: RYA) ist vom Landgericht Hamburg wegen
seiner Weigerung, gerichtlichen Anordnungen nachzukommen, zu einer Geldstrafe
verurteilt worden. Dies ist ein weiterer Fall, in dem die Fluggesellschaft sich
weigert, die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren.
In zwei separaten, von eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com) (im
Folgenden "eDO") erwirkten Urteilen hat das deutsche Gericht Ryanair nicht nur
wegen Ungehorsams gegenüber Gerichtsentscheidungen bestraft, sondern auch
mehrere der zentralen Geschäftspraktiken der Fluggesellschaft für rechtswidrig
erklärt.
Ryanairs systematisches Muster der Nichtbefolgung
Das deutsche Gericht verhängte eine Strafe gegen Ryanair wegen Verstoßes gegen
eine im Mai 2025 eDO erteilte einstweilige Verfügung. Der Richter urteilte, dass
die Fluggesellschaft ohne Rücksicht auf die gegen sie ergangene einstweilige
Verfügung handelte, indem sie verbotene Geschäftsbedingungen auf ihrer Website
beließ, obwohl sie zur Entfernung derselben angewiesen wurde.
Das Gericht wies Ryanairs Verteidigung, diese Verzögerungen seien "außerhalb
ihrer Kontrolle" gewesen, als unbegründet zurück. Es betonte, dass Ryanair als
große europäische Fluggesellschaft über die notwendigen Ressourcen verfügt, um
Gerichtsentscheidungen sofort zu befolgen, sich jedoch dagegen entschieden hat.
Ryanair verstößt gegen diese Anordnung bis heute.
Diese Entscheidung bekräftigt Ryanairs Missachtung der rechtlichen Autorität,
ein Trend, der in ganz Europa sichtbar ist. Das Urteil ergeht kurz nachdem
Ryanair in anderen Gerichtsbarkeiten Rekordstrafen hinnehmen musste, darunter
eine Geldstrafe von 256 Millionen Euro
(https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2025/12/A568) in Italien wegen
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und eine Geldstrafe von 108
Millionen Euro (https://www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/consumo-san
ciona-179-millones-euros-cinco-aerolineas-low-cost-practicas) in Spanien wegen
schwerwiegender Verstöße gegen Verbraucherrechte, neben früheren Verurteilungen
in Frankreich (https://www.quechoisir.org/actualite-droits-des-passagers-ryanair
-lourdement-condamnee-n116314/) unter anderem wegen der Verletzung von
EU-Fluggastrechtebestimmungen.
Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Feststellung des deutschen Gerichts
eines mutwilligen Vorgehens ein spezifisches Muster der Behinderung bestätigt,
das die Praktiken der Fluggesellschaft an anderen Standorten widerspiegelt. In
Spanien verstößt Ryanair weiterhin eklatant gegen verbindliche Anordnungen des
Handelsgerichts Barcelona. Trotz einer beispiellosen formellen Warnung bezüglich
potenzieller strafrechtlicher Haftung (https://www.businesswire.com/news/home/20
240923282007/en/Ryanair-Issued-With-Criminal-Warning-Over-Breach-of-Court-Order-
to-Cease-Denigrating-eDreams-ODIGEO) wegen Ignorierung früherer einstweiliger
Maßnahmen ignoriert die Fluggesellschaft bis heute die gerichtliche Anordnung (h
ttps://finance.yahoo.com/news/repeat-offender-ryanair-again-convicted-123000299.
html), ihren unlauteren Wettbewerb einzustellen und verleumderische
Falschheiten, die Verbraucher irreführen, zurückzunehmen.
Angesichts dieses systematisch rechtswidrigen Verhaltens fordert eDreams ODIGEO
die Behörden in ganz Europa auf, dringend ihrer Pflicht nachzukommen und
Verbraucher vor Ryanairs widerspenstigem Verhalten zu schützen.
Gericht entscheidet über Ryanairs rechtswidrige Praktiken
In einer separaten, von eDO erwirkten, substanziellen Entscheidung hat das
Hamburger Gericht zentrale Säulen von Ryanairs verbraucherfeindlicher Strategie
demontiert:
- Täuschende Zustimmung: Das Gericht urteilte, dass Ryanairs Mechanismus zur
Erzwingung der Zustimmung des Nutzers durch einen "Suchen"-Button, der
automatisch ein Kästchen zur Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aktiviert, untersagt ist. Das Urteil befand, dass dieses Design Verbraucher
täuscht, indem es ihnen vorgaukelt, eine Wahl getroffen zu haben, obwohl dies
nicht der Fall ist, und somit die Bedingungen, die Ryanair zur Einschränkung
der Passagiere verwendet, für ungültig erklärt.
- Missbräuchliche Beschränkungen der Erstattung: Das Gericht erklärte Ryanairs
pauschale "nicht erstattungsfähige" Politik (Klausel 10.1) für ungültig und
bestätigte, dass sie illegal sei, da sie dem gesetzlichen Recht widerspreche
und Passagiere über ihre Erstattungsansprüche irreführe.
- Illegale Gebühren: Die "Verwaltungsgebühr" der Fluggesellschaft für die
Bearbeitung von Steuerrückerstattungen wurde ebenfalls für ungültig erklärt.
Der Richter urteilte, dass diese Gebühr "unangemessen benachteiligend" sei, da
sie oft den Erstattungsbetrag selbst übersteige, was Ryanair effektiv erlaubt,
öffentliche Steuern, die dem Kunden zustehen, einzubehalten.
eDreams ODIGEO hat seit langem Bedenken hinsichtlich Ryanairs Verstoß gegen die
Erstattungsbestimmungen geäußert und fordert die Behörden auf, die Einhaltung
zum Schutz der Verbraucher durchzusetzen.
Guillaume Teissonnière, General Counsel bei eDreams ODIGEO, kommentierte:
"Ryanair beginnt das Jahr 2026 mit einem weiteren Gerichtsurteil, das seine
eklatante Missachtung des Gesetzes bestätigt. Diese deutschen Entscheidungen
sind besonders aufschlussreich, weil sie die Fluggesellschaft nicht nur für ihre
rechtswidrigen Praktiken verurteilen, sondern vor allem für ihre böswillige
Weigerung, Gerichtsentscheidungen zu befolgen. Die Feststellungen des Richters
zeigen einmal mehr Ryanairs vorsätzliches Muster der Obstruktion, das wir in
ganz Europa wiederholt sehen.
Es ist inakzeptabel, dass Ryanair weiterhin in Verletzung der geltenden Gesetze
in verschiedenen Gerichtsbarkeiten operieren darf. Diese systematische
Nichtbefolgung zerstört gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Branche und
schädigt die Verbraucher jeden einzelnen Tag. Wir fordern die europäischen und
nationalen Behörden auf, ein für alle Mal ihrer Pflicht zur Durchsetzung der
Rechtsstaatlichkeit nachzukommen. Verbraucher müssen vor diesem widerspenstigen
Verhalten geschützt werden; keine Fluggesellschaft sollte berechtigt sein, die
Regeln zu umgehen, denen alle anderen folgen müssen."
Pressekontakt:
eDreams ODIGEO D-A-CH
mailto:press.dach@edreamsodigeo.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101081/6192696
OTS: Opodo Deutschland
