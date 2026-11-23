Pollen Street verkündet Exit von PAIR Finance an HarbourVest-geführten

Continuation Fund (FOTO)

Berlin (ots) - Pollen Street Capital ("Pollen Street"), ein Alternative Asset

Manager mit Fokus auf Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, hat den Verkauf

von 100 % seiner Fund-IV-Beteiligung an PAIR Finance verkündet, Europas

führender AI-first-Plattform für digitales Inkasso. Käufer ist ein von

HarbourVest Partners ("HarbourVest") geführter Fonds . Das Vehikel ist ein

Continuation Fund und wird weiterhin von Pollen Street gemanagt.

PAIR Finance kombiniert fortschrittliche, KI-gestützte Modellierung mit

verhaltenswissenschaftlicher Forschung. Die Plattform hilft Unternehmen,

überfällige Zahlungen zurückzuholen und dabei die Beziehung zu ihren Kund*innen

zu schützen. Rückführungsquote, Kundenerlebnis und langfristige Kundenbindung

bleiben in Balance. PAIR Finance entwickelt seine KI im eigenen Haus:

Reinforcement Learning bildet den Kern, ergänzt durch das eigene Collection LLM.

Die KI löst mehr als 70 Prozent der Fälle ohne menschliches Eingreifen.

Seit Pollen Street im Oktober 2022 eingestiegen ist, hat sich PAIR Finance von

einem überwiegend deutschen Geschäft zu einer paneuropäischen Plattform

entwickelt, die in 13 Märkten aktiv ist. Der jüngste Launch ist Norwegen. Die

Kundenbasis hat sich verdoppelt auf über 600 Geschäftskund*innen in neun

Branchen, und die Beziehungen zu den Schlüsselkunden wurden vertieft. Für 2026

erwartet PAIR Finance rund 4,5 Mio. Case Files und den Sprung über die

100-Mio.-Euro-Umsatzmarke. So wächst das Unternehmen zu einem führenden Player

in ganz Europa.

HarbourVest führt die Transaktion an, unterstützt von einer Reihe weiterer

führender globaler Investoren. Zudem stellt HarbourVest PAIR Finance weiteres

Kapital bereit, um die nächste Wachstumsphase über M&A voranzutreiben. Dies

ergänzt das bisher organisch erzielte Wachstum. Gründer und CEO Stephan Stricker

und das bestehende Management-Team reinvestieren an der Seite des Continuation

Vehikels. finleap, ein früher Unterstützer von PAIR Finance, wird erfolgreich

aus seiner Beteiligung aussteigen.

Parallel zum Equity-Investment hat PAIR Finance seinen Einstieg in den

Kapitalmarkt vollzogen. Platziert wurde die erste Anleihe: eine fünfjährige,

vorrangig besicherte Anleihe über 100 Mio. Euro am nordischen Kapitalmarkt. Die

Anleihe war deutlich überzeichnet.

Das Closing wird für das erste Quartal 2027 erwartet und steht unter dem

Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie üblicher Abschlussbedingungen.

Michael England, Head of Private Equity bei Pollen Street, kommentiert: "PAIR

Finance gehört zu den stärksten Performern in unserem Portfolio. Seit 2022 hat

das Team eine paneuropäische Plattform aufgebaut, die Kundenbasis verdoppelt und

beeindruckendes Ergebniswachstum geliefert. Mit KI und Verhaltenswissenschaft

erzielt das Team bessere Ergebnisse für Unternehmen und deren Kund*innen. Wir

sind überzeugt, dass PAIR Finance noch großes Wachstumspotenzial hat, und freuen

uns, mit HarbourVest das nächste Kapitel aufzuschlagen."

Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance, ergänzt: "Pollen Street ist

ein großartiger Partner, der stark dazu beigetragen hat, dass wir in den letzten

Jahren in Europa so schnell gewachsen sind. Wir haben bewiesen, dass Inkasso

durch unsere KI effektiver und zugleich besser für Verbraucher*innen sein kann

und es gibt noch viel zu tun. Wir bauen unsere Führungsrolle in der Branche

weiter aus. Mit HarbourVest an Bord haben wir das Kapital und den Rückhalt, um

über M&A zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Das Ziel: ein globales

Unternehmen, das weit über Europa hinausreicht."

Valérie Handal, Managing Director bei HarbourVest Partners, ergänzt: "Wir freuen

uns sehr, bei dieser Transaktion mit Pollen Street zusammenzuarbeiten.

Durchdachte, maßgeschneiderte Lösungen, mit denen starke General Partners die

Wertsteigerung bei ihren leistungsstärksten und vielversprechendsten

Portfoliounternehmen fortsetzen können, sind seit Langem fester Bestandteil der

Continuation-Strategie von HarbourVest. Gemeinsam mit Pollen Street werden wir

das weitere Wachstum von PAIR Finance begleiten."

Ramin Niroumand, Gründer & Managing Director von finleap: "Vor zehn Jahren haben

wir auf eine mutige Idee gesetzt. Heute ist sie das stärkste Asset in unserem

Portfolio, und dieser Exit ist ein großer Erfolg für uns. PAIR Finance zeigt,

was aus einem in Berlin gegründeten Fintech werden kann. Als Stephan anfing, war

KI noch neu. Heute ist das Unternehmen eine paneuropäische Plattform mit eigener

Technologie und eines der am schnellsten wachsenden B2B-Fintechs Europas. Wir

sind stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Für das nächste Kapitel ist PAIR

Finance in starken Händen."

Lazard war als alleiniger Finanzberater für Pollen Street tätig.

About Pollen Street

Pollen Street ist ein schnell wachsender und leistungsstarker Asset Manager für

Private Capital. Gegründet 2013, hat das Haus tiefes Know-how in Finanz- und

Wirtschaftsdienstleistungen aufgebaut, entlang der Megatrends, die die Zukunft

der Branche prägen. Pollen Street verwaltet 10 Mrd. Euro (AuM) in

Private-Equity- und Kreditstrategien. Die Investoren stammen aus aller Welt:

öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherer, Staatsfonds,

Stiftungen und Hochschulfonds, Vermögensverwalter, Banken und Family Offices.

Das Team zählt über 100 Expert*innen.

https://www.pollenstreetgroup.com/

About PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech für digitales Inkasso und

Forderungsmanagement. Mit seinem KI-basierten, effizienten und kundenzentrierten

Ansatz verändert das Unternehmen die Inkassobranche. Mithilfe von künstlicher

Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen

neuen Standard im Inkasso, von dem Unternehmen und Verbraucherinnen

gleichermaßen profitieren. Mehr als 600 Unternehmen aus unterschiedlichsten

Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter.

Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016 in Berlin gegründet und hat mit

Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR

Finance beschäftigt mehr als 280 erfahrene Mitarbeiterinnen an seinen Standorten

in Amsterdam, Berlin, Mailand, Oslo, Stockholm, Paris, Warschau, Wien und Zürich

und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.

https://www.pairfinance.com/

About HarbourVest

HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Private-Markets-Unternehmen mit 44

Jahren Erfahrung und mehr als 165 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand:

30. Juni 2026). Unsere vernetzte Plattform bietet Kund*innen Zugang zu globalen

Primärfonds, Secondary-Transaktionen, direkten Co-Investments, Real Assets und

Infrastruktur sowie Private Credit. HarbourVest überzeugt strategieübergreifend,

getragen von mehr als 1.300 Beschäftigten in Nord- und Südamerika, Asien, Europa

und dem Nahen Osten.

Pressekontakt:

Pressekontakt PAIR Finance

Denise Schoenherr

Corporate Communications

PAIR Finance Group

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