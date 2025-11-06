|
06.11.2025 09:24:38
OTS: Polarise GmbH / Polarise erweitert sein AI Factory Portfolio in ...
Polarise erweitert sein AI Factory Portfolio in Deutschland mit neuem
Rechenzentrum in München
Paderborn (ots) -
- Neues Rechenzentrum entsteht in München
- Polarise baut und betreibt die spezialisierte Infrastruktur für KI-Server
- Deutsche Telekom errichtet auf dieser Grundlage die deutsche "Industrial AI
Cloud''
Polarise ist Infrastruktur-Partner für den Bau eines neuen, hoch-spezialisierten
Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz (auch als "KI-Fabrik'' bzw. "AI
Factory" bezeichnet) in München. Vom Konzept über die hochdichte
Energieversorgung und dem KI-zentrierten Design bis ans Rack ist Polarise für
die spezialisierte Infrastruktur des Rechenzentrums verantwortlich. Dieses wird
zukünftig eine sichere, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur für die
souveräne Nutzung von KI durch deutsche und europäische Industrie bereitstellen:
Die Deutsche Telekom nutzt die bereits im Bau befindliche AI Factory als
Grundlage für die Industrial AI Cloud.
"Damit entsteht eine der leistungsstärksten KI-Infrastrukturen Deutschlands
direkt im Herzen Münchens, Jahre vor vergleichbaren Projekten in anderen Teilen
Deutschlands", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise.
Polarise greift bei der Planung und Umsetzung auf seine gesamte Erfahrung in der
Bereitstellung souveräner KI-Infrastrukturen in ganz Europa zurück. Eine
ähnliche Anlage wurde erst kürzlich in Oslo errichtet. Weitere KI-Fabriken des
Unternehmens sind in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen geplant oder bereits
im Bau.
"Wir können nicht darauf warten, dass die von der EU angekündigten Gigafactories
errichtet werden'', ergänzt Boutouil. "Der Wettlauf um KI wird bereits heute -
im Jahr 2025 - entschieden, nicht erst in zwei oder drei Jahren. Es besteht
dringender Handlungsbedarf."
Polarise setzt daher auf ein agiles wie ressourcenschonendes Konzept: Die
Wiederverwendung existierender Infrastrukturen in Verbindung mit Polarise' "AI
Pods" (man denke an ein kleines Rechenzentrum innerhalb eines Rechenzentrums)
ermöglicht die rasche Implementierung der benötigten Rechenleistung bei
gleichzeitiger Einsparung extensiver und zeitaufwendiger Neubauten. So entsteht
eine hoch skalierbare Infrastruktur, die auf die extrem energiedichten
Anforderungen von KI ausgelegt ist. Auch die von den KI-Servern erzeugte Abwärme
wird wiederverwendet. Analog zu der bestehenden Anlage in Oslo, bei der die
Abwärme zur Heizung des nahegelegenen internationalen Flughafens genutzt wird,
wird auch hier an einem entsprechenden Fernwärmekonzept gearbeitet.
Das geplante Rechenzentrum wird dabei in Rekordzeit erbaut: Bereits Anfang des
neuen Jahres werden erste Hochleistungs-KI-Chips durch die Telekom für die
Industrial AI Cloud in Betrieb genommen.
Mehr zur Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom: https://www.telekom.com/de/m
edien/medieninformationen/detail/ki-souveraenitaet-fuer-deutschland-und-europa-1
098686
Über Polarise
Polarise ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den
Betrieb souveräner KI-Fabriken in Deutschland und Europa spezialisiert hat.
Diese hochmodernen Rechenzentren bieten überlegene Rechenleistung und sind
speziell auf die Anforderungen der KI-Branche zugeschnitten. Mit dem Fokus auf
europäische Datenhoheit und Nachhaltigkeit setzt Polarise neue Maßstäbe im
Bereich der digitalen Infrastruktur und Künstlichen Intelligenz.
http://www.polarise.eu
Pressekontakt:
Marc Gazivoda
Chief Marketing Officer
mailto:m.gazivoda@polarise.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6152579
OTS: Polarise GmbH
