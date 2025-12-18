OTS: pdm solutions GmbH / Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und ...

Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und Das Örtliche

bündeln Kräfte in der pdm solutions GmbH (FOTO)

Berlin (ots) - Im Wege einer Verschmelzung wurden auf die pdm solutions GmbH

mehrere bislang eigenständig agierende Gesellschaften, die zentrale Aufgaben in

Produktentwicklung, Werbung und Kommunikation für die Marken Das Telefonbuch,

Das Örtliche, Gelbe Seiten, die Plattformen GoLocal und Meinungsmeister

verantworteten, in einer Gesellschaft zusammengeführt. Grundlage hierfür sind

die notariell beurkundeten Verschmelzungsverträge vom 20. August 2025.

Durch die Integration der ehemals eigenständigen operativen Einheiten - Das

Örtliche Service- und Marketing GmbH, Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH,

Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, Tele-Auskunft Online GmbH, GoYellow

GmbH und GoLocal GmbH & Co. KG - werden die technischen, organisatorischen und

kommunikativen Kompetenzen für die zugehörigen Marken nun zentral in der pdm

solutions GmbH gebündelt.

Bislang war die pdm solutions GmbH eine 100%ige Tochtergesellschaft der DTM

Deutsche Tele Medien GmbH. Mit Abschluss der Reorganisation wird die pdm nun

gemeinsam von der DTM und 79 Partnerverlagen getragen.

Damit öffnet sich die Gesellschaft erstmals vollständig für die gesamte

Herausgebergemeinschaft und schafft eine moderne, klare und zukunftsfähige

Eigentümerstruktur für die zentrale technisch-/operative Einheit der

Verzeichnismarken.

Effiziente Strukturen und klare Verantwortlichkeiten

Für die Marken und Produkte bleibt das operative Geschäft zunächst unverändert.

Über die nächsten Schritte der strategischen Weiterentwicklung im Rahmen der

Digitalisierung informiert pdm zu einem späteren Zeitpunkt.

Stimmen aus der Geschäftsführung

Christian Baumert, Geschäftsführer der pdm solutions GmbH, erklärt: "Mit der

Bündelung der operativen Einheiten schaffen wir eine moderne, stabile Struktur,

die unsere Marken langfristig stärkt. Die Zusammenführung ist ein konsequenter

Schritt, um Prozesse zu vereinheitlichen, Synergien zu nutzen und unsere

Organisation klar auf die Anforderungen eines digitalen Marktes auszurichten."

Michael Kranich, Geschäftsführer der DTM Deutsche Tele Medien GmbH, ergänzt:

"Die neue Eigentümerstruktur zeigt, wie geschlossen die

Herausgebergemeinschaften in die Zukunft geht. Wir schaffen mit dieser

Veränderung eine gemeinsame Basis, die Innovationskraft, Effizienz und

Verlässlichkeit vereint."

