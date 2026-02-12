|
12.02.2026 10:02:38
OTS: PAYONE GmbH / PAYONE und OPP kooperieren bei Online-Marktplatz- und ...
PAYONE und OPP kooperieren bei Online-Marktplatz- und
Business-Plattform-Zahlungslösung
Frankfurt am Main (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, weltweit
führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, führt
gemeinsam mit dem niederländischen Payment-Anbieter OPP (Online Payment
Platform) eine spezielle Zahlungslösung für Online-Marktplätze und Plattformen
für Deutschland und Österreich ein. Die modulare Lösung gewährleistet einen
reibungslosen Zahlungsprozess zwischen allen beteiligten Parteien. Dadurch wird
es für Marktplätze und Business-Plattformen einfacher, Anbieter und Kunden
gleichermaßen zu gewinnen und dauerhaft zu binden.
Gemeinsames Ziel der Kooperation ist es, Kunden eine innovative und nach
jeweiligen Bedürfnissen individualisierte Bezahllösung im Online-Marktplatz- und
Plattform-Segment anzubieten.OPP als lizenziertes Zahlungsinstitut und mit 40%
der Worldline-Gruppe gehörend, ist als Schwesterunternehmen von PAYONE bereits
heute als Zahlungsdienstleister für namhafte Marktplätze und Plattformen in
Deutschland tätig.
Rasantes Wachstum von Online-Marktplätzen und Plattformen
Online-Marktplätze sowie Software as a Service (SaaS)-Business-Plattformen
entwickeln sich rasant und prägen das moderne Handelsökosystem. Sie ermöglichen
Skalierung durch Multi-Vendor-Modelle und bieten Händlern sowie
Plattformbetreibern neue Wege zur Reichweiten- und Umsatzsteigerung. Laut
Handelsverband Deutschland (HDE) Online-Monitor 2025 haben alle Marktplätze
zusammen bereits einen Anteil von 57% am Onlinehandel und konnten ihren Umsatz
im Vergleich zum Vorjahr um 8,8% steigern.
Wachsender Bedarf an integrierten, reibungslosen und sicheren
Zahlungsabwicklungen
Um sich als unverzichtbare Schnittstelle zwischen einer wachsenden Kundschaft
und einer breiten Palette von Handelspartnern zu etablieren, müssen Marktplätze
sowie SaaS-Plattformen ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis sicherstellen. In
diesem Kontext zunehmender Komplexität von Zahlungsprozessen und -transaktionen
sowie steigender Regulierungsanforderungen wächst der Bedarf an integrierten,
reibungslosen und sicheren Zahlungsabwicklungen.
Einhaltung regulatorischer Anforderungen
Bei einem Online-Marktplatz oder einer SaaS-Plattform interagieren eine große
Anzahl Beteiligter: der Marktplatz- bzw. Saas-Business-Plattformbetreiber selbst
sowie eine Vielzahl von teilnehmenden Verkäufern und Kunden. Diese
Mehrparteienumgebung ist ein komplexes Ökosystem, in dem alle Richtlinien und
regulatorische Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. PAYONE als auch
OPP stellen in diesem Ökosystem sowohl PSD2 (European Payment Service Directive)
und PCI-konforme Handlungsweisen einschließlich aller geldwäscherechtlichen,
regulatorischen sowie risikokonformen Anforderungen sicher.
Im Zuge der neuen strategischen Partnerschaft bringt OPP seine Expertise und
technisches Integrations-Know-how für Marktplatz- und Plattform-Business mit
eigenen entwickelten Zahlungslösungen sowie PSP-Services wie Collecting,
Auszahlungs- und Treuhand-Services sowie umfassenden Kunden-Support ein.
PAYONE fungiert als Acquirer für die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen
und ergänzt das Angebot als Experte für Akzeptanz- und Acquiring-Services. Die
gemeinsame integrierte Zahlungslösung ermöglicht es Plattformbetreibern,
Händlern und Partnern, Zahlungen ganzheitlich über eine einzige, skalierbare
Infrastruktur zu verwalten, einschließlich:
- Automatisierte Onboarding-Prozesse für Händler und Plattform-Nutzer :
Markteinführungen bzw. Produktplatzierungen werden verkürzt. Regulatorische
sowie Compliance-Anforderungen werden von Tag 1 an vollumfänglich erfüllt.
- End-to-End-Zahlungsabwicklung : Alle relevanten E-Commerce-Zahlungsmethoden
werden abgedeckt. Flexibler und kundenspezifisch anpassbarer Zahlartenmix ist
gewährleistet.
- Flexible Auszahlungs- und Treuhand-Services : Die Auszahlung der Gelder an den
Verkäufer erfolgt erst nach Bestätigung der Lieferung oder Abwicklung der
Transaktion, um Rückbuchungen, mögliche Auseinandersetzungen und Betrug zu
reduzieren.
- Integrierte Vermittlungs- und Mediationsfunktion : Händler haben die
Möglichkeit, Kundensupport-Fälle unabhängig von operativen Eingriffen der
Plattform oder des Marktplatzes eigenständig zu verwalten.
- Dezidierte Partner- und Händleroberfläche : Transparenz, operative Kontrolle
und moderne Reporting-Funktionen in Bezug auf Transaktionen, Auszahlungen oder
Leistungskennzahlen sind sichergestellt.
Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, kommentiert: "PAYONE und OPP legen mit dieser
Kooperation den Grundstein für eine skalierbare Zahlungsinfrastruktur für
plattformbasierte Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft mit OPP ist für uns eine
ideale Ergänzung unseres Produktportfolios, die diesen Marktbedarf mit den
Kompetenzen aus unseren beiden Welten bestmöglich abdeckt. Dank dieser
Zusammenarbeit können unsere Händler-Kunden selbst Marktplatzlösungen anbieten
bzw. Zugang zu modernen Marktplätzen erhalten. Endkonsumenten werden von einem
positiven, sicheren und schnellen Kauferlebnis profitieren."
Richard Straver, Gründer von OPP, ergänzt: "Mit diesem gemeinsamen Angebot
setzen wir neue Maßstäbe im Payment-Bereich. Im Einklang mit der
Weiterentwicklung von Marktplätzen und SaaS-Plattformen ist die gemeinsame
Lösung darauf ausgelegt, Funktionalität, geografische Reichweite und
Anwendungsfälle zu erweitern - und damit neue Umsatzquellen zu unterstützen,
schnellere Markteinführungszeiten zu ermöglichen und eine höhere operative
Kontrolle zu gewährleisten. Die Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames
Engagement wider, die Zahlungserfahrung auf Marktplätzen und Plattformen
kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Komplexität als Barriere für
Innovation und Wachstum zu beseitigen."
Über PAYONE
PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im
stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern
bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full
Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die
schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle
Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten
Sicherheitsstandards.
Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern
dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei
verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu
ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen
pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche
Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft
hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der
DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie
für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche
Bahn, Rossmann, notebooksbillliger.de und Sansibar. http://www.payone.com ;
http://www.payone.com/DE-de/grosskunden/produkte/marktplaetze
Über Worldline
Worldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe in ihren
Wachstumsplänen - schnell, einfach und sicher. Mit modernster
Zahlungstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für
Hunderte von Märkten und Branchen begleitet Worldline die Geschäftsentwicklung
von über eine Million Unternehmen weltweit. Im Jahr 2024 erwirtschaftete
Worldline einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. worldline.com
Über die DSV-Gruppe
Die DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem
deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet
einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764
Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln
innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der
Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management
Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte
und Kommunen.
Über OPP
Online Payment Platform (OPP) ist ein Zahlungsdienstleister, der sich auf die
Vereinfachung von Zahlungen für Plattformen und Marktplätze konzentriert. Mehr
als 200 Plattformen und Millionen von Händlern in ganz Europa nutzen die Dienste
von OPP und wickeln ein Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden Euro ab. Zu
den Kunden zählen unter anderem Kleinanzeigen, Gumtree, Royal FloraHolland,
Nature.House, Marktplaats und PayPal. OPP beschäftigt mehr als hundert
Mitarbeitende und hat Niederlassungen in London, Berlin und Delft. Online
Payment Platform gehört zur Worldline Group. Weitere Informationen unter:
https://onlinepaymentplatform.com/.
Pressekontakt:
Susanne Grupp
Lyoner Straße 15 | 60528 Frankfurt/Main
Phone: +49 69 6630-5132
E-Mail: mailto:susanne.grupp@payone.com
Katharina Praschl
Am Belvedere 10 | 1100 Wien
Telefon: +43 664 2689 230
mailto:katharina.praschl@payone.com
OTS: PAYONE GmbH
