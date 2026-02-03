PAUL HARTMANN Aktie
WKN: 747404 / ISIN: DE0007474041
|
03.02.2026 08:01:38
OTS: PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...
Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und
Ergebnis
Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges
organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.
Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über
dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3
%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen
wesentlichen Ergebnisbeitrag.
"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige
Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und
Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir
werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta
Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.
Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der
vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PAUL HARTMANN AG
Analysen zu PAUL HARTMANN AG
Aktien in diesem Artikel
|PAUL HARTMANN AG
|222,00
|3,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.