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25.03.2026 14:16:38
OTS: Paulaner Brauerei Gruppe / Paulaner Brauerei Gruppe treibt ...
Paulaner Brauerei Gruppe treibt internationales Wachstum durch eine
strategische Partnerschaft mit Tsingtao in China voran (FOTO)
München/Qingdao (ots) - Die Paulaner Brauerei Gruppe schließt eine langfristige
Partnerschaft mit der chinesischen Traditionsbrauerei Tsingtao. Die Kooperation
umfasst den Import und exklusiven Vertrieb von Paulaner "Münchner Hell" in China
sowie die Produktion einer speziell für den chinesischen Markt entwickelten
Lagerbiersorte. Die Produktion der Paulaner Biere für alle anderen Märkte
erfolgt weiterhin in Deutschland.
Um den hohen Paulaner Qualitätsstandard sicherzustellen, arbeiten die Paulaner
Braumeister eng mit den Brauern von Tsingtao zusammen. Das Rezept wurde mit dem
Anspruch entwickelt, Münchner Brautradition mit den Trends und Konsumvorlieben
der Verbraucher vor Ort zu verbinden. Entsprechend wird das neue Lager - das zur
Sommersaison 2026 geplant ist - ausschließlich mit original deutschem Hopfen und
nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut.
"China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt", sagt Jörg Biebernick, CEO
der Paulaner Brauerei Gruppe. "Als größter Biermarkt der Welt bietet er
erhebliches Potenzial für unsere internationale Wachstumsstrategie. Im
Weißbiersegment sind wir bereits heute eine der führenden Marken im chinesischen
Markt - mit klarem Anspruch, unsere Position weiter auszubauen. Mit Tsingtao
haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir weiteres
Marktpotenzial erschließen und unsere Präsenz im chinesischen Markt konsequent
ausbauen wollen", so Biebernick abschließend.
"Die Zusammenarbeit mit Paulaner ist ein wichtiger Schritt, um die
Positionierung der Produkte beider Partner im Premiumsegment gezielt zu
stärken", sagt Cai Zhiwei, Leiter Vertrieb & Marketing der Tsingtao Brewery
Company. "Für Tsingtao steht Qualität an erster Stelle - mit dem klaren
Anspruch, den Verbrauchern die besten Produkte zu bieten. Dieser Wert stimmt
weitgehend mit dem von Paulaner überein und bildet die Grundlage für eine starke
Partnerschaft zwischen zwei führenden Biermarken. Gemeinsam werden wir einen
Synergieeffekt erzielen, bei dem eins plus eins mehr als zwei ist, und den
Verbrauchern ein vielfältigeres und hochwertigeres Biererlebnis bieten."
Die Brauerei Tsingtao wurde 1903 gegründet und blickt auf eine lange
Brautradition zurück. Historisch ist sie eng mit dem deutschen Brauverfahren
verbunden und zählt heute zu den bekanntesten und größten Brauereien Chinas.
Bereits heute arbeiten beide Unternehmen erfolgreich in den USA und Europa
zusammen. Die nun erweiterte Partnerschaft baut diese Zusammenarbeit konsequent
aus.
Paulaner ist seit 2015 mit einer eigenen Gesellschaft in China vertreten. Diese
wird weiterhin den Import und Vertrieb aller anderen Produkte der Paulaner
Brauerei Gruppe im Land verantworten. Mit der neuen Partnerschaft ergänzt das
Unternehmen seine bestehende Marktstrategie und stärkt seine langfristige
Präsenz im chinesischen Markt.
Pressekontakt:
Slavica Simunovic
Leitung Unternehmenskommunikation
Ohlmüllerstraße 42
81541 München
mailto:slavica.simunovic@paulaner.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/19178/6243339
OTS: Paulaner Brauerei Gruppe
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