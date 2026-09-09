OTS: Proxima Fusion / Niedersachsen soll Standort für Europas nächste ...

Niedersachsen soll Standort für Europas nächste Schlüsseltechnologie

werden: Proxima Fusion plant industrielle HTS-Band-Produktion (FOTO)

Hannover (ots) - +++ Stärkung der Standortsouveränität: Ziel ist Europas erster

groß-industrieller Produktionsstandort für fusionsgeeignetes

Hochtemperatur-Supraleiter-Band (HTS-Band).

+++ Industrielle Wertschöpfung: Für die ersten beiden Projektphasen werden

Investitionen von rund 140 Millionen Euro erwartet. Angestrebt ist eine hälftige

private und öffentliche Finanzierung; Niedersachsen plant, 21 Millionen Euro

beizutragen.

+++ Proxima Fusion schafft als Ankerkunde Nachfrage für eine

Schlüsseltechnologie mit zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten in Energienetzen,

Medizintechnik und Antriebssystemen.

Proxima Fusion und das Land Niedersachsen haben heute eine Absichtserklärung

(Memorandum of Understanding, kurz MoU) unterzeichnet, um die Grundlage für den

Aufbau einer großindustriellen Produktion von Hochtemperatur-Supraleiter-Band

(HTS-Band) in Niedersachsen zu schaffen. Für die ersten beiden Projektphasen -

bis Ende 2029 - sind Investitionen von rund 140 Millionen Euro vorgesehen. Die

Ansiedlung soll neue industrielle Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze

schaffen und zugleich eine zentrale Voraussetzung für den Aufbau von neuen

europäischen Lieferketten bilden.

HTS-Band ist ein spezielles metallisches Band, das bei vergleichsweise hohen

Temperaturen supraleitend wird. Im supraleitenden Zustand kann es elektrische

Ströme praktisch ohne Widerstandsverluste transportieren. Dadurch lassen sich

besonders starke und zugleich kompakte Elektromagnete bauen. Diese Magnete sind

für Stellaratoren von zentraler Bedeutung: Sie erzeugen die Magnetfelder, die

das extrem heiße Plasma im Inneren einer Fusionsanlage einschließen und

kontrollieren.

HTS-Band wird so zu einer Schlüsselkomponente, weil es kompaktere und

leistungsfähigere Fusionsanlagen und damit nicht nur die physikalische Umsetzung

von Fusionsenergie, sondern auch kosteneffiziente Kraftwerke ermöglicht.

Die geplante Fabrik soll HTS-Band für den Einsatz in Fusionsanlagen herstellen,

unter anderem für die leistungsstarken Magnete von Stellaratoren. Damit würde in

Niedersachsen eine entscheidende industrielle Grundlage für Proximas

Fusionsdemonstrator Alpha, das geplante Kraftwerk Stellaris und langfristig die

Serienproduktion von Stellaratoren entstehen. Der künftige Produktionsstandort

wäre einer der ersten seiner Art in Deutschland und Europa.

Die entstehende HTS-Produktionskapazität ist auch für andere Anwendungsfelder

geeignet. HTS-Materialien können in leistungsfähigen Stromnetzen, der

medizinischen Bildgebung und Therapie, fortschrittlichen Antriebssystemen sowie

weiteren Hochfeldmagnet-Anwendungen eingesetzt werden. Eine Fertigung in

Niedersachsen wird deshalb deutlich mehr schaffen als eine zusätzliche

Lieferquelle für Stellaratoren-Technologie: Sie verbindet Materialkompetenz,

Produktionsverfahren, Qualitätssicherung, Fachkräfte und Zulieferer zu einer

industriellen Basis, die vielfältige Spin-Offs in weiteren

Hochtechnologiebranchen ermöglichen kann.

Von der Fusionsforschung zur industriellen Wertschöpfung

Mit dem MoU schaffen Niedersachsen und Proxima den Rahmen, um aus dieser

technologischen Nachfrage eine industrielle Produktionsbasis aufzubauen.

Vorgesehen sind unter anderem die Prüfung geeigneter Standorte in Niedersachsen,

eine meilensteinbasierte Unterstützungs- und Förderstruktur, die Begleitung von

Genehmigungsverfahren sowie Kooperationen mit Unternehmen, Kommunen und

Forschungseinrichtungen im Land.

Proxima befindet sich in Gesprächen mit mehreren internationalen

Technologiepartnern, um etabliertes Know-how und Produktionskapazitäten für die

Herstellung von HTS-Band nach Niedersachsen zu bringen.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies: "Wir bauen Niedersachsen zum

Vorreiter einer europäischen HTS-Produktion aus, die nicht nur Deutschlands

ambitionierte Ziele im Bereich der Fusionsenergie unterstützen wird, sondern

auch zukunftsorientierte Produktion, neue Wertschöpfung, qualifizierte

Arbeitsplätze und technologisches Know-how zu uns bringen wird, all dies

verspricht positive Innovationseffekte für viele weitere Branchen. Niedersachsen

wird im wahrsten Sinne des Wortes zum Magneten für eine neue

Schlüsseltechnologie."

"HTS-Band ist eine der Schlüsseltechnologien dafür, um Fusion industriell

schnell zu skalieren. Alpha und Stellaris schaffen die Nachfrage, um dieses

Produktions-Know-how vor Ort aufzubauen. Niedersachsen bringt die industrielle

Basis, Energiekompetenz und politische Entschlossenheit mit, um eine

Abhängigkeit in eine dauerhafte, strategische Stärke des Industriestandorts

Deutschland und Europa umzuwandeln," sagt Dr. Francesco Sciortino, Mitgründer

und CEO von Proxima Fusion.

"Niedersachsen bringt hervorragende Voraussetzungen für die Zukunftsfelder von

morgen mit. Unsere Forschungseinrichtungen verfügen über gezielte Stärken in den

Schlüsseltechnologien der Fusion, dazu zählen die Bereiche Laserphysik und

Photonik. Die geplante Ansiedlung zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit von

Wissenschaft und Wirtschaft zur Bildung neuer Stärken für Niedersachsen ist,"

sagt Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur.

Eine strategische Lücke in Europas Fusionslieferkette schließen

HTS-Band wird bislang vor allem in Asien im großen industriellen Maßstab

hergestellt. Der Aufbau eigener Fertigungskapazitäten ist strategisch relevant,

um die Lieferkette von Stellaratoren nahezu vollständig in Europa zu verorten.

Nach aktueller Planung benötigt Proxima rund 20.000 Kilometer HTS-Band für Alpha

und weitere 40.000 Kilometer für Stellaris. Diese Nachfrage macht Proxima Fusion

zum Ankerkunden: Langfristige Abnahmemengen sind wichtig für den industriellen

Hochlauf, sichern eigenes Fertigungswissen und senken die Kosten pro Meter.

Bei der Gesamtinvestition strebt Proxima eine Finanzierung zu gleichen Teilen

aus privaten Mitteln und öffentlicher Förderung an. Das Land Niedersachsen

plant, aktuell 21 Millionen Euro bereitzustellen. Das entspricht knapp 30

Prozent des vorgesehenen öffentlichen Finanzierungsanteils.

Die Vereinbarung erweitert Proximas Industriestrategie um einen zentralen

Produktionsschritt in der vorgelagerten Lieferkette. In der Alpha Alliance

arbeiten bereits mehr als 50 Unternehmen an den Systemen, Fertigungsverfahren,

Infrastrukturen und Integrationsleistungen für den Fusionsdemonstrator Alpha.

Eine Produktion von fusionsgeeignetem HTS-Band würde diese industrielle Basis um

eine zentrale Komponente ergänzen und gezielt eine entscheidende Lücke in der

europäischen Fusionslieferkette schließen. Deutschland kann damit

Fertigungswissen und Wertschöpfung im Land halten, seine Lieferketten

widerstandsfähiger machen und seine weltweit führende Stellarator-Forschung in

eine international relevante und für verschiedenste Branchen anschlussfähige

Industrie überführen.

Über Proxima Fusion

Proxima Fusion ist Europas führendes Stellarator-Unternehmen und das erste

Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik. Das Unternehmen entwickelt

Fusionskraftwerke auf Basis von QI-HTS-Stellaratoren und baut auf den

wissenschaftlichen Durchbrüchen des Wendelstein-7-X-Programms auf.

Mit Alpha entwickelt Proxima einen Demonstrator für Nettoenergie aus Fusion

Anfang der 2030er-Jahre und verfolgt das Ziel, mit Stellaris in den

2030er-Jahren das weltweit erste kommerzielle Stellarator-Fusionskraftwerk zu

realisieren. Unterstützt wird dieser Weg durch die Alpha Alliance mit mehr als

50 Industriepartnern sowie ein hochrangig besetztes Industrial Development

Board.

Proxima Fusion beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat

seinen Hauptsitz in München sowie Büros in Zürich und Oxford. Weitere

Informationen unter: http://www.proximafusion.com

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