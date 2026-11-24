10,5 Millionen Euro für Playbook: Zentrale Steuerung von KI in

Pharmaunternehmen (FOTO)

München (ots) -

- Heal Capital führt die jüngste Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro an.

Bayern Kapital und Bestandsinvestor Capnamic beteiligen sich ebenfalls.

Bereits 2025 hatte Playbook 2,5 Millionen Euro eingesammelt.

- Playbook übersetzt die Arbeitsanweisungen von Pharmaunternehmen in Daten, die

von Menschen freigegeben werden. KI-Agenten lesen diese Regeln, aber können

sie nicht verändern.

- Mehr als 50 Kunden nutzen Playbook bereits, darunter zwei der 20 weltweit

größten Pharmaunternehmen.

KI-Agenten, die Aufgaben in Pharmaunternehmen übernehmen, brauchen für jeden

Arbeitsschritt von Menschen freigegebene Vorgaben. Ohne solche Regeln dürfen sie

in kritischen Prozessen nicht eingesetzt werden. Playbook überführt dazu das in

Tausenden Arbeitsanweisungen dokumentierte Prozesswissen der Unternehmen in eine

kontrollierte, vernetzte Datenbasis. Die Software bildet Regeln, Zuständigkeiten

und Bedingungen so ab, dass Menschen, Systeme und KI-Agenten die für ihre

jeweilige Aufgabe geltenden Anweisungen gezielt abrufen können. So entsteht ein

Operating Memory, also ein Betriebsgedächtnis.

Für den Ausbau des Operating Memory hat das Münchner Softwareunternehmen eine

Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro abgeschlossen. Heal Capital führt

die Runde an; Bayern Kapital und Capnamic beteiligen sich. Die Seed-Runde über

2,5 Millionen Euro hatte Capnamic im Januar 2025 angeführt. Insgesamt hat

Playbook damit 10,5 Millionen Euro aufgenommen.

(https://www.playbk.io/news/playbook-raises-10-5-million)

Das Prozesswissen eines Unternehmens wird zur Infrastruktur für KI

Arbeitsanweisungen legen in Pharmaunternehmen fest, wer welchen Schritt unter

welchen Bedingungen ausführen darf und welche Nachweise erforderlich sind. Sie

regeln Abläufe von der Entwicklung eines Medikaments über Herstellung und

Qualitätskontrolle bis zur Lagerung und Auslieferung. In ihnen steckt über

Jahrzehnte aufgebautes Wissen darüber, wie Unternehmen Qualität sichern und mit

Abweichungen umgehen.

Das Operating Memory beschreibt zusammenhängend und maschinenlesbar, nach

welchen Regeln und Abläufen ein Unternehmen arbeiten soll. Das Betriebswissen

wird dadurch über einzelne Dokumente hinweg nutzbar und bleibt vom eingesetzten

KI-Modell getrennt. Bestehende Softwaresysteme und neue Agenten können dieselben

freigegebenen Regeln abfragen. Langfristig will Playbook daraus eine gemeinsame

Infrastruktur für die Steuerung von Unternehmen schaffen.

"Warum sollte das Wissen darüber, wie ein Unternehmen funktioniert, in Zukunft

noch in Tausenden Dokumenten stecken? Unsere Vision ist, dass jedes Unternehmen

irgendwann ein Betriebsgedächtnis hat, auf das Menschen und KI gleichermaßen

zugreifen können. Dadurch werden Unternehmen Dokumente für die Steuerung, wie

wir sie heute kennen, nicht mehr brauchen", sagt Dr. Nikolai Wessendorf, CEO und

Mitgründer von Playbook.

Ein Datenmodell verbindet Regeln, Rollen und Abläufe

Playbook übernimmt kontrollierte Verfahrensdokumente aus bestehenden

Dokumentenmanagement-, Qualitätsmanagement- und Lernsystemen. Die Software

übersetzt ihre Inhalte in strukturierte Daten und verknüpft sie in einem

mehrdimensionalen Wissensgraphen. In diesem Datenmodell kann eine Verbindung

mehrere Elemente gleichzeitig zusammenführen: etwa einen Arbeitsschritt, die

verantwortliche Rolle, die geltenden Bedingungen und den erforderlichen

Nachweis.

Fällt beispielsweise ein Temperatursensor in einem Medikamentenlager aus, lässt

sich gezielt abfragen, welche Vorgaben für diesen Fall gelten, wer zuständig ist

und welche Schritte dokumentiert werden müssen. Playbook liefert damit nicht nur

die Anweisung, sondern auch die Informationen, die für ihre Anwendung notwendig

sind.

Ändert sich eine Vorgabe, zeigt das Operating Memory, welche weiteren Prozesse

und Schulungen betroffen sind. Auch Widersprüche und Lücken zwischen Anweisungen

werden erkennbar. Unternehmen können dadurch die Folgen einer Änderung gezielter

prüfen und ihre Umsetzung koordinieren.

Die Regeln für KI müssen außerhalb der KI liegen

Was bei Menschen schon schwierig ist, wird mit autonom handelnden KI-Agenten zur

größeren Herausforderung: Wie stellen Unternehmen sicher, dass auch KI bei jedem

Arbeitsschritt nach den richtigen, freigegebenen Regeln handelt? Eine plausible

Antwort des Sprachmodells reicht dafür nicht, denn KI-Agenten handeln nicht

deterministisch. Deshalb müssen die geltenden Regeln außerhalb des Modells

liegen, von Menschen geprüft und freigegeben und für die KI unveränderbar sein.

Sie sind kein weiterer Prompt, sondern legen fest, nach welchen Regeln kritische

Prozesse ablaufen.

Auch der Entwurf des Annex 22 zum EU-GMP-Leitfaden, dessen finale Fassung für

Ende 2026 erwartet wird, geht in dieselbe Richtung: Er sieht vor, dass

Unternehmen das Handeln von KI in der Arzneimittelherstellung jederzeit

überwachen können und Menschen dabei die Kontrolle behalten.

Die Regeln im Operating Memory sind versioniert, ihre Zusammenhänge

nachvollziehbar und Abrufe auditierbar. Menschen prüfen und genehmigen

Änderungen; KI kann freigegebene Vorgaben nutzen, aber nicht selbst verändern.

So behalten Unternehmen die Kontrolle über ihre Regeln und können sie in

verschiedenen Systemen einsetzen.

"In der Pharmaindustrie können Fehler Millionen kosten und im schlimmsten Fall

die Sicherheit von Patienten gefährden. Gleichzeitig steckt in der

Automatisierung dieser Prozesse enormes Potenzial. Dafür reicht es aber nicht,

einfach leistungsfähigere KI-Modelle einzusetzen. Playbook hat eine Technologie

für regulierte Prozesse entwickelt, die genau hier ansetzt, und bereits große

Pharmakonzerne als Kunden gewonnen. Wir glauben, dass daraus eine neue Kategorie

von Unternehmenssoftware entstehen kann", sagt Christian Lautner, Partner bei

Heal Capital.

Die neuen Mittel fließen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in die

Bereitstellung des Operating Memory für eine Vielzahl autonomer KI-Systeme,

sowie in den Ausbau des Vertriebs an Großunternehmen in Europa, Großbritannien

und den USA. Gegründet wurde Playbook Ende 2022 von Nikolai Wessendorf,

promovierter Jurist und zuvor zehn Jahre Berater regulierter Unternehmen, und

Christoph Jung, der viele Jahre in Verantwortung für Operations in regulierten

Unternehmen mitbringt. Langfristig wird das Operating Memory auch in weiteren

regulierten Branchen als gemeinsame Infrastruktur für Menschen und KI genutzt.

Über Playbook

Playbook macht das Prozesswissen von Unternehmen in regulierten Branchen für

Menschen, Systeme und KI nutzbar. Das Operating Memory überführt dokumentierte

Arbeitsanweisungen in ein nachvollziehbares, versioniertes Betriebsgedächtnis.

Es verknüpft Regeln, Rollen, Bedingungen und Nachweise und macht freigegebene

Vorgaben gezielt abrufbar; KI kann sie lesen, aber nicht verändern. Playbook

wurde 2022 in Berlin gegründet und hat seinen Hauptstandort in München. Playbook

zählt über 50 Kunden, darunter namhafte Pharmahersteller und -dienstleister.

Investoren sind Heal Capital, Bayern Kapital und Capnamic.

Weitere Informationen: http://www.playbk.io

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PIABO Communications

Kristina Gössler

Mobil: +49 173 5849053

E-Mail: mailto:playbook@piabo.net

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OTS: Playbook GmbH