OTS: PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...

Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und

Ergebnis

Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges

organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über

dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3

%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen

wesentlichen Ergebnisbeitrag.

"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige

Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und

Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir

werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta

Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der

vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041