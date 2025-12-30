OTS: RABOT Energy DE GmbH / Hohe Volatilität prägt Strombörse im Dezember - ...

Hohe Volatilität prägt Strombörse im Dezember - Durchschnittspreis

sank leicht auf 9,37 ct/kWh (FOTO)

- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Dezember 2025: 9,37 ct/kWh, damit ist

der Börsenstrompreis leicht gesunken.

- Keine negativen Preisstunden im Dezember 2025

Zahlen von Rabot Energy zeigen, dass der durchschnittliche Börsenstrompreis im

Day-Ahead-Markt der europäischen Strombörse EPEX SPOT, im Dezember bei 9,37 Cent

pro Kilowattstunde (ct/kWh) lag und gegenüber dem Vormonat um einen Cent sank.

Entscheidend für diese Entwicklung waren die vergleichbar milden Temperaturen im

Dezember. Allerdings fiel der Strompreis zu keinem Zeitpunkt in diesem Monat

unter null. Der niedrigste Preis lag bei 0,33 ct/kWh und der höchste bei 35,83

ct/kWh.

Kennzeichnend für den Dezember war die ausgeprägte kurzfristige Preisdynamik:

Phasen mit sehr niedrigen Preisen wechselten sich mit deutlich höheren

Notierungen ab. Diese Schwankungen unterstreichen den wachsenden Einfluss

erneuerbarer Energien, deren wetterabhängige Erzeugung die kurzfristigen

Angebots- und Nachfrageveränderungen verstärkt.

Damit wird die zeitliche Auflösung der Strompreisbildung immer wichtiger:

Stärkere Tagesschwankungen erfordern eine präzisere Abbildung für Abrechnung und

Verbrauchseinordnung.

15-Minuten-Takt schafft genauere Abbildung der Preisdynamik

Die europäische Strombörse EPEX SPOT handelt Strom seit Oktober 2025 in

15-Minuten-Intervallen. Dynamische Stromtarife müssen diese Spotmarkt-Intervalle

gesetzlich abbilden - so definiert im Energiewirtschaftsgesetz.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies eine wesentlich feinere

Zuordnung: Statt einem Stundendurchschnitt werden nun 96 einzelne Preissignale

täglich ausgewiesen. Kurzfristige Preisspitzen und günstige Phasen bleiben

erhalten, statt über längere Zeiträume nivelliert zu werden.

In volatilen Marktphasen bildet die 15-Minuten-Abrechnung die tatsächliche

Marktsituation realitätsnäher ab. Haushalte mit flexiblem Verbrauch - etwa durch

E-Fahrzeuge, Wärmepumpen oder Batteriespeicher - profitieren von mehr

Transparenz und können ihr Verbrauchsverhalten präziser bewerten.

Ausblick

Die künftige Preisentwicklung wird weiterhin maßgeblich von Einspeisemengen

erneuerbarer Energien, Witterung und Stromnachfrage bestimmt. Die

15-Minuten-Intervalle machen die kurzfristige Marktdynamik künftig präziser

sichtbar und rücken Flexibilität sowie zeitlich optimierten Stromverbrauch

stärker in den Fokus.

Über Rabot Energy

Rabot Energy, eine Marke der RABOT Energy DE GmbH, ist ein 2021 gegründetes

Smart-Energy-Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt

das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit

seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt

Rabot Energy konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit .

Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder Batteriespeichern)

können Kundinnen und Kunden ihre Stromrechnung um bis zu 40 Prozent reduzieren.

Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen und

viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu einer kosteneffizienten

Energiewende bei. Die proprietäre, technologische Infrastruktur hilft auch

Unternehmen - von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen

Industriebetrieben - Energie smarter zu verbrauchen und Kosten zu reduzieren.

Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für alle zu ermöglichen.

Rabot Energy hat bereits mehr als 150.000 Kunden im Privatkundensegment und

beschäftigt an seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 150

Mitarbeitende. Weitere Informationen auf https://www.rabot.energy/

