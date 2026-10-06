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06.10.2026 10:02:38
OTS: Personio / Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht ...
Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht Europas
führende HR- und Payroll-Plattform zum einzigen europäischen Anbieter,
der alle Geschäftsausgaben in einer Software verwalten kann. (FOTO)
München (ots) - Personio übernimmt Circula, Deutschlands führende
Ausgabenmanagement-Plattform. Mehr als 3.000 europäische mittelständische
Unternehmen vertrauen Circula bereits bei Auslagen, Reisekosten, Firmenkarten
und Mitarbeiter-Benefits.
"Ausgabenmanagement gehört zu den Funktionen, die sich unsere Kunden am
häufigsten wünschen. In Europa ist das nicht einfach zu lösen, denn genau wie
bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sind die Regelungen in jedem Land anders.
Circula hat diese Komplexität in den letzten neun Jahren unkompliziert und
ausgereift gelöst", so Hanno Renner, CEO und Mitgründer von Personio. "Mit
Circula an Bord bündelt Personio alles, was ein Unternehmen für seine
Mitarbeitenden ausgibt, an einem Ort - vom Gehalt über Auslagen bis zu Benefits.
Das ist eine Premiere in Europa und ein bedeutender Schritt dahin, dass Personio
zu dem System wird, auf dem europäische Unternehmen künftig ihre gesamte
Belegschaft managen."
Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren eng zusammen und
betreuen gemeinsam viele der 16.000 europäischen Personio-Kunden. Die Übernahme
verstetigt diese Partnerschaft und ermöglicht eine noch tiefere Verzahnung von
Daten und Geschäftsprozessen. Beide Produkte arbeiten an der Schnittstelle von
Lohnabrechnung und Ausgabenmanagement: Auslagen fließen sowohl über DATEV als
auch über Personio Payroll direkt in die Lohnabrechnung. Personio und Circula
haben in ihrem jeweiligen Bereich tiefes Compliance- und Steuer-Know-how
aufgebaut: Personio in der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Circula bei Auslagen und
Benefits.
Über die gemeinsame Kundenbasis und den Fokus auf kleine und mittlere
Unternehmen hinaus eint Circula und Personio auch der Anspruch, Steuerberatern
die Arbeit zu erleichtern. Beide Unternehmen haben eine Community von mehreren
hundert Steuerberatern aufgebaut und Funktionen entwickelt, die die
Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten erleichtern. Ein
zentraler Baustein dieser Strategie sind tiefe DATEV-Integrationen, über die
Daten direkt in DATEVs Lohn- und Finanzbuchhaltungssysteme übertragen werden.
Sie werden weiter ausgebaut und wachsen mit der Zeit zu einer einzigen,
nahtlosen Lösung zusammen.
"Circula hat den Abgleich von Mitarbeiterdaten zwischen Ausgabenmanagement und
HR-Plattform bereits gelöst und hunderte gemeinsame Kunden nutzen diese
Integration schon heute. Bisher wurde aber steuerliche Logik beim
Ausgabenmanagement und bei Payroll immer von zwei unterschiedlichen Unternehmen
gebaut", so Nikolai Skatchkov, CEO und Mitgründer von Circula. "Der
Zusammenschluss mit Personio ändert das. Für unsere Kunden bleibt sowohl die
DATEV-Integration als auch das Circula-Knowhow unverändert - aber HR, Auslagen
und Payroll werden jetzt als gemeinsame Lösung gedacht."
Für Personio ist die Übernahme der natürliche nächste Schritt, nachdem das
Unternehmen erfolgreich eine eigene Lohnabrechnung aufgebaut hat. Personio und
Circula wollen gemeinsam sämtliche Ausgaben eines Unternehmens für seine
Mitarbeitenden auf einer einzigen Plattform abbilden: Gehalt, Benefits, Auslagen
und Firmenkarten. Für HR bedeutet das weniger manuelle Arbeit und weniger
Systeme, für die Finanzabteilung saubere Bücher und einen schnelleren Abschluss.
"Personio und Circula laufen bei Everphone seit über sechs Jahren parallel -
eine bewusste Entscheidung für die jeweils stärksten Lösungen ihrer Kategorie,
nahtlos miteinander verbunden. Von Anfang an waren Lohnabrechnung, Kostenstellen
und Genehmigende synchronisiert, sodass sich die beiden Systeme nie wie
getrennte Welten angefühlt haben", sagt Veronika von Heise-Rotenburg, CFO von
Everphone. "Dass beide jetzt noch enger zusammenwachsen, ist genau der Schritt,
auf den wir gewartet haben."
Circula firmiert ab dem 6. Oktober als Circula by Personio und das Team wechselt
zu Personio. Für gemeinsame Kunden wird die Integration zu einer vollständig
vernetzten Erfahrung ausgebaut. Für Circula-Kunden, die Personio nicht nutzen,
bleibt das Produkt weiterhin verfügbar und wird eigenständig weiterentwickelt.
Über Personio
Personio ist Europas führende HR- und Payroll-Plattform und wird von mehr als
16.000 Unternehmen mit insgesamt 1,6 Millionen Mitarbeitenden genutzt. Das
Unternehmen wurde 2015 in München gegründet und hat heute 6 Standorte in Europa
mit über 1.500 Beschäftigten. Personio unterstützt kleine und mittelständische
Unternehmen dabei, alle HR-Prozesse vom Recruiting bis zur Lohnabrechnung zu
steuern und unterstützt sie gleichzeitig dabei, ihre Organisationen durch die
KI-Transformation zu führen.
Über Circula
Circula ist die flexible Ausgabenmanagement-Lösung für europäische
mittelständische Unternehmen, die alle Unternehmensausgaben in einer modularen
Plattform vereint - von Auslagen, Reisekosten, und Firmenkreditkarten über
Mitarbeiter-Benefits bis hin zu Eingangsrechnungen. Die Plattform wurde von
Grund auf für das deutsche Steuerrecht entwickelt und ist DATEV-Premium-Partner.
Über 3.000 Unternehmen und 250.000 Nutzende vertrauen auf Circula, um manuelle
Aufwände zu reduzieren und Ausgabenprozesse GoBD-konform zu steuern. Circula
wurde 2017 in Berlin gegründet.
Pressekontakt:
Niclas Vogt
External Communications Lead, Personio
+49 15739233747
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131958/6365614
OTS: Personio
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