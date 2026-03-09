OTS: Pava Partners Germany AG / Pava Partners berät ENPULSION bei einer ...

|
Pava Partners berät ENPULSION bei einer Wachstumsfinanzierung über EUR
22,5 Mio. durch Nordwind Growth
München (ots) - Pava Partners hat ENPULSION, den Weltmarktführer für elektrische
Satellitenantriebe aus Österreich, bei einer Wachstumsfinanzierung über EUR 22,5
Mio. durch Nordwind Growth ("Nordwind") beraten.
Mit dem Investment durch Nordwind startet ENPULSION die nächste Phase seiner
Strategie hin zur globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit Nordwind
erhält ENPULSION einen erfahrenen Wachstumspartner. Für Nordwind ist dies das
erste Investment im Space-Sektor.
Mit dem rasanten Ausbau globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer
Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne Satelliteninfrastruktur
entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu einer strategischen Notwendigkeit.
Aufbauend auf seiner weltweit bewährten elektrischen Antriebstechnologie und
seiner umfangreichen Erfahrung im Weltraum mit über 320 Antriebssystemen im
Orbit wird ENPULSION künftig umfassende Mobilitätslösungen für Satelliten
anbieten. Ziel ist es, sämtliche Aspekte von Bewegung, Positionierung und
Manövrierfähigkeit im Orbit integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden
missionsspezifische Lösungen zu entwickeln. Das Wachstumskapital wird dabei für
den Ausbau der Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung
sowie die Entwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich integrierter
Space-Mobility-Systeme eingesetzt. Während ENPULSION seine Position in Europa
weiter festigt, gewinnt der US-Markt für das Unternehmen zunehmend an
strategischer Bedeutung. ENPULSION profitiert dort von der stark wachsenden
Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren Mobilitätslösungen für Satelliten.
Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven Branche mit
hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im Bereich elektrischer
Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten entwickelt.
Bei dieser Transaktion arbeitete Pava Partners mit den Weltraumexperten
Sven-Olof Koopmann und Hale Reynolds von PULSAR Space Consulting zusammen, die
wertvolles Fachwissen über die Branche und Technologie sowie ein starkes
globales Netzwerk in der Raumfahrtindustrie einbrachten.
ENPULSION über Pava Partners
"Pava Partners hat es uns ermöglicht, eine für unser globales Wachstum zentrale
Finanzierungsrunde in Rekordzeit zu realisieren. Ihr exzellentes Netzwerk und
die durchgehend effiziente Prozessabwicklung haben den Unterschied gemacht",
sagt Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION.
Pava Partners ist einer der führenden europäischen Tech-M&A- und
Debt-Advisory-Berater für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen.
