PAUL HARTMANN Aktie
WKN: 747404 / ISIN: DE0007474041
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19.03.2026 08:01:39
OTS: PAUL HARTMANN AG / HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und ...
HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und
Ergebnissteigerung ab
Heidenheim (ots) -
- Organisches Umsatzwachstum beträgt 2,2 %; Umsatzerlöse betragen 2.449,6 Mio.
EUR
- Bereinigtes EBITDA steigt um 15,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 276,9 Mio.
EUR
- Transformationsprogramm trägt mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlich zum
Ergebnis bei
HARTMANN hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld
erfolgreich weiterentwickelt und seine Wettbewerbsposition gestärkt. Das
Unternehmen war insbesondere von Kürzungen und Unsicherheiten in der
Rückerstattung von Produkten in wichtigen Marktsegmenten betroffen, konnte aber
trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Umsatz und bereinigtes EBITDA erneut
steigern.
Die HARTMANN GRUPPE erzielte 2025 Umsatzerlöse von 2.449,6 Mio. EUR. Das
entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.
Besonders durch neue Produkteinführungen wurden in strategischen Kernsegmenten
Marktanteile gewonnen.
Das bereinigte EBITDA lag mit 276,9 Mio. EUR um 15,5 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert. Die EBITDA-Rendite konnte gegenüber 2024 um 0,4 %-Punkte auf 11,3
% gesteigert werden. Die Umsetzung von Wachstums- und Kostenmaßnahmen aus dem
Transformationsprogramm trug 2025 mit über 50 Mio. EUR zur erneuten
Ergebnisverbesserung bei. Vorgezogene Vertriebs- und Marketingaufwendungen für
die Einführung neuer Produkte und Belastungen aus der Zollpolitik der USA
wirkten sich im vergangenen Geschäftsjahr ergebnisdämpfend aus. Auch die
Material- und Energiekosten blieben auf einem weiterhin hohen Niveau.
2025 wurden wesentliche strukturelle Änderungen und Projekte umgesetzt. Dazu
gehörte die erfolgreiche Umstellung des SAP-Systems auf S/4 HANA innerhalb des
geplanten Zeit- und Budgetrahmens.
Umsatzwachstum in den Kernsegmenten
Das Segment Wundversorgung erzielte Umsatzerlöse von 623,6 Mio. EUR (organisches
Umsatzwachstum: 2,6 %). Der Bereich der modernen Wundversorgung war auch 2025
Wachstumstreiber, vor allem durch atraumatische Verbände rund um Zetuvit®
Silicone und Resposorb® Silicone. Insbesondere in den USA konnten im ambulanten
Versorgungssektor deutliche Marktanteilsgewinne erzielt werden. Dagegen war das
Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
-kürzungen belastet.
Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 785,8 Mio. EUR
(organisches Umsatzwachstum: 2,8 %) und verzeichnete in allen Produktkategorien
ein solides organisches Wachstum. Besonders der Bereich der Inkontinenzhosen
profitierte von erfolgreichen Produkt-Relaunches und der Einführung der
absorbierenden Unterwäsche.
Das Segment Infektionsmanagement verzeichnete einen Umsatz von 537,6 Mio. EUR
(organisches Umsatzwachstum: 3,3 %). Insbesondere Produktinnovationen in der
Flächendesinfektion führten zu einem starken Wachstum des Bereichs und zu
deutlichen Marktanteilgewinnen. Einen sehr positiven Einfluss hatten auch neue
Produkte für die orthopädische Chirurgie.
Die Umsatzerlöse im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lagen bei 502,6
Mio. EUR (organische Umsatzentwicklung: -0,2 %). Während Kneipp und die
KOB-Gruppe Umsatzzuwächse verzeichnen konnten, gab es bei der CMC-Gruppe einen
Rückgang aufgrund von Portfoliooptimierungen.
Dividende
HARTMANN hält an seinem langjährigen Grundsatz einer auf Kontinuität
ausgerichteten Dividendenpolitik fest und schlägt eine Dividende von 8 EUR je
Aktie vor.
Ausblick
Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE: "Nach der Transformationsphase der
Jahre 2019 bis 2025 stehen alle Kernsegmente auf einer soliden Basis. Die
Divisionen gewinnen in wichtigen Bereichen Marktanteile - dank einer stark
erhöhten Innovationsrate, verbunden mit einer wettbewerbsfähigen Kostenposition.
In den kommenden Jahren wird die 2025 entwickelte Strategie PLUS2030 auf dieser
soliden Basis aufsetzen. Unser Ziel ist, im Wettbewerbsvergleich weiterhin eine
stärkere Entwicklung bei Marktanteilen und Margen zu erzielen."
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet HARTMANN in einem unverändert
anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld eine Fortsetzung der positiven
Entwicklung. Das Unternehmen rechnet mit einem moderaten organischen
Umsatzwachstum sowie einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis
310 Mio. EUR.
Nachhaltigkeit
Neben dem Geschäftsbericht 2025 hat HARTMANN auch den Nachhaltigkeitsbericht
2025 veröffentlicht. Dieser orientiert sich erstmals an den Anforderungen der
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den dazugehörigen
European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Das Unternehmen berichtet
darin über die im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den
Klimawandel festgelegten Ziele sowie die CO2-Emissionen im Jahr 2025, die
gegenüber dem Vorjahr um 11 % (Scope 1+2*) reduziert werden konnten. Zudem hat
das Unternehmen den Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien von 18 % im
Jahr 2024 auf 23 % im Jahr 2025 deutlich erhöht.
Den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 finden
Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations
Den Nachhaltigkeitsbericht 2025 finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit
* Scope 1: direkte Emissionen aus Quellen innerhalb des Unternehmens; Scope 2:
indirekte Emissionen durch den Verbrauch eingekaufter Energie
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6238692
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
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