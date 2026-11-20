Januar bis September 2026: HARTMANN steigert erneut Umsatz und

Ergebnis und erhöht Ergebnisprognose 2026, während 2027 von

Gesundheitsreformen belastet wird

Heidenheim (ots) -

- Organisches Umsatzwachstum von 3,2 %, Umsatzerlöse steigen auf 1.885,0 Mio.

EUR

- Bereinigtes EBITDA liegt bei 238,7 Mio. EUR und damit 42,9 Mio. EUR bzw. 21,9

% über Vorjahreswert; bereinigte EBITDA-Rendite mit 12,7 % um 2 Prozentpunkte

über Vorjahreswert

- Höhere Materialkosten und eine veränderte Marktdynamik im Vorfeld der

Rückerstattungsänderungen 2027 beeinflussen das vierte Quartal 2026

- Ergebnisprognose für 2026 für das bereinigte EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine

Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR erhöht

- Im Jahr 2027 werden Rückerstattungskürzungen der gesetzlichen

Krankenversicherungen sowie geplante Änderungen aus dem

Pflegeneuordnungsgesetz die sonst positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung

deutlich belasten

HARTMANN hat die positive Entwicklung der ersten sechs Monate im dritten Quartal

fortgesetzt. Von Januar bis September 2026 erzielte das Unternehmen ein

organisches Umsatzwachstum von 3,2 %. Die Umsatzerlöse der ersten drei Quartale

betrugen 1.885,0 Mio. EUR.

Das bereinigte EBITDA stieg um 21,9 % auf 238,7 Mio. EUR und lag per Ende

September 2026 um 42,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte

EBITDA-Rendite verbesserte sich damit um 2 Prozentpunkte von 10,7 % auf 12,7 %.

Auch in den ersten neun Monaten 2026 profitierte die Geschäftsentwicklung von

den Effekten des erfolgreich abgeschlossenen Transformationsprogramms. Mit der

darauf aufbauenden Strategie PLUS2030 führt HARTMANN die Ausrichtung auf

profitables Wachstum, Innovation und Produktivität konsequent fort und hat sich

dabei mit Vertriebseffizienz und Stärkung der Kundennähe zusätzliche

Schwerpunkte gesetzt.

Umsatzentwicklung der Segmente

Im Segment Wundversorgung waren erneut die moderne Wundversorgung mit

atraumatischen Verbänden und eine positive Geschäftsentwicklung in den USA die

wesentlichen Treiber für das erzielte Wachstum. Belastend wirkten hingegen

Änderungen bei den Regelungen für die Rückerstattung in Frankreich und die

Unsicherheit über die weitere Entwicklung in diesem Bereich in Deutschland.

Im Segment Inkontinenzmanagement war das Wachstum insbesondere auf

Inkontinenzhosen sowie Produkte für die Versorgung mittlerer bis schwerer

Inkontinenz zurückzuführen.

Das Infektionsmanagement war das wachstumsstärkste Segment; dies lag vor allem

an neuen Produkten zur Flächendesinfektion, aber auch an OP-Sets sowie OP- und

Untersuchungshandschuhen.

Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lag bei den Umsatzerlösen unter

dem Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die Entwicklung

bei Kneipp, aber auch die CMC- und die KOB-Gruppe verzeichneten Rückgänge beim

Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Prognose 2026 und Ausblick 2027

Die als Folge des Iran-Kriegs gestiegenen Kosten für Material, Energie und

Fracht haben zu Belastungen im dritten Quartal geführt. Diese werden sich im

vierten Quartal voraussichtlich noch stärker auswirken, insbesondere da HARTMANN

diese Kostenerhöhungen nur teilweise durch Preismaßnahmen kompensieren kann.

Für das Jahr 2027 erwartet HARTMANN durch die geplanten Änderungen aus dem

Pflegeneuordnungsgesetz und die neuen Regelungen in der gesetzlichen

Krankenversicherung deutliche Belastungen der ansonsten positiven Umsatz- und

Ergebnisentwicklung.

Diese Änderungen werden bereits im vierten Quartal 2026 veränderte

Marktdynamiken auslösen, die das Ergebnis belasten werden.

Für das Geschäftsjahr 2026 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten

organischen Umsatzwachstum. Aufgrund der sehr positiven Ergebnisentwicklung bis

zum Ende des dritten Quartals erhöht HARTMANN die Prognose für das bereinigte

EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR, trotz

höherer Materialkosten und der erwarteten schwächeren Marktdynamik im vierten

Quartal.

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