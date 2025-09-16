OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V. / Kunststofferzeugung im zweiten Quartal ...

|
Frankfurt am Main (ots) - Die Kunststofferzeugung in Deutschland ist im zweiten
Quartal 2025 zurückgegangen. Nach Angaben von Plastics Europe Deutschland, dem
Verband der Kunststofferzeuger, sank die Produktion von Kunststoffen in
Primärformen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag 6,2 Prozent unter
dem Vorjahreswert. Die Erzeugerpreise gaben um 0,6 Prozent nach, im
Jahresvergleich um 2,4 Prozent. Der Branchenumsatz verringerte sich um 2,4
Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro.
Vor allem der Außenhandel steht unter Druck
Die Exporte von Kunststoffen in Primärformen gingen um 6,7 Prozent zurück,
während die Importe auf 4,6 Milliarden Euro stiegen. Der Handelsüberschuss
schrumpfte, blieb mit 2,1 Milliarden Euro jedoch positiv. Für die kommenden
Monate erwartet der Verband keine Verbesserung der Lage. "Die Stagnation ist
noch nicht überwunden", erklärt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von
Plastics Europe Deutschland. "Die strukturellen Defizite des Standorts
Deutschlands haben sich über Jahre entwickelt. Die Bundesregierung hat begonnen,
an den Ursachen wie hohen Energiepreisen und Bürokratiebelastung gegenzusteuern
und es wird dauern, bis diese wirken. Allerdings müssen die Reformen noch
wesentlich konsequenter umgesetzt werden. Die Kunststofferzeuger in Deutschland
werden einen langen Atem brauchen."
K 2025 in Düsseldorf: Kunststoffbranche sucht Antworten auf Wettbewerbsdruck
Vor dem Hintergrund der schlechten Quartalszahlen richtet die Branche den Blick
im Oktober nach Düsseldorf. Auf der K 2025, der wichtigsten internationalen
Fachmesse der Kunststoffindustrie, stehen Kreislaufwirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. "Der Innovationsgeist der Unternehmen ist
ungebrochen. Bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sehen wir, wie neue
Impulse umgesetzt werden, sei es bei der Veränderung der Rohstoffbasis, der
Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Produkten oder bei der KI-unterstützten
Rezepturentwicklung. Die K 2025 wird zeigen, wie die Branche im internationalen
Vergleich dasteht und wie sie ihren Antrieb zurückgewinnen kann", so Bunte.
Livestream am 8. Oktober: Aktuelle Zahlen zu Produktion, Verarbeitung und
Recycling in Europa
Plastics Europe stellt am 8. Oktober von 13 bis 14 Uhr im Rahmen einer
Pressekonferenz den Branchenreport Plastics - the Fast Facts
(https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/) vor.
Der jährlich erscheinende Bericht enthält die neuesten Zahlen zu Produktion,
Verarbeitung und Recycling in Europa. Journalistinnen und Journalisten können
sich digital zuschalten und im Anschluss Fragen stellen.
Um Registrierung wird gebeten: https://145576185.hs-sites-eu1.com/invitation-pla
stics-the-fast-facts-press-conference-1?__hstc=164952352.e22f604dbe4d7e04e62a7cd
5a0e7bb1e.1738593475507.1757953146065.1757999708399.417&__hssc=164952352.1.17579
99708399&__hsfp=90222723
