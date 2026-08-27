OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik ...

OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik - Fusion stärkt

Marktposition in Norddeutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Zwei starke Gesellschaften werden eins: Die OTTO DÖRNER Kies und

Deponien GmbH & Co. KG und die OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG bündeln ihre

Kompetenzen künftig unter dem Dach der OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG.

Damit führt die OTTO DÖRNER Gruppe ihre Kompetenzen rund um Kies, Sand,

mineralische Rohstoffe, Recyclingbaustoffe und Deponien in einer starken Einheit

zusammen und stärkt ihre Position als einer der leistungsstärksten

Mineralik-Anbieter Norddeutschlands.

Mit diesem Schritt bündelt OTTO DÖRNER Kompetenzen, vereinfacht Strukturen und

schafft die Grundlage für eine noch effizientere und zukunftsorientierte

Zusammenarbeit. Die Verschmelzung ist ein wichtiger strategischer Schritt, um

die Leistungsfähigkeit des Geschäftsbereichs weiter zu stärken und Prozesse

langfristig noch besser auf die Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern

auszurichten.

"Mit der Fusion bringen wir zusammen, was zusammengehört. Wir bündeln unsere

Standorte, unsere Erfahrung und unser Know-how und erhöhen damit unsere

Schlagkraft im norddeutschen Mineralik-Markt deutlich. Für unsere Kunden

bedeutet das: ein starker Partner, ein breites Leistungsangebot und zuverlässige

Lösungen aus einer Hand", erklärt die Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Mineralik

GmbH & Co. KG.

Für Kunden und Geschäftspartner ändert sich durch die Fusion im Tagesgeschäft

nichts: Die bekannten Ansprechpartner, Abläufe, Qualitätsstandards und die

persönliche Betreuung bleiben bestehen. Was sich verändert, ist die Stärke im

Hintergrund: Mit der gebündelten Kompetenz und Leistungsfähigkeit tritt OTTO

DÖRNER Mineralik künftig als noch stärkerer Partner für die Bauwirtschaft in

Norddeutschland auf.

Über OTTO DÖRNER

OTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen

recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt

die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten

Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling,

Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen

in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200

Mitarbeiter:innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische

Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.

Pressekontakt:

OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG

Isabella Loschelder

Leitung Unternehmenskommunikation und Employer Branding

Lederstraße 24, 22525 Hamburg

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