OTS: Paulaner Brauerei Gruppe / Paulaner Brauerei Gruppe treibt ...

Paulaner Brauerei Gruppe treibt internationales Wachstum durch eine

strategische Partnerschaft mit Tsingtao in China voran (FOTO)

München/Qingdao (ots) - Die Paulaner Brauerei Gruppe schließt eine langfristige

Partnerschaft mit der chinesischen Traditionsbrauerei Tsingtao. Die Kooperation

umfasst den Import und exklusiven Vertrieb von Paulaner "Münchner Hell" in China

sowie die Produktion einer speziell für den chinesischen Markt entwickelten

Lagerbiersorte. Die Produktion der Paulaner Biere für alle anderen Märkte

erfolgt weiterhin in Deutschland.

Um den hohen Paulaner Qualitätsstandard sicherzustellen, arbeiten die Paulaner

Braumeister eng mit den Brauern von Tsingtao zusammen. Das Rezept wurde mit dem

Anspruch entwickelt, Münchner Brautradition mit den Trends und Konsumvorlieben

der Verbraucher vor Ort zu verbinden. Entsprechend wird das neue Lager - das zur

Sommersaison 2026 geplant ist - ausschließlich mit original deutschem Hopfen und

nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut.

"China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt", sagt Jörg Biebernick, CEO

der Paulaner Brauerei Gruppe. "Als größter Biermarkt der Welt bietet er

erhebliches Potenzial für unsere internationale Wachstumsstrategie. Im

Weißbiersegment sind wir bereits heute eine der führenden Marken im chinesischen

Markt - mit klarem Anspruch, unsere Position weiter auszubauen. Mit Tsingtao

haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir weiteres

Marktpotenzial erschließen und unsere Präsenz im chinesischen Markt konsequent

ausbauen wollen", so Biebernick abschließend.

"Die Zusammenarbeit mit Paulaner ist ein wichtiger Schritt, um die

Positionierung der Produkte beider Partner im Premiumsegment gezielt zu

stärken", sagt Cai Zhiwei, Leiter Vertrieb & Marketing der Tsingtao Brewery

Company. "Für Tsingtao steht Qualität an erster Stelle - mit dem klaren

Anspruch, den Verbrauchern die besten Produkte zu bieten. Dieser Wert stimmt

weitgehend mit dem von Paulaner überein und bildet die Grundlage für eine starke

Partnerschaft zwischen zwei führenden Biermarken. Gemeinsam werden wir einen

Synergieeffekt erzielen, bei dem eins plus eins mehr als zwei ist, und den

Verbrauchern ein vielfältigeres und hochwertigeres Biererlebnis bieten."

Die Brauerei Tsingtao wurde 1903 gegründet und blickt auf eine lange

Brautradition zurück. Historisch ist sie eng mit dem deutschen Brauverfahren

verbunden und zählt heute zu den bekanntesten und größten Brauereien Chinas.

Bereits heute arbeiten beide Unternehmen erfolgreich in den USA und Europa

zusammen. Die nun erweiterte Partnerschaft baut diese Zusammenarbeit konsequent

aus.

Paulaner ist seit 2015 mit einer eigenen Gesellschaft in China vertreten. Diese

wird weiterhin den Import und Vertrieb aller anderen Produkte der Paulaner

Brauerei Gruppe im Land verantworten. Mit der neuen Partnerschaft ergänzt das

Unternehmen seine bestehende Marktstrategie und stärkt seine langfristige

Präsenz im chinesischen Markt.

Pressekontakt:

Slavica Simunovic

Leitung Unternehmenskommunikation

Ohlmüllerstraße 42

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OTS: Paulaner Brauerei Gruppe