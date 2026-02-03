PAUL HARTMANN Aktie

PAUL HARTMANN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 747404 / ISIN: DE0007474041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 08:01:38

OTS: PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...

Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und

Ergebnis

Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges

organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über

dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3

%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen

wesentlichen Ergebnisbeitrag.

"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige

Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und

Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir

werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta

Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der

vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PAUL HARTMANN AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PAUL HARTMANN AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PAUL HARTMANN AG 222,00 3,74% PAUL HARTMANN AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen