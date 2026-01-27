|
27.01.2026 09:01:38
OTS: Ravensburger AG / Ravensburger 2025: Wachstum im Kerngeschäft, Rückgang ...
Ravensburger 2025: Wachstum im Kerngeschäft, Rückgang bei Sammelkarten
(FOTO)
Ravensburg (ots) - Nach zwei Jahren mit außerordentlich starkem Wachstum ist der
Umsatz der Ravensburger Gruppe im Geschäftsjahr 2025 um 5,9 % (währungsbereinigt
-4,8 %) auf 744 Mio. Euro zurückgegangen. Das Kerngeschäft rund um Spiele,
Puzzles und Bücher konnte um insgesamt 3 % zulegen. Lediglich das Geschäft mit
Sammelkarten normalisierte sich nach extrem erfolgreicher Startphase auf einem
hohen Niveau. Angesichts sich verändernder Marktbedingungen und
Konsumgewohnheiten richtet das Unternehmen seinen Fokus künftig stärker auf Nähe
zum Konsumenten und individuellere Angebote. Zudem stärkt Ravensburger sein
Kinderbuchsegment durch die Mehrheitsbeteiligung am NordSüd Verlag. 2026 steht
ganz im Zeichen des "verrückten Labyrinths". Der Spieleklassiker feiert seinen
40. Geburtstag.
Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die internationalen
Spielwarenmärkte positiv. Besonders Familien und Erwachsene sorgten hier für
Impulse. Ein Trend, von dem auch Ravensburger 2D Puzzles für Erwachsene und
Kartenspiele deutlich profitierten. Vertriebsvorständin Susanne Knoche freute
sich besonders über die Entwicklung des Kerngeschäfts zweier Regionen: "Trotz
widriger Handelsbedingungen wie vielfach neuen Zollbestimmungen konnten wir in
den USA und Kanada überdurchschnittlich gut um 11 % wachsen. Auch in Osteuropa
(Tschechien, Polen, Slowakei) legten wir mit einem Plus von 12 % stark zu."
Zu den besonders erfolgreichen Produkten des vergangenen Jahres zählte mit einem
Umsatzplus von 9 % erneut das spielerische Lernsystem "tiptoi®", das in mehr als
jedem zweiten deutschen Kinderzimmer zuhause ist. Auch die Kugelbahn läuft und
läuft: "GraviTrax" und die Nachwuchs-Variante "GraviTrax Junior" stießen auf
rege Nachfrage und legten um insgesamt 10 % zu. Eine TV-Produktion war ebenso
auf dem Spieltisch erfolgreich: Das ProSieben-Quizformat "Wer stiehlt mir die
Show?" mit Joko Winterscheidt begeisterte auch als Gesellschaftsspiel.
Sammelkartenspiel: Vom Hype zum etablierten Geschäftsbereich
Das Sammelkartenspiel Disney Lorcana verzeichnete nach der extrem erfolgreichen
Startphase einen Umsatzrückgang. Der anfängliche Hype hat sich auf einem hohen
Niveau normalisiert. Konsumenten, die vor allem aus Investitionsinteresse
eingestiegen waren, haben sich inzwischen wieder vom Markt zurückgezogen. In
seiner Kernzielgruppe der Spieler und Sammler erfreut es sich weiterhin
wachsender Beliebtheit. Die im zweiten Halbjahr erschienenen Kartensets waren
ausverkauft, die Zahl der Spieler wächst. Dazu tragen auch die zahlreichen
"Organized Play Events" bei, die in spezialisierten Hobby- und
Spielefachgeschäften angeboten werden.
Disney Lorcana hat sich von einem Start-up zu einem nachhaltigen
Geschäftsbereich und damit zu einer langfristigen Säule im Ravensburger
Produktportfolio entwickelt. Mit neuen Produkten wie Puzzles und Büchern baut
Ravensburger die Welt weiter aus. Ab Set 12, das im Mai 2026 auf den Markt
kommt, dürfen sich Fans zudem auf die ersten Pixar-Charaktere freuen, unter
anderem aus dem Animationsfilm "Toy Story".
Ravensburger stellt sich für die Zukunft auf
Das internationale Marktumfeld verändert sich derzeit grundlegend:
Handelsbarrieren, technologische Umbrüche, ein verändertes Konsumverhalten und
ein zunehmend globaler Wettbewerb sind maßgebliche Faktoren. Damit einhergehend
steigt der Kostendruck des Unternehmens entlang der gesamten
Wertschöpfungskette. Angesichts dieser Entwicklungen passt Ravensburger seine
Strukturen und Kostenbasis an. Neben operativen Veränderungen investiert das
Unternehmen verstärkt in Erlebniskonzepte, die über das Produkt hinausreichen
und Fans sowie Communities zusammenbringen. "Wir sehen, dass Menschen zunehmend
Gemeinschaft suchen und ihre Begeisterung an Hobbys wie Puzzeln oder Spielen
miteinander teilen wollen", erklärte Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender von
Ravensburger, am Vorabend der 75. Nürnberger Spielwarenmesse. Ravensburger könne
genau das bieten. Daher baut das Unternehmen sein Eventportfolio aus - von
Händler- und Messeevents über derzeit angesagte Speedpuzzle-Wettbewerbe bis hin
zu zahlreichen Turnieren und Community-Formaten rund um Disney Lorcana, die oft
binnen kurzer Zeit ausgebucht sind. Auch im Produktportfolio ist mehr Kundennähe
geplant. Personalisierte Angebote wie Fotopuzzles oder limitierte Editionen
gewinnen an Bedeutung. Mit einem neuen Digitaldruckverfahren kann Ravensburger
schneller auf Trends reagieren und flexibel auf kundenspezifische Anforderungen
reagieren.
Strategische Mehrheitsbeteiligung am NordSüd Verlag
Ravensburger beteiligt sich mehrheitlich am NordSüd Verlag
(https://nord-sued.com/), dem größten Schweizer Kinderbuchverlag. Seit 1961
bringt NordSüd Bücher für Kinder zwischen zwei und acht Jahren aus aller Welt
heraus. Zu den beliebtesten Figuren und Geschichten zählen "Der Regenbogenfisch"
von Marcus Pfister, "Lars, der kleine Eisbär" von Hans de Beer und die
"Mäuseabenteuer" von Torben Kuhlmann. Ravensburger baut damit sein
Kinderbuchsegment weiter aus. Zudem erhält es Zugang zu starken Marken und
Charakteren. Gerade beim Nachwuchs ist die emotionale Bindung zu den Helden im
Kinderzimmer entscheidend. Dem NordSüd Verlag wiederum stehen künftig die
Reichweite und Infrastruktur des Ravensburger Netzwerks zur Verfügung. >>> Die
ausführliche Presseinformation finden Sie hier. (https://www.ravensburger-gruppe
.de/de/presse/index.html#newsroom/data/plugin/news/run/show_news/news_id/6910700
/lang/22/id/634/integration/js)
40 Jahre "Das verrückte Labyrinth"
Das Auf- und Zuschieben seiner Schreibtisch-Schublade brachte Autor Max J.
Kobbert auf die entscheidende Idee mit dem beweglichen Labyrinth als Spielplan.
Diese Spielidee hat sich inzwischen über 30 Millionen Mal verkauft, in über 65
Ländern weltweit. 2026 feiert die wichtigste Spielefamilie mit dem blauen
Dreieck ihren 40. Geburtstag. Zum Jubiläum wächst das Labyrinth-Universum
weiter, unter anderem mit diesen drei Highlights: Der Klassiker erscheint als
3D-Kampagnenabenteuer - eine Variante mit aufeinanderfolgenden Missionen für ein
fortlaufendes Spielerlebnis. Die opulent ausgestatteten "Labyrinth Chronicles"
richten
sich auch an erfahrene Brettspieler. Die Umsetzung läuft über die größte auf
Gesellschaftsspiele spezialisierte Crowdfunding-Plattform, Gamefound
(https://gamefound.com/en). Die Plattform, an der Ravensburger beteiligt ist,
ermöglicht Spielern, die Projekte, die sie spannend finden, zu unterstützen und
die Entwicklung mitzugestalten. Im Herbst 2026 folgt in Kooperation mit dem Hans
im Glück Verlag "Carcassonne Labyrinth". Zwei moderne, erfolgreiche Klassiker zu
einem neuen Spielerlebnis vereint. Das Spiel erscheint zum Start europaweit und
richtet sich an Familien und Fans beider Marken. Darüber hinaus lässt ein Buch
die Spielidee des verrückten Labyrinths als spannende Geschichte erleben.
*****
>>> Die Presseinformation und Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https:
//www.ravensburger-gruppe.de/de/presse/index.html#newsroom/data/plugin/news/run/
show_news/news_id/6910271/lang/22/id/634/integration/js)
*****
Über Ravensburger
Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren
renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: "Wir inspirieren Menschen zu
entdecken, was wirklich wichtig ist." So fördern Ravensburger Angebote das
Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und
schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das
Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für
Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und
Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem
erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der
Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein
Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025
erwirtschafteten 2.515 Mitarbeiter einen Umsatz von 744 Millionen Euro.*
Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Policka, Tschechien.
* Stand 01/2026
Pressekontakt:
Katrin Seemann
Head of Corporate Communications
Tel: +49 (0)751-86-1636
mailto:Katrin.Semann@ravensburger.de
Ravensburger AG
Otto-Maier-Straße 1
D-88214 Ravensburg
http://www.ravensburger.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62428/6204592
OTS: Ravensburger AG
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.