OTS: Polarise GmbH / Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung ...

Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung für den Ausbau

seiner europäischen AI-Cloud-Plattform

Düsseldorf (ots) - Die Polarise Holding GmbH ("Polarise"), ein europäischer

Anbieter souveräner KI-Cloud-Lösungen, hat sich eine Fremdkapitalfinanzierung

durch die SWI Stoneweg Icona Group ("SWI Group") gesichert, um den Ausbau ihrer

europäischen AI-Cloud-Plattform weiter zu beschleunigen. Die Finanzierung mit

einem Volumen von bis zu einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag stärkt

die Finanzierungsbasis von Polarise für die weitere Umsetzung der

Wachstumsstrategie. Im Rahmen der neuen Finanzierungsstruktur haben Polarise und

die SWI Group vereinbart, die zuvor angekündigte Vereinbarung über eine

mehrheitliche Eigenkapitalbeteiligung in eine Fremdkapitalfinanzierung zu

überführen.

Michel Boutouil, CEO von Polarise, sagte: "Unsere Wachstumsstrategie zielt

darauf ab, die europäische KI-Infrastruktur der Zukunft aufzubauen - mit

nachhaltigen, hocheffizienten AI Factories und souveräner KI-Rechenleistung für

Unternehmen. Wir setzen diese Strategie mit hoher Dynamik und starken Partnern

um."

Polarise entwickelt und betreibt KI-Rechenzentren - sogenannte AI Factories - in

Deutschland und ganz Europa. Das Unternehmen setzt auf ein modulares "AI

Pod"-Konzept, das die Integration von KI-Infrastruktur in bestehende Gebäude

ermöglicht - schneller und mit geringerem Ressourcenbedarf als bei klassischen

Greenfield-Neubauprojekten. Polarise ist NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud

Service Provider.

Polarise bietet Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung über eigene Standorte in

Oslo und München sowie über seine eigene Cloud-Plattform für GPU- und

AI-as-a-Service. Weitere AI Factories sind geplant, unter anderem in Amberg,

Bayern, mit einer Anfangskapazität von 65 MW und einer Skalierbarkeit auf 120

MW.

Die neue Finanzierung verbessert die Kapitalstruktur von Polarise und schafft

zusätzliche Flexibilität, um die Plattform entsprechend der wachsenden Nachfrage

von Unternehmen nach souveräner KI-Rechenleistung in Europa zu skalieren.

Parallel prüft Polarise weiterhin zusätzliche strategische und finanzielle

Partnerschaften mit internationalen Investmentgesellschaften, um den Ausbau der

Plattform weiter zu beschleunigen.

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Über die Polarise Holding GmbH

Gegründet in Deutschland, ist Polarise ( http://www.polarise.eu ) eine führende

europäische AI Neo Cloud. Das Unternehmen stellt Hochleistungsrechnen

(High-Performance Computing, HPC) im großen Maßstab bereit. Dies erfolgt durch

die Kombination speziell errichteter KI-Rechenzentren, fortschrittlicher

Softwarekapazitäten und umfassender operativer Expertise.

Als einer der europäischen NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud Service

Provider ermöglicht Polarise Unternehmen und staatlichen Kunden,

geschäftskritische KI-Workloads mit hoher Leistung, Sicherheit und

Zuverlässigkeit auf dem gesamten Kontinent zu betreiben.

Pressekontakt:

Marc Gazivoda, Chief Marketing Officer

mailto:press@polarise.eu

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6335489

OTS: Polarise GmbH