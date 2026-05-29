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29.05.2026 09:02:38
OTS: RABOT Energy DE GmbH / Feiertag trifft Sonnenschein: Börsenstrompreis ...
Feiertag trifft Sonnenschein: Börsenstrompreis stürzt am 1. Mai auf
Rekordtief von -50 ct/kWh (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Mai 2026: 9,82 ct/kWh
- 1. Mai: Negativpreis von -50 ct/kWh
- 69 Stunden mit negativen Strompreisen im Mai 2026
Im Mai lag der durchschnittliche Börsenstrompreis bei 9,82 ct/kWh. Treiber
dieser Entwicklung war vor allem die gestiegene Einspeisung aus Wind- und
Solarenergie, die den Markt in mehreren Phasen des Monats mit Strom flutete.
Besonders auffällig war die Preisentwicklung am ersten Mai. Das Zusammentreffen
von Feiertag, guten Wetterbedingungen und damit hoher erneuerbarer Erzeugung bei
gleichzeitig niedriger Nachfrage trieb den Preis auf bis zu - 50 ct/kWh.
Insgesamt kam es dabei im Mai an 69 Stunden zu negativen Preisen. Das Muster ist
nicht neu, aber es wird sichtbarer. Feiertage und Wochenenden mit starker
erneuerbarer Einspeisung erzeugen strukturell Überangebotssituationen mit
direkten Auswirkungen auf den Großhandelspreis.
Solche Extremwerte entstehen, wenn das Netz mehr Strom aufnehmen muss, als
gerade verbraucht wird, und konventionelle Kraftwerke nicht schnell genug vom
Netz gehen können.
Als direkte Reaktion auf dieses Ereignis passte die EPEX SPOT die
Preisuntergrenze im Day-Ahead-Markt an. Die bisherige Untergrenze von -500
EUR/MWh wurde auf -600 EUR/MWh abgesenkt. Ursprünglich war dieser Minimalpreis
lediglich als technischer Kontrollmechanismus konzipiert, der in der Praxis nie
erreicht werden sollte. Die Anpassung als Folge der Preise am 01. Mai zeigen
dabei, dass dem Stromsystem die nötige Flexibilität fehlt, um Erzeugung und
Verbrauch in Extremsituationen in Einklang zu bringen.
Dynamische Tarife in Kombination mit einem Smart Meter, spielen in dieser
Situation eine zunehmend wichtige Rolle für die Stabilität des Stromnetzes.
Smart Meter erfassen den Verbrauch in Echtzeit und ermöglichen es, Lastspitzen
gezielt zu vermeiden. In Kombination mit dynamischen Tarifen entsteht ein
System, in dem Verbraucherinnen und Verbraucher automatisch auf Preissignale
reagieren können.
Der Verbrauch steigt, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist, und sinkt, wenn
die Nachfrage das Angebot übersteigt. Wer zum Beispiel ein Elektroauto fährt und
einen dynamischen Stromtarif nutzt, kann Ladevorgänge gezielt in Phasen mit
hoher erneuerbarer Einspeisung legen, also typischerweise in die sonnenreichen
Mittagsstunden oder windstarke Nächte. In diesen Zeitfenstern sind die
Börsenstrompreise besonders niedrig, was sich über das Jahr zu einer
finanziellen Entlastung summieren kann. Endkundinnen und Kunden, die Smart
Charging verwenden können, wenn es zu einem negativen Strompreis kommt, im
besten Fall mit der Stromnutzung Geld verdienen. So konnte zum Beispiel im Mai,
ein Audi mit Smart Charging in Brandenburg zu einem Börsenstrompreis von -37,04
ct/kWh geladen werden. Die Gesamtkosten der Ladung beliefen sich bei diesem
Vorgang auf -11,24 EUR.
Die Lastverschiebung leistet dabei außerdem einen Beitrag zur Netzstabilität.
Wer Strom dann verbraucht, wenn er im Überfluss vorhanden ist, hilft dabei,
Überangebotssituationen abzufedern und den Bedarf an kostspieligen
Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren. Dynamische Tarife verbinden damit
individuelle Einsparpotenziale mit einem systemischen Nutzen, der über den
einzelnen Haushalt hinausgeht.
Über Rabot Energy
Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als
digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 %
Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten und
Unternehmen, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 150.000 Kunden vertrauen
bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter
http://www.rabot.energy/
Pressekontakt:
Hanna Berster
Hopfenmarkt 33
20457 Hamburg
0176 213 294 91
mailto:h.berster@rabot-charge.de
http://www.rabot.energy
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/6284173
OTS: RABOT Energy DE GmbH
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