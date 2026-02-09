|
09.02.2026 09:46:39
OTS: QUADRA Energy GmbH / Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel ...
Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel Europe setzt auf
Erneuerbare von QUADRA energy
Düsseldorf (ots) - Mit einem maßgeschneiderten Green Power Purchase Agreement
versorgt QUADRA energy thyssenkrupp Steel Europe künftig mit 86GWh Erneuerbarer
Energie aus acht deutschen Windparks. Der Vertrag aus Post-EEG-Anlagen
unterstützt den Stahlkonzern auf seinem Weg zur klimafreundlichen und zugleich
wirtschaftlichen Energieversorgung.
QUADRA energy, seit 2024 eine Tochtergesellschaft der TotalEnergies, versorgt
ab sofort den Stahlkonzern thyssenkrupp Steel Europe mit Erneuerbarer
Elektrizität aus acht Windparks mit einer installierten Leistung von insgesamt
66 MW. Der jetzt geschlossene Stromliefervertrag, ein so genanntes Green Power
Purchase Agreement (Green PPA) unterstützt den Stahlkonzern dabei, die grüne
Transformation voranzutreiben.
Die Lieferung im Umfang von 86 GWh erfolgt dabei aus sogenannten
Post-EEG-Anlagen, die nach 20 und mehr Betriebsjahren keinen Anspruch auf
EEG-Förderung mehr haben. Der Green PPA wurde exakt auf die komplexen
Bedürfnisse von thyssenkrupp Steel Europe zugeschnitten.
"Durch diesen Green PPA profitiert thyssenkrupp Steel von Grünstrom aus direkt
zugeordneten Windenergieanlagen in Deutschland und die Betreiber der Windparks
von einem attraktiven Angebot für den Weiterbetrieb", erläutert Stefan
Ramaseder, Teamleiter Origination bei QUADRA energy, der die Kooperation in den
letzten Monaten vorbereitet hat.
"Die Stahlherstellung ist ein sehr energieintensives Geschäft. Gleichzeitig
haben wir eine ambitionierte Energie- und Transformationsstrategie. Wir sind
daher auf eine grüne und verlässliche Versorgung angewiesen, die uns
gleichzeitig auch kostenseitig keine Nachteile bringt. Wir freuen uns, mit
QUADRA energy einen Partner mit langjährigem Know-how und individuellen Lösungen
an unserer Seite zu haben", sagt Dennis Becher, Head of Energy Management der
thyssenkrupp Steel Europe.
Mit seiner digitalen Plattform Q.nect managed QUADRA energy das bundesweit
größte Erneuerbaren Portfolio. Aus diesem Portfolio können grüne
Spezialprodukte, wie z.B. die gekoppelte Lieferung von Strom und
Herkunftsnachweisen, welche die Anforderungen der Strompreiskompensation
erfüllen, maßgeschneidert nach den individuellen Bedürfnissen der industriellen
Abnehmer angeboten werden.
About QUADRA energy
QUADRA energy ist führender ganzheitlicher Energiemanager für Erneuerbaren Strom
in Deutschland - ein Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den
Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform
Q.nect integriert QUADRA energy Erneuerbare Energien und Flexibilitäten wie
Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als zuverlässiger Navigator der
Energiewende digitalisiert das Unternehmen das Management der dezentralen und
wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für eine sichere, verlässliche und
nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto: Piloting Renewable Energies!
Presseanfragen:
Prof. Dr. Klaus Kocks
mailto:k.kocks@cato-consultants.de
Tel: 0160 8134919
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54204/6212874
OTS: QUADRA Energy GmbH
