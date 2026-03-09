OTS: Pava Partners Germany AG / Pava Partners berät ENPULSION bei einer ...

09.03.2026 16:02:39

München (ots) - Pava Partners hat ENPULSION, den Weltmarktführer für elektrische

Satellitenantriebe aus Österreich, bei einer Wachstumsfinanzierung über EUR 22,5

Mio. durch Nordwind Growth ("Nordwind") beraten.

Mit dem Investment durch Nordwind startet ENPULSION die nächste Phase seiner

Strategie hin zur globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit Nordwind

erhält ENPULSION einen erfahrenen Wachstumspartner. Für Nordwind ist dies das

erste Investment im Space-Sektor.

Mit dem rasanten Ausbau globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer

Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne Satelliteninfrastruktur

entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu einer strategischen Notwendigkeit.

Aufbauend auf seiner weltweit bewährten elektrischen Antriebstechnologie und

seiner umfangreichen Erfahrung im Weltraum mit über 320 Antriebssystemen im

Orbit wird ENPULSION künftig umfassende Mobilitätslösungen für Satelliten

anbieten. Ziel ist es, sämtliche Aspekte von Bewegung, Positionierung und

Manövrierfähigkeit im Orbit integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden

missionsspezifische Lösungen zu entwickeln. Das Wachstumskapital wird dabei für

den Ausbau der Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung

sowie die Entwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich integrierter

Space-Mobility-Systeme eingesetzt. Während ENPULSION seine Position in Europa

weiter festigt, gewinnt der US-Markt für das Unternehmen zunehmend an

strategischer Bedeutung. ENPULSION profitiert dort von der stark wachsenden

Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren Mobilitätslösungen für Satelliten.

Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven Branche mit

hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im Bereich elektrischer

Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten entwickelt.

Bei dieser Transaktion arbeitete Pava Partners mit den Weltraumexperten

Sven-Olof Koopmann und Hale Reynolds von PULSAR Space Consulting zusammen, die

wertvolles Fachwissen über die Branche und Technologie sowie ein starkes

globales Netzwerk in der Raumfahrtindustrie einbrachten.

ENPULSION über Pava Partners

"Pava Partners hat es uns ermöglicht, eine für unser globales Wachstum zentrale

Finanzierungsrunde in Rekordzeit zu realisieren. Ihr exzellentes Netzwerk und

die durchgehend effiziente Prozessabwicklung haben den Unterschied gemacht",

sagt Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION.

Pava Partners ist einer der führenden europäischen Tech-M&A- und

Debt-Advisory-Berater für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen.

