OTS: Plansecur KG / Plansecur lädt zur Finanzplanungsmesse 2020 / Johannes ...

Plansecur lädt zur Finanzplanungsmesse 2020 / Johannes Sczepan:

"100-prozentiger Umstieg von offline auf online"

Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgruppe Plansecur lädt zu ihrer ersten

virtuellen Finanzplanungsmesse ein. Die dreitägige Online-Veranstaltung vom 29.

September bis zum 1. Oktober knüpft mit vier Sponsoren und mehr als 70

Produktpartnern aus den Sparten Versicherungen, Investmentfonds und

geschlossenen Fonds bereits vor dem Start an die letztjährige Messe an, die noch

in traditioneller Weise am Plansecur-Stammsitz in Kassel stattfand. "Der

100-prozentige Umstieg von offline auf online begeistert viele der Teilnehmer

schon im Vorfeld", schwärmt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er sieht

sein Unternehmen damit unter den "digitalen Pionieren" in der

Finanzberatungsbranche. Dementsprechend lautet das diesjährige Messemotto

"Gemeinsam neue Wege gehen: analog, digital, interaktiv". Auf der ausschließlich

für geladene Berater und Partner geöffneten virtuellen Messe werden rund 400

Teilnehmer erwartet.

Das Fachprogramm wird durch Keynotes im Auditorium, eine ganze Palette von

moderierten Workshops und eine virtuelle Messe abgedeckt. Die Online-Teilnehmer

können dabei wie bei einer Präsenzmesse die einzelnen Stände besuchen und mit

den Fachreferenten ins Gespräch kommen. Für die Umsetzung der traditionellen

Finanzplanungsmesse in ein Online-Event zeichnet die Agentur JoussenKarliczek

verantwortlich, die Plansecur bereits seit vielen Jahren als Marketingpartner

begleitet.

Das Highlight: Über die fachlichen Themen hinaus rundet ein gemeinsamer

Online-Messe-Abend mit Musik, interaktivem Unterhaltungsprogramm und einer

digitalen Weinverkostung das Programm ab. Zwei Sommelières begleiten die

Degustation online. Für künstlerische Highlights sorgt der Musiker Timo Böcking,

der bereits auf dem letzten von Plansecur initiierten Vordenker Forum viel

Applaus erntete. Die Presse schreibt über ihn: "Timo Böcking hat seine

musikalischen Wurzeln im Soul, Funk und Gospel und spielt als Pianist,

Keyboarder und Organist genreübergreifend für die verschiedensten

Künstlerpersönlichkeiten und Bands. Nicht zuletzt durch seine Palette vom

ausdrucksstarken, balladesken Spiel bis hin zu erdigen, mitreißenden Grooves

begeistert er sein Publikum." Plansecur will mit dem Engagement von Timo Böcking

zur Finanzplanungsmesse 2020 auch ein Signal der Hoffnung an die Gilde der

Künstler senden, die unter der Coronakrise besonders stark leidet.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische

Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am

Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder

Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus

anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu

gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das

Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber

(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018) und Bassam Tibi (2019).

