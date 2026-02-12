OTS: PAYONE GmbH / PAYONE und OPP kooperieren bei Online-Marktplatz- und ...

PAYONE und OPP kooperieren bei Online-Marktplatz- und

Business-Plattform-Zahlungslösung

Frankfurt am Main (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, weltweit

führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, führt

gemeinsam mit dem niederländischen Payment-Anbieter OPP (Online Payment

Platform) eine spezielle Zahlungslösung für Online-Marktplätze und Plattformen

für Deutschland und Österreich ein. Die modulare Lösung gewährleistet einen

reibungslosen Zahlungsprozess zwischen allen beteiligten Parteien. Dadurch wird

es für Marktplätze und Business-Plattformen einfacher, Anbieter und Kunden

gleichermaßen zu gewinnen und dauerhaft zu binden.

Gemeinsames Ziel der Kooperation ist es, Kunden eine innovative und nach

jeweiligen Bedürfnissen individualisierte Bezahllösung im Online-Marktplatz- und

Plattform-Segment anzubieten.OPP als lizenziertes Zahlungsinstitut und mit 40%

der Worldline-Gruppe gehörend, ist als Schwesterunternehmen von PAYONE bereits

heute als Zahlungsdienstleister für namhafte Marktplätze und Plattformen in

Deutschland tätig.

Rasantes Wachstum von Online-Marktplätzen und Plattformen

Online-Marktplätze sowie Software as a Service (SaaS)-Business-Plattformen

entwickeln sich rasant und prägen das moderne Handelsökosystem. Sie ermöglichen

Skalierung durch Multi-Vendor-Modelle und bieten Händlern sowie

Plattformbetreibern neue Wege zur Reichweiten- und Umsatzsteigerung. Laut

Handelsverband Deutschland (HDE) Online-Monitor 2025 haben alle Marktplätze

zusammen bereits einen Anteil von 57% am Onlinehandel und konnten ihren Umsatz

im Vergleich zum Vorjahr um 8,8% steigern.

Wachsender Bedarf an integrierten, reibungslosen und sicheren

Zahlungsabwicklungen

Um sich als unverzichtbare Schnittstelle zwischen einer wachsenden Kundschaft

und einer breiten Palette von Handelspartnern zu etablieren, müssen Marktplätze

sowie SaaS-Plattformen ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis sicherstellen. In

diesem Kontext zunehmender Komplexität von Zahlungsprozessen und -transaktionen

sowie steigender Regulierungsanforderungen wächst der Bedarf an integrierten,

reibungslosen und sicheren Zahlungsabwicklungen.

Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Bei einem Online-Marktplatz oder einer SaaS-Plattform interagieren eine große

Anzahl Beteiligter: der Marktplatz- bzw. Saas-Business-Plattformbetreiber selbst

sowie eine Vielzahl von teilnehmenden Verkäufern und Kunden. Diese

Mehrparteienumgebung ist ein komplexes Ökosystem, in dem alle Richtlinien und

regulatorische Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. PAYONE als auch

OPP stellen in diesem Ökosystem sowohl PSD2 (European Payment Service Directive)

und PCI-konforme Handlungsweisen einschließlich aller geldwäscherechtlichen,

regulatorischen sowie risikokonformen Anforderungen sicher.

Im Zuge der neuen strategischen Partnerschaft bringt OPP seine Expertise und

technisches Integrations-Know-how für Marktplatz- und Plattform-Business mit

eigenen entwickelten Zahlungslösungen sowie PSP-Services wie Collecting,

Auszahlungs- und Treuhand-Services sowie umfassenden Kunden-Support ein.

PAYONE fungiert als Acquirer für die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen

und ergänzt das Angebot als Experte für Akzeptanz- und Acquiring-Services. Die

gemeinsame integrierte Zahlungslösung ermöglicht es Plattformbetreibern,

Händlern und Partnern, Zahlungen ganzheitlich über eine einzige, skalierbare

Infrastruktur zu verwalten, einschließlich:

- Automatisierte Onboarding-Prozesse für Händler und Plattform-Nutzer :

Markteinführungen bzw. Produktplatzierungen werden verkürzt. Regulatorische

sowie Compliance-Anforderungen werden von Tag 1 an vollumfänglich erfüllt.

- End-to-End-Zahlungsabwicklung : Alle relevanten E-Commerce-Zahlungsmethoden

werden abgedeckt. Flexibler und kundenspezifisch anpassbarer Zahlartenmix ist

gewährleistet.

- Flexible Auszahlungs- und Treuhand-Services : Die Auszahlung der Gelder an den

Verkäufer erfolgt erst nach Bestätigung der Lieferung oder Abwicklung der

Transaktion, um Rückbuchungen, mögliche Auseinandersetzungen und Betrug zu

reduzieren.

- Integrierte Vermittlungs- und Mediationsfunktion : Händler haben die

Möglichkeit, Kundensupport-Fälle unabhängig von operativen Eingriffen der

Plattform oder des Marktplatzes eigenständig zu verwalten.

- Dezidierte Partner- und Händleroberfläche : Transparenz, operative Kontrolle

und moderne Reporting-Funktionen in Bezug auf Transaktionen, Auszahlungen oder

Leistungskennzahlen sind sichergestellt.

Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, kommentiert: "PAYONE und OPP legen mit dieser

Kooperation den Grundstein für eine skalierbare Zahlungsinfrastruktur für

plattformbasierte Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft mit OPP ist für uns eine

ideale Ergänzung unseres Produktportfolios, die diesen Marktbedarf mit den

Kompetenzen aus unseren beiden Welten bestmöglich abdeckt. Dank dieser

Zusammenarbeit können unsere Händler-Kunden selbst Marktplatzlösungen anbieten

bzw. Zugang zu modernen Marktplätzen erhalten. Endkonsumenten werden von einem

positiven, sicheren und schnellen Kauferlebnis profitieren."

Richard Straver, Gründer von OPP, ergänzt: "Mit diesem gemeinsamen Angebot

setzen wir neue Maßstäbe im Payment-Bereich. Im Einklang mit der

Weiterentwicklung von Marktplätzen und SaaS-Plattformen ist die gemeinsame

Lösung darauf ausgelegt, Funktionalität, geografische Reichweite und

Anwendungsfälle zu erweitern - und damit neue Umsatzquellen zu unterstützen,

schnellere Markteinführungszeiten zu ermöglichen und eine höhere operative

Kontrolle zu gewährleisten. Die Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames

Engagement wider, die Zahlungserfahrung auf Marktplätzen und Plattformen

kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Komplexität als Barriere für

Innovation und Wachstum zu beseitigen."

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im

stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern

bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full

Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die

schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle

Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten

Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern

dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei

verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu

ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen

pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche

Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft

hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der

DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie

für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche

Bahn, Rossmann , notebooksbillliger.de und Sansibar. http://www.payone.com ;

http://www.payone.com/DE-de/grosskunden/produkte/marktplaetze

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe in ihren

Wachstumsplänen - schnell, einfach und sicher. Mit modernster

Zahlungstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für

Hunderte von Märkten und Branchen begleitet Worldline die Geschäftsentwicklung

von über eine Million Unternehmen weltweit. Im Jahr 2024 erwirtschaftete

Worldline einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. worldline.com

Über die DSV-Gruppe

Die DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem

deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet

einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit

Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764

Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln

innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der

Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management

Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte

und Kommunen.

Über OPP

Online Payment Platform (OPP) ist ein Zahlungsdienstleister, der sich auf die

Vereinfachung von Zahlungen für Plattformen und Marktplätze konzentriert. Mehr

als 200 Plattformen und Millionen von Händlern in ganz Europa nutzen die Dienste

von OPP und wickeln ein Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden Euro ab. Zu

den Kunden zählen unter anderem Kleinanzeigen, Gumtree, Royal FloraHolland,

Nature.House, Marktplaats und PayPal. OPP beschäftigt mehr als hundert

Mitarbeitende und hat Niederlassungen in London, Berlin und Delft. Online

Payment Platform gehört zur Worldline Group. Weitere Informationen unter:

https://onlinepaymentplatform.com/.

