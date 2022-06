OTS: PwC Deutschland / Emissionsmarkt Deutschland: Schwieriges Marktumfeld ...

Emissionsmarkt Deutschland: Schwieriges Marktumfeld bremst Börsengänge

Die Inflation und Energiepreise klettern auf Rekordniveau, die weltweiten

Lieferketten stottern und die Talfahrt an den Aktienmärkten geht im Zuge der

zunehmend spürbaren Zinswende vieler Notenbanken weiter: In diesem Umfeld wagt

sich kaum ein Unternehmen an die Börse. Im zweiten Quartal 2022 registrierte die

Frankfurter Börse lediglich zwei Initial Public Offerings (IPOs), die zusammen

121 Millionen Euro einspielten. Auch in Sachen Kapitalerhöhungen sind die

Investoren mit Blick auf das schwierige Marktumfeld sehr zurückhaltend.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für die

das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Deutschland

vierteljährlich die Aktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse

Frankfurt erfasst.

Rezessionsängste beherrschen die Kapitalmärkte

"Insbesondere die hohe Inflation, steigende Energiepreise und die Verzögerungen

in den Lieferketten in Folge der coronabedingten Shutdowns in China sorgen

derzeit für große Unsicherheit im Markt. Die Angst vor einer Rezession wächst,

da nicht zuletzt die eingeleitete Zinswende einen Konjunkturaufschwung gefährden

könnte. Entsprechend setzt sich der Ausverkauf an den Aktienmärkten fort",

kommentiert Nadja Picard, Partnerin und Capital Markets Europe Leader bei PwC

Deutschland. So hat der DAX seit Jahresbeginn rund 17 Prozent eingebüßt; im MDAX

sind es sogar 23 Prozent. "In diesem Umfeld ist es nicht verwunderlich, dass

Emittenten zögerlich sind und viele IPO-Kandidaten sich dazu entschließen, mit

ihrem Börsengang abzuwarten", so die PwC-Expertin weiter.

Schwaches erstes Halbjahr für Börsengänge

Immerhin zwei Unternehmen - und damit eines mehr als im ersten Quartal - zogen

im zweiten Quartal ihre Börsenpläne durch: Die auf Immobilien spezialisierte

Mantelgesellschaft SMG European Recovery SPAC SE spielte bei ihrem Börsengang

115 Millionen Euro ein. Die Online-Plattform des Immobilienunternehmens Engel &

Völkers, EV Digital Invest AG, erzielte bei ihrem Erst-Listing Erlöse in Höhe

von sechs Millionen Euro.

Zum Vergleich: Im zweiten Quartal des Vorjahres hatten insgesamt zehn

Börsengänge rund vier Milliarden Euro eingebracht. Und sogar im ersten

Pandemiejahr 2020 lagen die IPO-Erlöse im zweiten Quartal bei 214 Millionen

Euro.

Kapitalerhöhungen stark rückläufig

Auch in Sachen Kapitalerhöhungen bleiben Unternehmen und Investoren äußerst

zurückhaltend: Sowohl die Anzahl als auch das Volumen liegen weit unter dem

Niveau der Vorjahre. Sechs Unternehmen besorgten sich im zweiten Quartal auf

diesem Weg frisches Kapital an der Börse (Q1 2022: 4 // Q2 2021: 14). Das

Gesamtvolumen der Kapitalerhöhungen lag bei 124 Millionen Euro (Q1 2022: 59

Millionen Euro // Q2 2021: 420 Millionen Euro).

Fremdkapitalemissionen brechen ein

Der Mix an Unsicherheitsfaktoren - von der rekordhohen Inflation und der

erwarteten Zinserhöhung über die insgesamt niedrigeren Wachstumsaussichten bis

hin zum anhaltenden Krieg in der Ukraine - macht sich auch bei den

Fremdkapitalemissionen bemerkbar: Im zweiten Quartal des Jahres lag das

Emissionsvolumen im Investment Grade lediglich bei 6,2 Milliarden Euro. Das ist

der niedrigste Wert seit fünf Jahren. Im ersten Quartal 2022 lag das Volumen

noch bei 19,0 Milliarden Euro; in Q2 2021 waren es 14,2 Milliarden Euro.

Ein Trend setzt sich jedoch trotz rückläufiger Volumina fort: Insbesondere bei

größeren Investoren werden Instrumente mit Bezug zu ESG-Aspekten, also Umwelt,

Soziales und guter Unternehmensführung, immer beliebter.

Der deutsche Markt für High-Yield-Bonds kam im zweiten Quartal 2022 sogar

vollständig zum Erliegen. "Insbesondere der Anstieg von Spreads und Zinssätzen

hielt Unternehmen davon ab, neue Finanzmittel über den Markt aufzunehmen. Zudem

haben viele Emittenten bereits das vorteilhafte Zinsumfeld der vergangenen Jahre

genutzt und sich langfristig refinanziert", erläutert Stephan Wyrobisch,

PwC-Experte für IPOs, die Hintergründe.

Ausblick: Zwei oder drei IPOs im Jahresverlauf noch möglich

Mit Blick auf den weiteres Verlauf des IPO-Jahres sind die PwC-Expert:innen

zurückhaltend: "Aktuell bereiten sich zwar mehrere IPO-Kandidaten auf einen

Börsengang vor, um startklar zu sein, falls sich nach der Sommerpause noch ein

Zeitfenster öffnen sollte, in dem Börsengänge wieder erfolgversprechend sind",

resümiert Stephan Wyrobisch.

"Das Umfeld bleibt jedoch kurz- und mittelfristig schwierig und 2022 wird

deshalb sicher als schwaches IPO-Jahr in die Geschichte eingehen. Auch wenn zwei

oder drei Börsengänge noch drin liegen, richtet sich der Fokus der

Börsenaspiranten bereits jetzt auf 2023", so das Fazit von Nadja Picard.

Über die Analyse:

Im "Emissionsmarkt Deutschland" analysiert PwC vierteljährlich sämtliche

Aktienneuemissionen sowie Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt. Darüber

hinaus werden Neuemissionen von Unternehmensanleihen deutscher Emittenten

erfasst. Die Angaben der Kapitalerhöhungen basieren auf Informationen von

Thomson Reuters, Bloomberg und Capital IQ und beinhalten Transaktionen bis

einschließlich 17. Juni 2022.

