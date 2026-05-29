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29.05.2026 10:50:38
OTS: R+V Versicherung AG / Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025
Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025
Wiesbaden (ots) - Positive Bilanz in Sachen Hagelunwetter: Bei R+V-Versicherten
beliefen sich die Schäden im Jahr 2025 nur auf 56 Millionen Euro. Mehr als die
Hälfte machten dabei Kfz-Schäden aus. Im Vergleich zu 2024 ein moderates Jahr.
Da verzeichnete die R+V Hagelschäden in Höhe von 97 Millionen Euro.
"Das Jahr 2025 war insgesamt ein Ausreißer in Sachen Elementarschäden - ganz
entgegen dem Trend steigender Unwetterschäden", sagt Michael Schiener vom
Schadenmanagement der R+V. Trotz günstiger Vorjahresbilanz schaut der
Hagelexperte derzeit aber besorgt aufs Wetter. "Statistisch gesehen beginnt
genau jetzt die Hagelsaison. Sie dauert dann bis in den Herbst hinein", sagt
Schiener. Besonders günstige Bedingungen für Hagelunwetter: heiße Tage und milde
Nächte. "Die zunehmend warmen Sommer begünstigen die Entstehung von Hagel."
Auch 2025 schickte Ende Mai ein Sturmtief heftigen Hagel, Sturmböen und
Starkregen über Deutschland. "Dieses eine Unwetter ist für jeden dritten
Hagelschaden an Autos unserer Versicherten im vergangenen Jahr verantwortlich",
berichtet Schiener. "Typisch Hagel: Auf einen Schlag entstehen tausende Schäden,
konzentriert auf eine begrenzte Region."
Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, sind in Deutschland keine Seltenheit. Wenn
sie zu Boden prasseln, hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung: beschädigte
Hausdächer, zerschlagene Fenster, in den Autos tiefe Dellen im Blech. Die
Empfehlung von Schiener: Wenn schwere Unwetter angekündigt sind, sollte man sein
Fahrzeug rechtzeitig unterstellen. "Am besten in der eigenen Garage. Unter einer
Brücke oder Durchfahrt ist das Fahrzeug ebenfalls geschützt." Und wenn es am
Auto oder einem Gebäude zu Schäden kommt, sollten diese möglichst mit Fotos
dokumentiert und zeitnah der Versicherung gemeldet werden.
Pressekontakt:
Gesa Fritz
Konzern-Kommunikation
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-52284
E-Mail: mailto:gesa.fritz@ruv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6284359
OTS: R+V Versicherung AG
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