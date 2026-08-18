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18.08.2026 11:02:38
OTS: Polarise GmbH / Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung ...
Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung für den Ausbau
seiner europäischen AI-Cloud-Plattform
Düsseldorf (ots) - Die Polarise Holding GmbH ("Polarise"), ein europäischer
Anbieter souveräner KI-Cloud-Lösungen, hat sich eine Fremdkapitalfinanzierung
durch die SWI Stoneweg Icona Group ("SWI Group") gesichert, um den Ausbau ihrer
europäischen AI-Cloud-Plattform weiter zu beschleunigen. Die Finanzierung mit
einem Volumen von bis zu einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag stärkt
die Finanzierungsbasis von Polarise für die weitere Umsetzung der
Wachstumsstrategie. Im Rahmen der neuen Finanzierungsstruktur haben Polarise und
die SWI Group vereinbart, die zuvor angekündigte Vereinbarung über eine
mehrheitliche Eigenkapitalbeteiligung in eine Fremdkapitalfinanzierung zu
überführen.
Michel Boutouil, CEO von Polarise, sagte: "Unsere Wachstumsstrategie zielt
darauf ab, die europäische KI-Infrastruktur der Zukunft aufzubauen - mit
nachhaltigen, hocheffizienten AI Factories und souveräner KI-Rechenleistung für
Unternehmen. Wir setzen diese Strategie mit hoher Dynamik und starken Partnern
um."
Polarise entwickelt und betreibt KI-Rechenzentren - sogenannte AI Factories - in
Deutschland und ganz Europa. Das Unternehmen setzt auf ein modulares "AI
Pod"-Konzept, das die Integration von KI-Infrastruktur in bestehende Gebäude
ermöglicht - schneller und mit geringerem Ressourcenbedarf als bei klassischen
Greenfield-Neubauprojekten. Polarise ist NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud
Service Provider.
Polarise bietet Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung über eigene Standorte in
Oslo und München sowie über seine eigene Cloud-Plattform für GPU- und
AI-as-a-Service. Weitere AI Factories sind geplant, unter anderem in Amberg,
Bayern, mit einer Anfangskapazität von 65 MW und einer Skalierbarkeit auf 120
MW.
Die neue Finanzierung verbessert die Kapitalstruktur von Polarise und schafft
zusätzliche Flexibilität, um die Plattform entsprechend der wachsenden Nachfrage
von Unternehmen nach souveräner KI-Rechenleistung in Europa zu skalieren.
Parallel prüft Polarise weiterhin zusätzliche strategische und finanzielle
Partnerschaften mit internationalen Investmentgesellschaften, um den Ausbau der
Plattform weiter zu beschleunigen.
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Über die Polarise Holding GmbH
Gegründet in Deutschland, ist Polarise ( http://www.polarise.eu ) eine führende
europäische AI Neo Cloud. Das Unternehmen stellt Hochleistungsrechnen
(High-Performance Computing, HPC) im großen Maßstab bereit. Dies erfolgt durch
die Kombination speziell errichteter KI-Rechenzentren, fortschrittlicher
Softwarekapazitäten und umfassender operativer Expertise.
Als einer der europäischen NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud Service
Provider ermöglicht Polarise Unternehmen und staatlichen Kunden,
geschäftskritische KI-Workloads mit hoher Leistung, Sicherheit und
Zuverlässigkeit auf dem gesamten Kontinent zu betreiben.
Pressekontakt:
Marc Gazivoda, Chief Marketing Officer
mailto:press@polarise.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6335489
OTS: Polarise GmbH
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