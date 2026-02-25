OTS: R+V Versicherung AG / R+V setzt ertragreichen Wachstumskurs fort (FOTO)

|
Wiesbaden (ots) - Die R+V Versicherung verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 ein
deutliches Beitragswachstum. Die 2025 gestartete Unternehmensstrategie zeigt
Wirkung.
- Die R+V Gruppe legte 2025 bei den Beiträgen über alle Sparten um 8,6 Prozent
auf rund 23 Milliarden Euro zu.
- Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lag das Beitragsvolumen mit einem Plus
von 9,3 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro deutlich über der Branche.
- Fortsetzung des ertragreichen Wachstumskurses im Jahr 2026
Die genossenschaftliche R+V Versicherungsgruppe verzeichnete im ersten Jahr
ihrer neuen Unternehmensstrategie NextLevel einen deutlichen Beitragszuwachs.
"Trotz global weiter herausfordernder Rahmenbedingungen und einer schwachen
deutschen Wirtschaft konnte die R+V Gruppe bei den Beiträgen in allen Sparten
weiter kräftig zulegen", sagt der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger.
"Wir haben damit einen großen Schritt hin zu unserem Beitragsziel von 25
Milliarden Euro gemacht, das wir im Rahmen unserer Unternehmensstrategie
NextLevel bis 2030 erreichen wollen."
Die Beitragseinnahmen der R+V Gruppe stiegen 2025 um 8,6 Prozent auf 22,8
Milliarden Euro. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft schloss die R+V
Versicherung das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 17,5
Milliarden Euro ab. "Angesichts des schwierigen Umfelds ist dies vor allem das
Resultat einer starken Leistung aller R+V-Mitarbeitenden und Vertriebspartner in
der genossenschaftlichen Finanzgruppe", betont der R+V-Chef. "Unser
strategischer Anspruch ist, das Potenzial in den Genossenschaftsbanken noch
stärker zu nutzen."
Auch die Aktive Rückversicherung setzte ihren ertragsorientierten Wachstumskurs
fort. Aufgrund von Wechselkursentwicklungen, insbesondere zum US-Dollar, bleibt
der Umsatz unter dem Strich stabil bei 3,4 Milliarden Euro. Die italienische
Tochter Assimoco steigerte ihr Beitragsvolumen erneut deutlich um 21,5 Prozent
auf 1,9 Milliarden Euro. Die erfolgreichen Vertriebspartnerschaften mit der
genossenschaftlichen Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) und der größten
italienischen Bankgenossenschaft ICCREA trugen dazu maßgeblich bei.
"Es fehlen weiterhin mutige politische Reformen"
Für das Jahr 2026 rechnet die R+V erneut mit einem Wachstum in allen Sparten.
"Voraussetzung dafür sind aber auch die richtigen Rahmenbedingungen, die die
Politik schaffen muss", betont R+V-Chef Rollinger. Trotz milliardenschwerer
Unterstützungsprogramme sei es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, der
deutschen Wirtschaft spürbaren Auftrieb zu geben. Es fehlten weiterhin mutige
Reformen, die die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern und so
Zuversicht und Investitionen fördern. Dazu gehöre auch weiterhin der dringend
nötige Abbau von Überregulierung und überbordender Bürokratie.
Starkes Wachstum mit Einmalbeiträgen
In der Lebens- und Pensionsversicherung kletterten die Beitragseinnahmen im Jahr
2025 um 12,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro - und damit fast doppelt so kräftig
wie die Branche, die um 6,7 Prozent zulegte. Gestiegene Einkommen, eine
gesunkene Inflation und positive Realzinsen begünstigten diese Entwicklung und
machten langfristige Anlagen wieder attraktiver. Besonders das
Einmalbeitragsgeschäft trug dazu mit einem kräftigen Plus gegenüber dem Vorjahr
von 28,8 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro bei. Damit lag die R+V deutlich über
dem Markt (+16,9 Prozent). Die laufenden Beiträge erhöhten sich um 2,1 Prozent
auf 4,8 Milliarden Euro, während der Markt (+0,1 Prozent) hier stagnierte.
Der gesamte Neubeitrag in der Lebens- und Pensionsversicherung kam mit einem
starken Zuwachs von 22,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Besonders gefragt
waren in der privaten Altersvorsorge die Neuen Garantien, die sich gegenüber dem
Vorjahr um 55,9 Prozent steigerten. Hervorzuheben ist hierbei die
Safe+Smart-Produktfamilie, durch die im Neugeschäft 1,3 Milliarden Euro erzielt
wurden. Das Neugeschäft mit fondsgebundenen Lösungen erreichte 1,5 Milliarden
Euro, ein Plus von 23,2 Prozent. Mit einem Neubeitrag von 1,6 Milliarden Euro
(+16,0 Prozent) schnitt auch die betriebliche Altersvorsorge wieder deutlich
besser als im Vorjahr ab.
Gesundheitsversicherung überschreitet erstmals 1-Milliarde-Euro-Marke
Die R+V Krankenversicherung setzte im vergangenen Geschäftsjahr ihren
ungebrochenen Wachstumskurs fort. Die Beitragseinnahmen stiegen um 7,6 Prozent
auf mehr als 1,0 Milliarden Euro. Dabei legte die R+V sowohl in der
Vollversicherung als auch bei den Zusatzversicherungen zu. Die Anzahl der
versicherten Personen erhöhte sich insgesamt um 6,5 Prozent auf 1,9 Millionen.
Sowohl bei den Vollversicherten (+3,4 Prozent auf rund 75.000) als auch bei den
Zusatzversicherten (+6,6 Prozent auf 1,8 Millionen) konnte sich die R+V
steigern.
Schaden-/Unfallversicherung wächst stabil in allen Sparten
Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielte die R+V im Geschäftsjahr
2025 ein Beitragsplus von 6,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Alle Sparten
trugen dazu bei. In der Kfz-Versicherung kletterten die Beitragseinnahmen des
drittgrößten Kfz-Versicherers in Deutschland um 9,6 Prozent auf 3,2 Milliarden
Euro. Ein Erfolg zeigt sich auch beim Blick auf die Ertragsseite: Die Combined
Ratio (HGB) in der Kfz-Versicherung ist 2025 von 103 Prozent auf 96 Prozent
gesunken - trotz weiter hoher Reparatur- und Ersatzteilkosten. Im
Firmenkundengeschäft erzielte die R+V ein Plus von 5,8 Prozent auf 2,4
Milliarden Euro. Im Privatkundengeschäft legte die R+V um 5,5 Prozent auf 1,7
Milliarden Euro zu.
