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13.04.2026 11:16:38
OTS: R+V Versicherung AG / Bilanzpressekonferenz / R+V erzielt 2025 ...
Bilanzpressekonferenz / R+V erzielt 2025 Rekordergebnis (FOTO)
Wiesbaden (ots) -
- 2025 mit Rekord bei Beitragseinnahmen und Konzernergebnis abgeschlossen
- Unternehmensstrategie NextLevel erfolgreich gestartet: Wachstum, Ertragskraft
und Risikotragfähigkeit gestärkt
- Umsatzstarker Jahresauftakt 2026 in allen Segmenten
- Vorsorgedepot bietet Chancen, droht aber Wettbewerb zu verzerren
In einem weiterhin herausfordernden Umfeld stellte die R+V Versicherung im
Geschäftsjahr 2025 erneut ihre Wachstumsstärke unter Beweis. "Trotz
geopolitischer Spannungen, globaler Krisen und volatiler Märkte, die auch die
deutsche Wirtschaft belasten, haben wir starke Ergebnisse erzielt. Wir sind in
allen Sparten gewachsen und verzeichnen ein Konzernergebnis in Rekordhöhe",
fasste Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der genossenschaftlichen R+V
Versicherung, bei der Bilanzpressekonferenz in Wiesbaden zusammen.
"Wir sind deutlich und profitabel gewachsen und haben unsere Risikotragfähigkeit
noch einmal spürbar gestärkt. Unsere Unternehmensstrategie NextLevel wirkt und
liefert erste Ergebnisse." Dank der großartigen Leistung aller
R+V-Mitarbeitenden und der hervorragenden Zusammenarbeit mit ihren
Vertriebspartnern, allen voran den Genossenschaftsbanken, könne die R+V auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurückblicken.
IFRS-Ergebnis steigt 2025 auf 2,2 Milliarden Euro
Die R+V schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernergebnis vor Steuern
(IFRS) in Höhe von 2,2 Milliarden Euro ab. Damit übertraf sie das gute
Vorjahresergebnis von 1,3 Milliarden Euro deutlich um mehr als 70 Prozent. Vor
allem schlug sich darin ein gegenüber dem Vorjahr stark angestiegenes
versicherungstechnisches Ergebnis von 2,6 Milliarden Euro (2024: 1,4 Milliarden
Euro) nieder. "Ein ungewöhnlich niedriges Schadenaufkommen sowie eine
erfolgreiche Profitabilisierung einzelner Geschäftsfelder waren hierfür
ursächlich", erläuterte Dragica Mischler, Vorständin für Finanzen und
Risikomanagement und Chief Financial Officer/Chief Risk Officer (CFO/CRO) der
R+V. Die Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete 2025 Schadenleistungen in
Höhe von insgesamt 5,2 Milliarden Euro, 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr (5,5
Milliarden Euro). Dabei lagen insbesondere die Elementarschadenaufwendungen
entgegen dem Trend zunehmender Extremwetterereignisse deutlich unter dem
Vorjahreswert. Sie beliefen sich auf 150 Millionen Euro nach 442 Millionen Euro
im Vorjahr.
Neben dem guten versicherungstechnischen Ergebnis erzielte die R+V ein
Kapitalanlageergebnis ohne fondsgebundene Lebensversicherung in Höhe von 2,2
Milliarden Euro (2024: 2,7 Milliarden Euro). Die positive Entwicklung der
Aktienmärkte wurde in Teilen überschattet durch die Abwertung des US-Dollars.
Die R+V Versicherung AG als die Muttergesellschaft des R+V Konzerns und Trägerin
des Rückversicherungsgeschäfts erzielte ein Vorsteuerergebnis (HGB) in Höhe von
195 Millionen Euro (2024: 115 Millionen Euro). Eine weitere Zuführung in die
Schwankungsrückstellungen trug im vergangenen Jahr zur Stärkung der Substanz
bei. Über alle HGB-Gesellschaften wurden Schwankungsrückstellungen mit 556
Millionen Euro dotiert. Dies wirkte sich auch auf die Risikotragfähigkeit
positiv aus, so dass die Solvabilitätsquote im Konzern von 168 auf 204 Prozent
anstieg. Seit Jahren gehört die R+V zu den finanzstärksten deutschen
Versicherungsunternehmen.
Über alle Sparten profitabel gewachsen
Die gesamten Beitragseinnahmen der R+V erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um
8,7 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro (2024: 21,0 Milliarden Euro). Das
inländische Erstversicherungsgeschäft verzeichnete einen Zuwachs von 9,3 Prozent
und erreichte ein Beitragsvolumen von 17,5 Milliarden Euro. "Wir legen unseren
Fokus dort auf Wachstum, wo es langfristig profitabel ist, um unsere
Ertragskraft und Resilienz weiter zu stärken", betonte R+V-Vorstandsvorsitzender
Norbert Rollinger.
Besonders stark legte die Lebens- und Pensionsversicherung um 12,1 Prozent auf
8,5 Milliarden Euro zu. Sowohl das Geschäft mit laufendem Beitrag als auch das
Einmalbeitragsgeschäft trugen zu einem marktüberdurchschnittlichen Wachstum bei.
Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte ein Umsatzplus von 6,7 Prozent auf
8,0 Milliarden Euro. "Das ist das Ergebnis einer sehr bewussten Steuerung. So
haben wir in der Kraftfahrtversicherung einen minimalen Marktanteilsrückgang von
0,3 Prozentpunkten auf 8,4 Prozent in Kauf genommen. Das Ziel war, die Combined
Ratio auf ein nachhaltig auskömmliches Niveau von 96 Prozent zu verbessern",
sagte der R+V-Chef. Erfreulich entwickelte sich erneut die
Gesundheitsversicherung. Hier verzeichneten die Beiträge einen Anstieg um 7,6
Prozent von 949 Millionen Euro auf erstmals über eine Milliarde Euro.
Auch die R+V Re setzte ihren ertragsorientierten Erfolgskurs fort. Der gebuchte
Bruttobeitrag lag 2025 stabil bei 3,4 Milliarden Euro.Für weiteres Wachstum der
R+V sorgte im zurückliegenden Jahr wieder die italienische Tochter Assimoco mit
einem Zuwachs von 22,1 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.
Die Verwaltungskostenquoten der R+V lagen 2025 wie schon seit Jahren in allen
Segmenten weiter auf niedrigem Niveau. In den Segmenten Schaden/Unfall (11,1
Prozent, Vorjahr: 11,3 Prozent) und Leben/Pension (1,4 Prozent, Vorjahr: 1,5
Prozent) ist es gelungen, die bereits niedrigen Werte nochmals zu senken. In der
Gesundheitsversicherung blieb die Verwaltungskostenquote stabil bei 2,1 Prozent.
"Diese Kostenvorteile sind ein wesentlicher Bestandteil unserer
Wettbewerbsfähigkeit. Sie geben uns Spielräume - sowohl für Investitionen in
Zukunftsthemen als auch für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für
unsere Kundinnen und Kunden", betonte CFO/CRO Dragica Mischler.
Mit Beitragsplus von 5,6 Prozent gut ins Jahr 2026 gestartet
Im 1. Quartal 2026 knüpfte die R+V an das erfolgreiche Vorjahr an und erzielte
in der inländischen Erstversicherung ein Plus von 5,6 Prozent auf 6,8 Milliarden
Euro. Alle Segmente trugen dazu bei: Die Beiträge in der Schaden- und
Unfallversicherung stiegen um 5,1 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, die Lebens-
und Pensionsversicherung wuchs um 5,1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, und die
Krankenversicherung erreichte 314 Millionen Euro und damit ein Plus von 12,7
Prozent.
"Wir wollen auch im Jahr 2026 unseren ertragsorientierten Wachstumskurs im Sinne
unserer Strategie NextLevel weiter fortsetzen und mindestens auf Branchenniveau
zulegen. Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie sich der Iran-Krieg in den
kommenden Monaten auf die deutsche Wirtschaft auswirkt", erklärte R+V-Chef
Rollinger.
Altersvorsorgereform: Staat verzerrt den Wettbewerb
Von der Politik erhofft sich die R+V im laufenden Jahr Rückenwind. Grundsätzlich
unterstützt sie das geplante Vorsorgedepot, das mehr Menschen eine einfache
staatlich geförderte private Altersvorsorge ermöglichen soll. "Mit den neuesten
Plänen tut die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern allerdings keinen
Gefallen. Aufgabe des Staates ist es, verlässliche Rahmenbedingungen zu
schaffen. Dass er außerdem nun selbst auch als Akteur und damit als Konkurrent
zu privaten Anbietern am Markt auftreten will, ist ein klarer Angriff auf die
Marktwirtschaft und verzerrt den Wettbewerb. Wichtig ist, dass der individuelle
Bedarf nach einer zusätzlichen privaten Altersversorgung berücksichtigt wird.
Das Ziel, kostengünstige und transparente Angebote zu schaffen, begrüßen wir
ausdrücklich. Allerdings fordern wir faire Wettbewerbsbedingungen." Dazu gehört,
dass beim geplanten Standardprodukt für Versicherer dieselben Anforderungen an
die Beratung gelten wie bei allen anderen Anbietern.
Bei der Frühstartrente steht die R+V in den Startlöchern, bedauert aber die
Beschränkung auf einen Jahrgang. "Das ist eine vertane Chance für einen großen
Wurf, der noch viel mehr jungen Menschen den Einstieg in eine ergänzende
Altersvorsorge ermöglicht hätte", unterstrich Rollinger. Neben der privaten ist
auch die betriebliche Altersvorsorge ein wichtiger Eckpfeiler unseres
Rentensystems, um die gesetzliche Rente zu ergänzen. "Hier liegt noch viel
ungenutztes Potenzial", betonte Norbert Rollinger. "Beispielsweise beim
Sozialpartnermodell, für das wir uns eine weitere Senkung der Zutrittshürden für
nicht-tarifgebundene Arbeitgeber wünschen."
Unternehmensstrategie NextLevel wirkt
Vor dem Hintergrund herausfordernder Rahmenbedingungen hat die R+V vor einem
Jahr mit der Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie NextLevel begonnen. "Zur
Stärkung unserer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit haben wir im Jahr 2025 schon
erste wichtige Ergebnisse erzielt", fasste R+V-Chef Norbert Rollinger zusammen.
Erfolgreich hat die R+V im zurückliegenden Jahr zwei neue Vorstandsressorts
etabliert und damit eine große Umstrukturierung bewältigt, die mehr als 6.000
Mitarbeitende direkt betraf. Mit den in einem Ressort gebündelten Finanz- und
Risikomanagement-Funktionen ist es gelungen, unternehmensweit eine stringentere
Steuerung zu verankern und im Ergebnis die Ertragskraft und Risikotragfähigkeit
der R+V nachhaltig zu stärken. Die Bündelung von Operations- und IT-Einheiten
dient zum anderen dazu, mit optimierten Abläufen und durchgängigen Prozessen
Effizienzgewinne und spürbaren Kundennutzen zu erzielen.
Im Rahmen eines Effizienzprogramms erzielte die R+V im Jahr 2025
unternehmensweit Kosteneinsparungen von rund 100 Millionen Euro, die in
strategische Initiativen reinvestiert werden. Die R+V automatisiert Prozesse,
verbessert die IT-Landschaft und setzt umfassend auf den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz - zum Beispiel bei Beratung, Underwriting und Betrugserkennung.
Allein in der Betrugserkennung konnte durch den Einsatz von KI im Jahr 2025
bereits ein zweistelliger Millionenbetrag zusätzlich eingespart werden.
Ein strategisches Ziel ist auch, das große Geschäftspotenzial in der
genossenschaftlichen Finanzgruppe noch stärker zu heben. Hier ist die R+V mit
dem Ausbau der Omnikanalplattform der Banken im vergangenen Jahr einen großen
Schritt weitergekommen. Bank- und R+V-Vertrieb wachsen damit immer enger
zusammen und können Kundinnen und Kunden schnell und effizient rund um ihre
Versicherungsbelange beraten.
Die R+V Gruppe umfasst im Wesentlichen die R+V-Konzerngesellschaften sowie die
Versicherungsvereine R+V Lebensversicherung a.G., R+V Pensionsversicherung a.G.,
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. und die KRAVAG-SACH Versicherung
des Deutschen Kraftverkehrs VaG.
Der aktuelle Konzerngeschäftsbericht der R+V:
https://www.ruv.de/ueber-uns/unternehmen/geschaeftsberichte
Ausführliche Informationen zur Umsatzentwicklung der R+V Gruppe im Jahr 2025:
R+V setzt ertragreichen Wachstumskurs fort (https://www.ruv.de/newsroom/pressemi
tteilungen/2026-02-25-wachstumskurs-wird-fortgesetzt)
Pressekontakt:
Tanja Heeren
Konzern-Kommunikation
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-6712
E-Mail: mailto:tanja.heeren@ruv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6254094
OTS: R+V Versicherung AG
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